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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 січ, 2022 17:25
Цитрин написав: pesikot написав:
Они оба причастны к тому трындецу, что сейчас происходит, но они оба надели белые польта
а какой "трындец" сейчас происходит?
У каждого свой. У меня кашель. У вас отсутствие логики и математики.
А вы про чей спросили?
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Hotab
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Додано: Суб 29 січ, 2022 17:36
pesikot написав: Hotab написав: fler написав:
свідомий вибір
Он давно намекал на пословицу "не надо метать перед свиньями бисер". Собственно как поступил и "многоZ".
Не надо оправдывать что ЛАД, что zzzzzz
Они оба причастны к тому трындецу, что сейчас происходит, но они оба надели белые польта
В смысле? Заразу завезли?
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Faceless
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Додано: Суб 29 січ, 2022 17:44
Faceless написав:
В смысле? Заразу завезли?
В смысле, хоть иногда надо мозги включать
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pesikot
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Додано: Суб 29 січ, 2022 17:48
так это он омикрон в Украину завез?
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Цитрин
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Додано: Суб 29 січ, 2022 18:27
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flyman
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Додано: Суб 29 січ, 2022 18:40
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Додано: Суб 29 січ, 2022 22:23
flyman написав:
youtube Z3SiQWBeQ40[/youtube]
от деда нафталином попахивает)
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Ромасик
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Додано: Суб 29 січ, 2022 22:27
Hotab написав: Цитрин написав: pesikot написав:
Они оба причастны к тому трындецу, что сейчас происходит, но они оба надели белые польта
а какой "трындец" сейчас происходит?
У каждого свой. У меня кашель.
как это для такого бравого вояки кашель стал трындецом?
Говорили бустер надо колоть. Нет, сидит считает ̶м̶е̶с̶я̶ч̶н̶ы̶е̶ лунные фазы
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Ромасик
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Додано: Суб 29 січ, 2022 22:32
Ромасик написав:
Нет, сидит считает
, когда 500 грн дадут. А ты приплатил за липовую бумагу? Продлевать надо.
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Hotab
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Додано: Суб 29 січ, 2022 22:45
Hotab написав: Ромасик написав:
Нет, сидит считает
, когда 500 грн дадут.
А шо Хотаб уже бустеризировался?
или так, __ думкой багатіє
..
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