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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4950495149524953

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 32
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
41%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:27

Я вас з будівельником ще трохи поррзминаю.

Подивіться два сусідні докрвідні роки. Ваші багаточисельні 1937 р н. постаріли на рік і навіть трохи більше померли.
А сумма всіх??
Зображення


  Ромасик написав:
  roberto dark написав:
  Ромасик написав:чего же в ЮАР омикрон ничего не пробил?

А там ВООБЩЕ ЧТО-ТО СЧИТАЛИ ? Я уже молчу про тестирование.

там некому считать - все вымерли.

Еще один лебедя рубает. Глянь их оф.ковидную смертность и избыточную. Может дойдет, как там тестят черные районы.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Ви рівно це саме казали, рік назад!!! Обіцяли нам висновки по підсумку 2020 року і хотіли показати, що +36 тисяч до норми - це дали хвилі народжених у 30-х, які раптово постарілий на рік і стали мерти.

Так і давав:
  Ой+ написав:
  Hotab написав:В октябре вышел. На держстате лежит.

Порівняємо 2016 та 2020 (щоб не брати довші періоди, де ще більша різниця по віковим групам).
Зображення
Бачимо, що абсолютний приріст дало збільшення чисельності +80, навіть при нижчій на майже 1% відсотку померлих у цій групі. А от 75-79 стало на третину менше і смертей відповідно також менше в абсолютних цифрах, хоча % майже незмінний..

Взагалі ходимо по колу. По щомісячній смертності:
  Ой+ написав:Hotab
На Ваш постійний аргумент чому у квітні помирали і де там дем.хвилі, а літом ні, рекомендую звернути увагу на графік від НАНУ № 15 https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... D=8446#039
Зображення
І що виявляється - у 2015-2019 рр. смертність в зимові місяці досягала 2000 осіб/день, а літом подекуди падала і до 1300. А якщо в середньому і без улюбленого ковіду зимова смертність на 400 ос/день перевищувала літню.
Ковід як і з віком смерті, так і з розподілом по місяцям, повторює вже існуючі закономірності.

Ну а за 2021 наберіться терпіння.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:06

Ой+ ,
Бачимо, що абсолютний приріст дало збільшення чисельності +80, навіть при нижчій на майже 1% відсотку померлих у цій групі. А от 75-79 стало на третину менше і смертей відповідно також менше в абсолютних цифрах, хоча % майже незмінний

Ну так ви, виявляється, прекрасно зрозуміли, що переміщення чисельної групи (будь-якої) по віковій лінійці приводить до зростання смертності в одній групі, але падінні іншої. А по фінішу сума всіх за рік ніяк не міняється.
Що я вам показав теж у своїй табличці.
То може вистачить носитись з цими чисельними віковими групами??

Вони ніяк не пояснюють взривне зростання смертності 2020 і 2021
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:10

  Hotab написав:Еще один лебедя рубает. Глянь их оф.ковидную смертность и избыточную. Может дойдет, как там тестят черные районы.

вот и глянь и рассказывай басни.
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 14:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:вот и глянь и рассказывай басни


3 класса образования??
Официальная:
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Избыточная:
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Вопрос адекватным людям, если Рома не в состоянии ответить: как в этой стране с тестированием, раз такой разлет??


Ответ:
367 тыс на миллион населения
Меньше,чем в Украине. где 400+ на 1 млн


Насколько надо быть отбитым,чтобы сравнивать страны без тестов со странами с тестами и заявлять "а вот у них болеют, а у тех не болеют"??
Hotab
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