RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4948494949504951

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 32
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
41%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:48

  fler написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:Нет, сидит считает

, когда 500 грн дадут.


А шо Хотаб уже бустеризировался? :shock: или так, __ думкой багатіє.. :mrgreen:

То ты не успела была после первой своей шутейки прочитать, потерли. Я в ПНД жду результат теста. Если негатив, то ширнусь.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6842
З нами з: 15.02.09
Подякував: 458 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:54

  Hotab написав:
  fler написав:
  Hotab написав:, когда 500 грн дадут.


А шо Хотаб уже бустеризировался? :shock: или так, __ думкой багатіє.. :mrgreen:

То ты не успела была после первой своей шутейки прочитать, потерли. Я в ПНД жду результат теста. Если негатив, то ширнусь.


И кашель вас не остановит? :roll: Что уже невтерпеж подождать, пока сертификат начнет подгорать?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2604
З нами з: 07.08.09
Подякував: 957 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:18

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:А шо Хотаб уже бустеризировался? :shock: или так, __ думкой багатіє.. :mrgreen:

То ты не успела была после первой своей шутейки прочитать, потерли. Я в ПНД жду результат теста. Если негатив, то ширнусь.


И кашель вас не остановит? :roll: Что уже невтерпеж подождать, пока сертификат начнет подгорать?

Нускалкль неделя, надеюсь. А бегу ж не завтра. Я о в принципе планах.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6842
З нами з: 15.02.09
Подякував: 458 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4948494949504951
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7936 18426316
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 12:54
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (7031)
29.01.2022 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.