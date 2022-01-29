А что, по воскресеньям память обнуляется?
Давно ж говорили, что омикрон пробивает защиту в вопросе "заболеть". От тяжёлых форм , там они вроде и так с ним нечастые.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 січ, 2022 09:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 30 січ, 2022 09:51
чего же в ЮАР омикрон ничего не пробил?
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 30 січ, 2022 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 січ, 2022 09:51
По теме и не совсем
Начну с того, что на этой неделе киевский военный госпиталь получил приказ готовиться к войне. Ну типа подготовить оборудование, ограничить к нему доступ и перевести медперсонал на усиленное несение службы.
Руководство госпиталя покряхтело и собрало таки из отделений в НЗ на случай военных действий целых 7 аппаратов ИВЛ.
Всего 7 ИВЛ! Центральный госпиталь, Карл!
И при этом отделения тут же снизили операционную деятельность по причине острой нехватки аппаратуры.
Но это еще не все. В госпитале провели превентивное тестирование на Ковид среди медперсонала. И случилось большое ОЙ... Инфицированых оказалось так много, что на некоторых дежурных сменах в отделениях осталось по паре человек.
Какое уж тут к черту усиленное несение службы.
Это я к чему...
На самом деле на текущий момент инфицированых омикроном в стране как минимум на порядок больше официальных цифр.
А больницы, особенно скоропомощные - просто рассадники. ПЦР-тестов сейчас в госклиниках практически нет, медперсонал не проверяется.
Даже если идет выявление, то вместо перевода в ковидные отделения, нетяжелого больного ведут просто в отдельной палате. Это при огромной заразности омикрона то)))
Вот такая сейчас ситуация в столице.
Додано: Нед 30 січ, 2022 10:03
А там ВООБЩЕ ЧТО-ТО СЧИТАЛИ ? Я уже молчу про тестирование.
Додано: Нед 30 січ, 2022 11:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так як середній вік смерті від ковіду росте, то очевидно за рахунок яких вікових груп це відбувається, чи ні?
Додано: Нед 30 січ, 2022 11:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
За рахунок зменшення кількості смерті серед молоді.
Але питання відкрите як по листопадам, так і по 30-х роках.
В якому місяці 30-х років минулого століття була така грандіозна народжуваність, що в листопаді 2021 рекорд смертності?))
Взагалі то ваші дурниці і виляння хвостом трохи обридли.
Ловіть, і більше ніколи не лопочіть про якісь там хвилі народжених в 1930-1940 роках,які начебто мруть при ковіді.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 січ, 2022 11:34
рік_ ______Украина_ народилось _ померло
1929 ___ 31100000 ___ 1050000 ___ 580000
1930 ___ 31100000 ___ 1000000 ___ 580000
1931 ___ 31400000 ___ 980000 ___ 570000
1932 ___ 31700000 ___ 900000 ___ 1000000
1933 ___ 31600000 ___ 448214 ___ 1861034
1934 ___ 27900000 ___ 551520 ___ 462037
1935 ___ 27989483 ___ 759075 ___ 341882
1936 ___ 28406676 ___ 893055 ___ 359538
1937 ___ 28940193 ___ 1214017 ___ 428412
1938 ___ 29725798 ___ 1113467 ___ 430822
1939 ___ 30408443 ___ 1073516 ___ 412598
1940 ___ 31069361 ___ 888422 ___ 453681
1941-1943 данних в мене немає
1944 ___ 35085832 ___ 132612 ___ 109419
1945 ___ 35109025 ___ 415939 ___ 339494
Так на вскидку
В 1933-1934 народилось на ..1 000 000 менше
В 1941-1945 народилось на ..3 000 000 менше...
Так от ці 4 млн ненароджених - ніколи не помруть на протязі всіх 80 років....
Таке легеньке порівняння скільки народжувалось
і що таке демографічна яма
Додано: Нед 30 січ, 2022 11:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я не зрозумів, що шматок якоїсь таблички за 2005 і 2020 р. має довести відносно листопада 2021 р.?
Коли діждемось всіх даних за 2021 р. (Ви завдяки бустерам), то можна співставити рівень смертності за окремими віковими групами у 2019 і 2021. І побачити чи є ріст скажімо у 80-річних і який. Тобто надлишкова смертність в розрізі окремих груп. А так табличка показує, що швидше всього +80 річних і +85 не особливо тестували, або ковід їм по цимбалах.
А народжуваність у 1937 р. середня 100 тис./місяць - порівняйте з нинішньою.
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ви рівно це саме казали, рік назад!!! Обіцяли нам висновки по підсумку 2020 року і хотіли показати, що +36 тисяч до норми - це дали хвилі народжених у 30-х, які раптово постарілий на рік і стали мерти. І де воно??
Ви хоч зрозуміли, що якщо якась багатоочисельна група постарішада на рік, так вона і в минулому році мерла?? Так само.
Навіщо з нашою??
Оцим старим 1937 р.н. у доковідному 2019 році було 82 роки. У ковідних їм 83 та 84 роки. На скільки відсотків зазвичай зростає звичайна смертність у 83 -рячемз в порівнянні з 82-річними??
Простіше:
З мільйона 82-річнмх людей скільки у свої 82 з них помре?? А скільки з мільйона 83-річнмх помре у свої 83-ри? Це більше в рази??
Он Будівельник взагалі крутиться біля 73-річних. Каже, що всі помирають біля цього віку +-.
А ви біля 80-85. У вас вони дають всі смерті в країні. Дурдом на присьбі.
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:25
|