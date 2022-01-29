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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4949495049514952

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 32
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
41%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:42

  roberto dark написав:
  Ромасик написав:
  roberto dark написав:Что это за клоун ? Я также могу рассказать про подобное "исследование" из своего окружения, в котором как здоровые и молодые антиваксы болели со всеми симптомами ( у некоторых месяцы ещё не восстановились вкусовые рецепторы или обоняние) так и трижды привитые, с теми же последствиями. Сейчас уже полный хаос заболеваемости в Израиле с дельтой + омикрон и отстутствием каких либо закономерностей.

да, расскажите нам о хаосе в Израиле. Нам очень интересно

Минздрав: смертность от COVID-19 в Израиле ставит антирекорды также как и количество тяжело больных. В ближайшее время ожидается отмена "зелёного сертификата" из-за повального количества заражений независимо от вакцинации.
Надеюсь достаточно?

ну и ваши выводы..?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:ну и ваши выводы

А что, по воскресеньям память обнуляется?
Давно ж говорили, что омикрон пробивает защиту в вопросе "заболеть". От тяжёлых форм , там они вроде и так с ним нечастые.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:48

  Hotab написав:
А 3-тя через півроку, тобто для Вас не швидше березня терпіти.

Так ви там антивакси своїм табором визначіться. Флер щось писала про 3 місяці.
будь наша воля, мы б вас кололи каждый день. Дважды. Лишь бы вы не болели :lol:
  Hotab написав: Я ж не перевіряв.А вже зібрався за 1 шарову кгрн купити серт в Спортдайф на 2 кгрн.

правильно, что не купил, возможно, на аптеки будет актуальнее :P
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:51

  Hotab написав:
  Ромасик написав:ну и ваши выводы

А что, по воскресеньям память обнуляется?
Давно ж говорили, что омикрон пробивает защиту в вопросе "заболеть". От тяжёлых форм , там они вроде и так с ним нечастые.

  roberto dark написав: смертность от COVID-19 в Израиле ставит антирекорды также как и количество тяжело больных



чего же в ЮАР омикрон ничего не пробил?
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 30 січ, 2022 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:51

По теме и не совсем

Начну с того, что на этой неделе киевский военный госпиталь получил приказ готовиться к войне. Ну типа подготовить оборудование, ограничить к нему доступ и перевести медперсонал на усиленное несение службы.
Руководство госпиталя покряхтело и собрало таки из отделений в НЗ на случай военных действий целых 7 аппаратов ИВЛ.
Всего 7 ИВЛ! Центральный госпиталь, Карл!
И при этом отделения тут же снизили операционную деятельность по причине острой нехватки аппаратуры.
Но это еще не все. В госпитале провели превентивное тестирование на Ковид среди медперсонала. И случилось большое ОЙ... Инфицированых оказалось так много, что на некоторых дежурных сменах в отделениях осталось по паре человек.
Какое уж тут к черту усиленное несение службы.
Это я к чему...
На самом деле на текущий момент инфицированых омикроном в стране как минимум на порядок больше официальных цифр.
А больницы, особенно скоропомощные - просто рассадники. ПЦР-тестов сейчас в госклиниках практически нет, медперсонал не проверяется.
Даже если идет выявление, то вместо перевода в ковидные отделения, нетяжелого больного ведут просто в отдельной палате. Это при огромной заразности омикрона то)))
Вот такая сейчас ситуация в столице.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:00

  antey1969 написав:На самом деле на текущий момент инфицированых омикроном в стране как минимум на порядок больше официальных цифр.

ну и отлично, заждались
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:03

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:ну и ваши выводы

А что, по воскресеньям память обнуляется?
Давно ж говорили, что омикрон пробивает защиту в вопросе "заболеть". От тяжёлых форм , там они вроде и так с ним нечастые.

  roberto dark написав: смертность от COVID-19 в Израиле ставит антирекорды также как и количество тяжело больных



чего же в ЮАР омикрон ничего не пробил?

А там ВООБЩЕ ЧТО-ТО СЧИТАЛИ ? Я уже молчу про тестирование.
roberto dark
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