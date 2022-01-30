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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 49514952495349544955>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 32
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
41%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:27

Я вас з будівельником ще трохи поррзминаю.

Подивіться два сусідні докрвідні роки. Ваші багаточисельні 1937 р н. постаріли на рік і навіть трохи більше померли.
А сумма всіх??
Зображення


  Ромасик написав:
  roberto dark написав:
  Ромасик написав:чего же в ЮАР омикрон ничего не пробил?

А там ВООБЩЕ ЧТО-ТО СЧИТАЛИ ? Я уже молчу про тестирование.

там некому считать - все вымерли.

Еще один лебедя рубает. Глянь их оф.ковидную смертность и избыточную. Может дойдет, как там тестят черные районы.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Ви рівно це саме казали, рік назад!!! Обіцяли нам висновки по підсумку 2020 року і хотіли показати, що +36 тисяч до норми - це дали хвилі народжених у 30-х, які раптово постарілий на рік і стали мерти.

Так і давав:
  Ой+ написав:
  Hotab написав:В октябре вышел. На держстате лежит.

Порівняємо 2016 та 2020 (щоб не брати довші періоди, де ще більша різниця по віковим групам).
Зображення
Бачимо, що абсолютний приріст дало збільшення чисельності +80, навіть при нижчій на майже 1% відсотку померлих у цій групі. А от 75-79 стало на третину менше і смертей відповідно також менше в абсолютних цифрах, хоча % майже незмінний..

Взагалі ходимо по колу. По щомісячній смертності:
  Ой+ написав:Hotab
На Ваш постійний аргумент чому у квітні помирали і де там дем.хвилі, а літом ні, рекомендую звернути увагу на графік від НАНУ № 15 https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... D=8446#039
Зображення
І що виявляється - у 2015-2019 рр. смертність в зимові місяці досягала 2000 осіб/день, а літом подекуди падала і до 1300. А якщо в середньому і без улюбленого ковіду зимова смертність на 400 ос/день перевищувала літню.
Ковід як і з віком смерті, так і з розподілом по місяцям, повторює вже існуючі закономірності.

Ну а за 2021 наберіться терпіння.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:06

Ой+ ,
Бачимо, що абсолютний приріст дало збільшення чисельності +80, навіть при нижчій на майже 1% відсотку померлих у цій групі. А от 75-79 стало на третину менше і смертей відповідно також менше в абсолютних цифрах, хоча % майже незмінний

Ну так ви, виявляється, прекрасно зрозуміли, що переміщення чисельної групи (будь-якої) по віковій лінійці приводить до зростання смертності в одній групі, але падінні іншої. А по фінішу сума всіх за рік ніяк не міняється.
Що я вам показав теж у своїй табличці.
То може вистачить носитись з цими чисельними віковими групами??

Вони ніяк не пояснюють взривне зростання смертності 2020 і 2021
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:10

  Hotab написав:Еще один лебедя рубает. Глянь их оф.ковидную смертность и избыточную. Может дойдет, как там тестят черные районы.

вот и глянь и рассказывай басни.
Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 14:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:вот и глянь и рассказывай басни


3 класса образования??
Официальная:
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Избыточная:
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Вопрос адекватным людям, если Рома не в состоянии ответить: как в этой стране с тестированием, раз такой разлет??


Ответ:
367 тыс на миллион населения
в Украине. 400т+ на 1 млн
в Израиле 4,4 млнтестов на 1 млн человек.
Насколько надо быть отбитым,чтобы сравнивать страны без тестов со странами с тестами и заявлять "а вот у них болеют, а у тех не болеют"??
(Флер этот вопрос тоже касается).
Вопрос к адептам мантры "провели медицинскую реформу, отсюда избыточная смертность": в ЮАР тоже провели медицинскую реформу??


  Ромасик написав:чего же в ЮАР омикрон ничего не пробил

Теперь ты понял, что он (если у них он, может там и букет разных) не пробил ничего только на оф. бумаге, основанной на паршивом тестировании?? Избыточная там космическая.
Цитрину, Вкладчику , Флер и тем, кто не дотянулся до кнопки одобрения, тоже ясно глупость свою и Романа? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 15:34

Рашкованы, по ходу, свою вакцину не признают. После того как всех накололи.
Минздрав РФ отказался публиковать данные клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутника V»
Куринный отметил, что вопрос по другим российским вакцинам также открыт. В частности, с его слов, «КовиВак» — вакцина дорогая в производстве, ее произовдство не окупается, а с эффективностью «ЭпиВакКороны» нужно «разбираться отдельно».

