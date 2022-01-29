Подивіться два сусідні докрвідні роки. Ваші багаточисельні 1937 р н. постаріли на рік і навіть трохи більше померли.
А сумма всіх??
Еще один лебедя рубает. Глянь их оф.ковидную смертность и избыточную. Может дойдет, как там тестят черные районы.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 12:27
Я вас з будівельником ще трохи поррзминаю.
Подивіться два сусідні докрвідні роки. Ваші багаточисельні 1937 р н. постаріли на рік і навіть трохи більше померли.
А сумма всіх??
Еще один лебедя рубает. Глянь их оф.ковидную смертность и избыточную. Может дойдет, как там тестят черные районы.
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так і давав:
Взагалі ходимо по колу. По щомісячній смертності:
Ну а за 2021 наберіться терпіння.
Додано: Нед 30 січ, 2022 13:06
Ой+ ,
Ну так ви, виявляється, прекрасно зрозуміли, що переміщення чисельної групи (будь-якої) по віковій лінійці приводить до зростання смертності в одній групі, але падінні іншої. А по фінішу сума всіх за рік ніяк не міняється.
Що я вам показав теж у своїй табличці.
То може вистачить носитись з цими чисельними віковими групами??
Вони ніяк не пояснюють взривне зростання смертності 2020 і 2021
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 січ, 2022 13:10
Додано: Нед 30 січ, 2022 14:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
3 класса образования??
Официальная:
Избыточная:
Вопрос адекватным людям, если Рома не в состоянии ответить: как в этой стране с тестированием, раз такой разлет??
Ответ:
367 тыс на миллион населения
Меньше,чем в Украине. где 400+ на 1 млн
Насколько надо быть отбитым,чтобы сравнивать страны без тестов со странами с тестами и заявлять "а вот у них болеют, а у тех не болеют"??
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