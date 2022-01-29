roberto dark написав:Что это за клоун ? Я также могу рассказать про подобное "исследование" из своего окружения, в котором как здоровые и молодые антиваксы болели со всеми симптомами ( у некоторых месяцы ещё не восстановились вкусовые рецепторы или обоняние) так и трижды привитые, с теми же последствиями. Сейчас уже полный хаос заболеваемости в Израиле с дельтой + омикрон и отстутствием каких либо закономерностей.
да, расскажите нам о хаосе в Израиле. Нам очень интересно
Минздрав: смертность от COVID-19 в Израиле ставит антирекорды также как и количество тяжело больных. В ближайшее время ожидается отмена "зелёного сертификата" из-за повального количества заражений независимо от вакцинации. Надеюсь достаточно?
Начну с того, что на этой неделе киевский военный госпиталь получил приказ готовиться к войне. Ну типа подготовить оборудование, ограничить к нему доступ и перевести медперсонал на усиленное несение службы. Руководство госпиталя покряхтело и собрало таки из отделений в НЗ на случай военных действий целых 7 аппаратов ИВЛ. Всего 7 ИВЛ! Центральный госпиталь, Карл! И при этом отделения тут же снизили операционную деятельность по причине острой нехватки аппаратуры. Но это еще не все. В госпитале провели превентивное тестирование на Ковид среди медперсонала. И случилось большое ОЙ... Инфицированых оказалось так много, что на некоторых дежурных сменах в отделениях осталось по паре человек. Какое уж тут к черту усиленное несение службы. Это я к чему... На самом деле на текущий момент инфицированых омикроном в стране как минимум на порядок больше официальных цифр. А больницы, особенно скоропомощные - просто рассадники. ПЦР-тестов сейчас в госклиниках практически нет, медперсонал не проверяется. Даже если идет выявление, то вместо перевода в ковидные отделения, нетяжелого больного ведут просто в отдельной палате. Это при огромной заразности омикрона то))) Вот такая сейчас ситуация в столице.