Пытаются снять с себя ответственность за неработающую вакцину и миллионы трупов?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 15:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  hxbbgaf написав:Пытаются снять с себя ответственность за неработающую вакцину и миллионы трупов?

Трупы их никогда не парили. А вот за проданную ранее запоребрик могут ведь и денег попросить, да и компенсации.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:27

Ладно, Хотаб, раз вам Африка мутная, возьмем Британию и Израиль, где все ясно, как белый день и статистика точнейшая. Сравним эту неделю - у Британии спад волны, уже 88+ тысяч среднесуточно выявляют (Украина 37+ был максимум этой недели).
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Мы помним про в 1,8 раз больше население Британии.
Их 88 и наши 37 – это 2,38 раза, но сделаем поправку на то, шо у нас мало тестят (162+ тыщи в сутки) и будем считать, что по выявленным мы с ними очень близко (88/1,8=48,9 тыщ в сутки у нас «по-честному»).
Теперь летальность. Ихние 260 среднесуточные и наши 150 - это 1,73. То есть почти соответственно кол-ву населения. А если учесть нашу бедность и медицину? :roll:

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Наконец, вакцинация. Украина: 1 доза – 34,7%; 2 дози – 33,1%; 3 дози – десь 1% (0,35 млн.) Британия на графике. Еще надо учесть, что в Украине есть какая-то часть «привитых» (по разным оценкам их 10-25%). Если их отнять, то мы - Африка :shock:

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А теперь, Хотаб, внимание, вопрос: почему в непривитой Украине болеют и мрут сейчас (после стольких усилий и времени) также, как в трижды обколотой Британии? Особенно интересует эффективность бустера, по которому Британия опережает нас в 65 раз. Как оно так получилось, что при одинаковом кол-ве выявленных (я брала среднесуточные за 7 дней, если взять за весь январь, то совсем не в пользу бритов), мы не опережаем их по летальности, как это было раньше?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:40

  hxbbgaf написав:Минздрав РФ отказался публиковать данные клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутника V»


так это-ж вроде та-же астразенека, только под другим брендом. У них у всех результаты исследований засекречены.

Видно есть что скрывать...
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 30 січ, 2022 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:теперь, Хотаб, внимание, вопрос: почему в непривитой Украине болеют и мрут сейчас (после стольких усилий и времени) также, как в трижды обколотой Британии? Особенно

Ааааааааааааа.. когда дойдет???!!!
"сейчас", "СЕЙЧАС" , " СЕЙЧАС"!!

Хватит этой мышиной возни "сегодня умерло в Украине столько, а вчера в Израиле столько!!! "
Да возьмите вы хотя бы месяц, да желательно когда посчитал Держстат, а не на коленке утром кто-то подал.
Да вы же 2 дня назад вроде рассказывали,что понимаете, что у кого-то начало волны, у кого-то разгар, у кого-то спад.
А как лишиться этой ошибки-волнистости?? Брать не день и не неделю. Что,черт возьми , не понятно??
и ни в коем случае не брать, забыть как сон!!! сравнивать количество выявленных случаев в странах, где разница в тестах в 10 раз!!!
Что можно выявить, если тестить 10% от того, что тестят бриты?? Как можно выявить больных и умерших (с постановкой диагноза по смертти- Ковид) в таком случае?? Ааааааааааааа, я не могу эту глупость осознать!!!



Скажите,вас надо усадить в лужу 18 марта, когда выйдет стата по январю?? Сравним смерти за месяц от Ковид , избыточную по двум странам?? Или то будет для вас уже слишком поздно, как сейчас вам ничего невозможно внушить о вашем "ужас-ужас Британия" в ноябре, который оказался "пшик"??
  Цитрин написав:это та же модерна... Видно есть что скрывать

Или это не модерна, и цитрин только что придумал.
:lol:
Hotab
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