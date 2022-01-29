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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 32
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
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Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
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Не буду робити щеплення
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Інше
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Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:ну и ваши выводы

А что, по воскресеньям память обнуляется?
Давно ж говорили, что омикрон пробивает защиту в вопросе "заболеть". От тяжёлых форм , там они вроде и так с ним нечастые.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:51

  Hotab написав:
  Ромасик написав:ну и ваши выводы

А что, по воскресеньям память обнуляется?
Давно ж говорили, что омикрон пробивает защиту в вопросе "заболеть". От тяжёлых форм , там они вроде и так с ним нечастые.

  roberto dark написав: смертность от COVID-19 в Израиле ставит антирекорды также как и количество тяжело больных



чего же в ЮАР омикрон ничего не пробил?
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 30 січ, 2022 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:51

По теме и не совсем

Начну с того, что на этой неделе киевский военный госпиталь получил приказ готовиться к войне. Ну типа подготовить оборудование, ограничить к нему доступ и перевести медперсонал на усиленное несение службы.
Руководство госпиталя покряхтело и собрало таки из отделений в НЗ на случай военных действий целых 7 аппаратов ИВЛ.
Всего 7 ИВЛ! Центральный госпиталь, Карл!
И при этом отделения тут же снизили операционную деятельность по причине острой нехватки аппаратуры.
Но это еще не все. В госпитале провели превентивное тестирование на Ковид среди медперсонала. И случилось большое ОЙ... Инфицированых оказалось так много, что на некоторых дежурных сменах в отделениях осталось по паре человек.
Какое уж тут к черту усиленное несение службы.
Это я к чему...
На самом деле на текущий момент инфицированых омикроном в стране как минимум на порядок больше официальных цифр.
А больницы, особенно скоропомощные - просто рассадники. ПЦР-тестов сейчас в госклиниках практически нет, медперсонал не проверяется.
Даже если идет выявление, то вместо перевода в ковидные отделения, нетяжелого больного ведут просто в отдельной палате. Это при огромной заразности омикрона то)))
Вот такая сейчас ситуация в столице.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:03

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:ну и ваши выводы

А что, по воскресеньям память обнуляется?
Давно ж говорили, что омикрон пробивает защиту в вопросе "заболеть". От тяжёлых форм , там они вроде и так с ним нечастые.

  roberto dark написав: смертность от COVID-19 в Израиле ставит антирекорды также как и количество тяжело больных



чего же в ЮАР омикрон ничего не пробил?

А там ВООБЩЕ ЧТО-ТО СЧИТАЛИ ? Я уже молчу про тестирование.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Так а хвилі народжених в 1930-х вже не так впливають??

Так як середній вік смерті від ковіду росте, то очевидно за рахунок яких вікових груп це відбувається, чи ні?
Зображення
https://files.nas.gov.ua/PublicMessages ... 4-9209.pdf
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Так як середній вік смерті від ковіду росте, то очевидно за рахунок яких вікових груп це відбувається?

За рахунок зменшення кількості смерті серед молоді.
Але питання відкрите як по листопадам, так і по 30-х роках.
В якому місяці 30-х років минулого століття була така грандіозна народжуваність, що в листопаді 2021 рекорд смертності?))


Взагалі то ваші дурниці і виляння хвостом трохи обридли.
Ловіть, і більше ніколи не лопочіть про якісь там хвилі народжених в 1930-1940 роках,які начебто мруть при ковіді.


Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:34

рік_ ______Украина_ народилось _ померло
1929 ___ 31100000 ___ 1050000 ___ 580000
1930 ___ 31100000 ___ 1000000 ___ 580000
1931 ___ 31400000 ___ 980000 ___ 570000
1932 ___ 31700000 ___ 900000 ___ 1000000
1933 ___ 31600000 ___ 448214 ___ 1861034
1934 ___ 27900000 ___ 551520 ___ 462037
1935 ___ 27989483 ___ 759075 ___ 341882
1936 ___ 28406676 ___ 893055 ___ 359538
1937 ___ 28940193 ___ 1214017 ___ 428412
1938 ___ 29725798 ___ 1113467 ___ 430822
1939 ___ 30408443 ___ 1073516 ___ 412598
1940 ___ 31069361 ___ 888422 ___ 453681
1941-1943 данних в мене немає
1944 ___ 35085832 ___ 132612 ___ 109419
1945 ___ 35109025 ___ 415939 ___ 339494

Так на вскидку
В 1933-1934 народилось на ..1 000 000 менше
В 1941-1945 народилось на ..3 000 000 менше...
Так от ці 4 млн ненароджених - ніколи не помруть на протязі всіх 80 років....

Таке легеньке порівняння скільки народжувалось
і що таке демографічна яма
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:В якому місяці 30-х років минулого століття була така грандіозна народжуваність, що в листопаді 2021 рекорд смертності?))
Ловіть, і більше ніколи не лопочіть про якісь там хвилі народжених в 1930-1940 роках

Я не зрозумів, що шматок якоїсь таблички за 2005 і 2020 р. має довести відносно листопада 2021 р.?
Коли діждемось всіх даних за 2021 р. (Ви завдяки бустерам), то можна співставити рівень смертності за окремими віковими групами у 2019 і 2021. І побачити чи є ріст скажімо у 80-річних і який. Тобто надлишкова смертність в розрізі окремих груп. А так табличка показує, що швидше всього +80 річних і +85 не особливо тестували, або ковід їм по цимбалах.
А народжуваність у 1937 р. середня 100 тис./місяць - порівняйте з нинішньою.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Коли діждемось всіх даних за 2021 р. (Ви завдяки бустерам), то можна співставити рівень смертності за окремими віковими групами у 2019 і 2021. І побачити чи є ріст скажімо у 80-річних і який

Ви рівно це саме казали, рік назад!!! Обіцяли нам висновки по підсумку 2020 року і хотіли показати, що +36 тисяч до норми - це дали хвилі народжених у 30-х, які раптово постарілий на рік і стали мерти. І де воно??
Ви хоч зрозуміли, що якщо якась багатоочисельна група постарішада на рік, так вона і в минулому році мерла?? Так само.

  Ой+ написав:народжуваність у 1937 р. середня 100 тис./місяць - порівняйте з нинішньою

Навіщо з нашою??
Оцим старим 1937 р.н. у доковідному 2019 році було 82 роки. У ковідних їм 83 та 84 роки. На скільки відсотків зазвичай зростає звичайна смертність у 83 -рячемз в порівнянні з 82-річними??
Простіше:
З мільйона 82-річнмх людей скільки у свої 82 з них помре?? А скільки з мільйона 83-річнмх помре у свої 83-ри? Це більше в рази??


Он Будівельник взагалі крутиться біля 73-річних. Каже, що всі помирають біля цього віку +-.
А ви біля 80-85. У вас вони дають всі смерті в країні. Дурдом на присьбі.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:25

  roberto dark написав:
  Ромасик написав:чего же в ЮАР омикрон ничего не пробил?

А там ВООБЩЕ ЧТО-ТО СЧИТАЛИ ? Я уже молчу про тестирование.

там некому считать - все вымерли.
Ромасик
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