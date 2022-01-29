Что это за клоун ? Я также могу рассказать про подобное "исследование" из своего окружения, в котором как здоровые и молодые антиваксы болели со всеми симптомами ( у некоторых месяцы ещё не восстановились вкусовые рецепторы или обоняние) так и трижды привитые, с теми же последствиями. Сейчас уже полный хаос заболеваемости в Израиле с дельтой + омикрон и отстутствием каких либо закономерностей.
roberto dark написав:Что это за клоун ? Я также могу рассказать про подобное "исследование" из своего окружения, в котором как здоровые и молодые антиваксы болели со всеми симптомами ( у некоторых месяцы ещё не восстановились вкусовые рецепторы или обоняние) так и трижды привитые, с теми же последствиями. Сейчас уже полный хаос заболеваемости в Израиле с дельтой + омикрон и отстутствием каких либо закономерностей.
да, расскажите нам о хаосе в Израиле. Нам очень интересно
Hotab написав:Так ви там антивакси своїм табором визначіться. Флер щось писала про 3 місяці. Я ж не перевіряв.
Ось така довірлива сугестивність, тоді ясно ваш потяг.
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих осіб віком від 18 років. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною щепилася людина. https://moz.gov.ua/article/news/v-ukrai ... kcinovanih
Хоча є добрі новини для нетерплячих:
В Україні скоротили терміни отримання бустерної дози вакцини від коронавірусу. Постановою Кабінету Міністрів України термін скорочено зі 180 до 90 днів з моменту отримання другої дози вакцини від інфекції. t.me/stat_regions /1493
roberto dark написав:Что это за клоун ? Я также могу рассказать про подобное "исследование" из своего окружения, в котором как здоровые и молодые антиваксы болели со всеми симптомами ( у некоторых месяцы ещё не восстановились вкусовые рецепторы или обоняние) так и трижды привитые, с теми же последствиями. Сейчас уже полный хаос заболеваемости в Израиле с дельтой + омикрон и отстутствием каких либо закономерностей.
да, расскажите нам о хаосе в Израиле. Нам очень интересно
Hotab написав:замість того, щоб розказати про вплив хвиль народжуваності в 1930-х на цунамі смертей в листопаді 2021 -го.
Я вже дав графіки, що і без ковіду починаючи з листопада смертність завжди різко підростала, літом спадала. Будуть результати по віковим групам, готовий буду порівняти що і як за рік у порівнянні з попередніми роками відносно конкретного віку. Третю зроблю, якщо прийдеться, пізніше. Наразі сертифікат в дії майже до кінця серпня. Може щось новеньке з'явиться, або і стареньке відмінять. Ефективність вакцинації з бустеризацією див. пост вище.