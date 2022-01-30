Додано: Нед 30 січ, 2022 16:27

Ладно, Хотаб, раз вам Африка мутная, возьмем Британию и Израиль, где все ясно, как белый день и статистика точнейшая. Сравним эту неделю - у Британии спад волны, уже 88+ тысяч среднесуточно выявляют (Украина 37+ был максимум этой недели).Мы помним про в 1,8 раз больше население Британии.Их 88 и наши 37 – это 2,38 раза, но сделаем поправку на то, шо у нас мало тестят (162+ тыщи в сутки) и будем считать, что по выявленным мы с ними очень близко (88/1,8=48,9 тыщ в сутки у нас «по-честному»).Теперь летальность. Ихние 260 среднесуточные и наши 150 - это 1,73. То есть почти соответственно кол-ву населения. А если учесть нашу бедность и медицину?Наконец, вакцинация. Украина: 1 доза – 34,7%; 2 дози – 33,1%; 3 дози – десь 1% (0,35 млн.) Британия на графике. Еще надо учесть, что в Украине есть какая-то часть «привитых» (по разным оценкам их 10-25%). Если их отнять, то мы - АфрикаА теперь, Хотаб, внимание, вопрос: почему в непривитой Украине болеют и мрут сейчас (после стольких усилий и времени) также, как в трижды обколотой Британии? Особенно интересует эффективность бустера, по которому Британия опережает нас в 65 раз. Как оно так получилось, что при одинаковом кол-ве выявленных (я брала среднесуточные за 7 дней, если взять за весь январь, то совсем не в пользу бритов), мы не опережаем их по летальности, как это было раньше?