Додано: Нед 30 січ, 2022 09:51

Начну с того, что на этой неделе киевский военный госпиталь получил приказ готовиться к войне. Ну типа подготовить оборудование, ограничить к нему доступ и перевести медперсонал на усиленное несение службы.

Руководство госпиталя покряхтело и собрало таки из отделений в НЗ на случай военных действий целых 7 аппаратов ИВЛ.

Всего 7 ИВЛ! Центральный госпиталь, Карл!

И при этом отделения тут же снизили операционную деятельность по причине острой нехватки аппаратуры.

Но это еще не все. В госпитале провели превентивное тестирование на Ковид среди медперсонала. И случилось большое ОЙ... Инфицированых оказалось так много, что на некоторых дежурных сменах в отделениях осталось по паре человек.

Какое уж тут к черту усиленное несение службы.

Это я к чему...

На самом деле на текущий момент инфицированых омикроном в стране как минимум на порядок больше официальных цифр.

А больницы, особенно скоропомощные - просто рассадники. ПЦР-тестов сейчас в госклиниках практически нет, медперсонал не проверяется.

Даже если идет выявление, то вместо перевода в ковидные отделения, нетяжелого больного ведут просто в отдельной палате. Это при огромной заразности омикрона то)))

Вот такая сейчас ситуация в столице.