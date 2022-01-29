Додано: Нед 30 січ, 2022 12:01

Ой+ написав: Коли діждемось всіх даних за 2021 р. (Ви завдяки бустерам), то можна співставити рівень смертності за окремими віковими групами у 2019 і 2021. І побачити чи є ріст скажімо у 80-річних і який Коли діждемось всіх даних за 2021 р. (Ви завдяки бустерам), то можна співставити рівень смертності за окремими віковими групами у 2019 і 2021. І побачити чи є ріст скажімо у 80-річних і який

Ой+ написав: народжуваність у 1937 р. середня 100 тис./місяць - порівняйте з нинішньою народжуваність у 1937 р. середня 100 тис./місяць - порівняйте з нинішньою

Ви рівно це саме казали, рік назад!!! Обіцяли нам висновки по підсумку 2020 року і хотіли показати, що +36 тисяч до норми - це дали хвилі народжених у 30-х, які раптово постарілий на рік і стали мерти. І де воно??Ви хоч зрозуміли, що якщо якась багатоочисельна група постарішада на рік, так вона і в минулому році мерла?? Так само.Навіщо з нашою??Оцим старим 1937 р.н. у доковідному 2019 році було 82 роки. У ковідних їм 83 та 84 роки. На скільки відсотків зазвичай зростає звичайна смертність у 83 -рячемз в порівнянні з 82-річними??Простіше:З мільйона 82-річнмх людей скільки у свої 82 з них помре?? А скільки з мільйона 83-річнмх помре у свої 83-ри? Це більше в рази??Он Будівельник взагалі крутиться біля 73-річних. Каже, що всі помирають біля цього віку +-.А ви біля 80-85. У вас вони дають всі смерті в країні. Дурдом на присьбі.