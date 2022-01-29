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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 січ, 2022 22:48
fler написав: Hotab написав: Ромасик написав:
Нет, сидит считает
, когда 500 грн дадут.
А шо Хотаб уже бустеризировался?
или так, __ думкой багатіє
..
То ты не успела была после первой своей шутейки прочитать, потерли. Я в ПНД жду результат теста. Если негатив, то ширнусь.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 22:54
Hotab написав: fler написав: Hotab написав:
, когда 500 грн дадут.
А шо Хотаб уже бустеризировался?
или так, __ думкой багатіє
..
То ты не успела была после первой своей шутейки прочитать, потерли. Я в ПНД жду результат теста. Если негатив, то ширнусь.
И кашель вас не остановит?
Что уже невтерпеж подождать, пока сертификат начнет подгорать?
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Додано: Суб 29 січ, 2022 23:18
fler написав: Hotab написав: fler написав:
А шо Хотаб уже бустеризировался?
или так, __ думкой багатіє
..
То ты не успела была после первой своей шутейки прочитать, потерли. Я в ПНД жду результат теста. Если негатив, то ширнусь.
И кашель вас не остановит?
Что уже невтерпеж подождать, пока сертификат начнет подгорать?
Нускалкль неделя, надеюсь. А бегу ж не завтра. Я о в принципе планах.
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