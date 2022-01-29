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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4949495049514952>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 32
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
41%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:56

  Schmit написав:

Что это за клоун ? Я также могу рассказать про подобное "исследование" из своего окружения, в котором как здоровые и молодые антиваксы болели со всеми симптомами ( у некоторых месяцы ещё не восстановились вкусовые рецепторы или обоняние) так и трижды привитые, с теми же последствиями. Сейчас уже полный хаос заболеваемости в Израиле с дельтой + омикрон и отстутствием каких либо закономерностей.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 07:50

  Hotab написав:То ты не успела была после первой своей шутейки прочитать, потерли. Я в ПНД жду результат теста. Если негатив, то ширнусь.

то тест не есть противопоказанием, доказано ВОЗ. Иди ширяйся!
  fler написав:И кашель вас не остановит? :roll: Что уже невтерпеж подождать, пока сертификат начнет подгорать?

и самоизоляция
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 07:53

  roberto dark написав:Что это за клоун ? Я также могу рассказать про подобное "исследование" из своего окружения, в котором как здоровые и молодые антиваксы болели со всеми симптомами ( у некоторых месяцы ещё не восстановились вкусовые рецепторы или обоняние) так и трижды привитые, с теми же последствиями. Сейчас уже полный хаос заболеваемости в Израиле с дельтой + омикрон и отстутствием каких либо закономерностей.

да, расскажите нам о хаосе в Израиле. Нам очень интересно
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Если негатив, то ширнусь.

А шо захист ослаб?
  Hotab написав:П'ят 21 січ, 2022 17:32
Я не знаю, я двічі ужалений і двічі перехворів. Захисту вистачить навіть для Лесі Микитюк, яка поряд каталась.

А 3-тя через півроку, тобто для Вас не швидше березня терпіти.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:50

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Если негатив, то ширнусь.

А шо захист ослаб?
  Hotab написав:П'ят 21 січ, 2022 17:32
Я не знаю, я двічі ужалений і двічі перехворів. Захисту вистачить навіть для Лесі Микитюк, яка поряд каталась.

А 3-тя через півроку, тобто для Вас не швидше березня терпіти.

Так ви там антивакси своїм табором визначіться. Флер щось писала про 3 місяці. Я ж не перевіряв.А вже зібрався за 1 шарову кгрн купити серт в Спортдайф на 2 кгрн.
  Ой+ написав:А шо захист ослаб?

Завтра взнаю.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Так ви там антивакси своїм табором визначіться. Флер щось писала про 3 місяці. Я ж не перевіряв.

Ось така довірлива сугестивність, тоді ясно ваш потяг.
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих осіб віком від 18 років. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною щепилася людина. https://moz.gov.ua/article/news/v-ukrai ... kcinovanih

Хоча є добрі новини для нетерплячих:
В Україні скоротили терміни отримання бустерної дози вакцини від коронавірусу. Постановою Кабінету Міністрів України термін скорочено зі 180 до 90 днів з моменту отримання другої дози вакцини від інфекції. t.me/stat_regions
/1493

Так що вперед.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Так що вперед.

Так що ви тут весь ранок воду мутите!!
:D (замість того, щоб розказати про вплив хвиль народжуваності в 1930-х на цунамі смертей в листопаді 2021 -го. :lol: )

  Ой+ написав:довірлива сугестивність

Якщо докторам наук не вірить, то кому ж тоді. :lol:

  Ой+ написав:Так що вперед.

А ви вже все? Третю вирішили , що "ні"?
Чи лише , якщо почнуть щемити?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:10

  Ромасик написав:
  roberto dark написав:Что это за клоун ? Я также могу рассказать про подобное "исследование" из своего окружения, в котором как здоровые и молодые антиваксы болели со всеми симптомами ( у некоторых месяцы ещё не восстановились вкусовые рецепторы или обоняние) так и трижды привитые, с теми же последствиями. Сейчас уже полный хаос заболеваемости в Израиле с дельтой + омикрон и отстутствием каких либо закономерностей.

да, расскажите нам о хаосе в Израиле. Нам очень интересно

Минздрав: смертность от COVID-19 в Израиле ставит антирекорды также как и количество тяжело больных. В ближайшее время ожидается отмена "зелёного сертификата" из-за повального количества заражений независимо от вакцинации.
https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/108710
https://www.9tv.co.il/item/39167
Надеюсь достаточно?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:замість того, щоб розказати про вплив хвиль народжуваності в 1930-х на цунамі смертей в листопаді 2021 -го.

Я вже дав графіки, що і без ковіду починаючи з листопада смертність завжди різко підростала, літом спадала. Будуть результати по віковим групам, готовий буду порівняти що і як за рік у порівнянні з попередніми роками відносно конкретного віку.
Третю зроблю, якщо прийдеться, пізніше. Наразі сертифікат в дії майже до кінця серпня. Може щось новеньке з'явиться, або і стареньке відмінять.
Ефективність вакцинації з бустеризацією див. пост вище.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:вже дав графіки, що і без ковіду починаючи з листопада смертність завжди різко підростала, літом спадала

Так а хвилі народжених в 1930-х вже не так впливають?? Зараз це "воно само", і завжди так було в листопадах? :D

листопад 2015 - 47087
листопад 2016 - 49849
листопад 2017 - 48332
листопад 2018 - 50623
листопад 2019 - 46986
народжені в 30-х вирішили "це наш листопад, одягаємось в чисте" :mrgreen:
листопад 2020 - 63438
листопад 2021 - 87862

"починаючи з листопада смертність завжди різко підростала" :lol:

З.Ы. но вы все равно пока не превзошли себя. У вас был перл покруче, когда вы объяснили эту цифру
Зображення

тем, что по понедельникам всегда немного выше смертность попадает в статистику. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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