Hotab написав:
3 класса образования??
Официальная:
Избыточная:
Ответ:
367 тыс на миллион населения
в Украине. 400т+ на 1 млн
в Израиле 4,4 млнтестов на 1 млн человек.
Насколько надо быть отбитым,чтобы сравнивать страны без тестов со странами с тестами и заявлять "а вот у них болеют, а у тех не болеют"??
(Флер этот вопрос тоже касается).
Вопрос к адептам мантры "провели медицинскую реформу, отсюда избыточная смертность": в ЮАР тоже провели медицинскую реформу??
Теперь ты понял, что он (если у них он, может там и букет разных) не пробил ничего только на оф. бумаге, основанной на паршивом тестировании?? Избыточная там космическая.
Цитрину, Вкладчику , Флер и тем, кто не дотянулся до кнопки одобрения, тоже ясно глупость свою и Романа?
каким боком к-во тестирований в Израиле к избыточной смерти по миру?
Тебе на карте четко показана градация цветов. Вот бери и сравнивай ЮАР, США, ЮК, франков и Индию. И найди 10 отличий. И другие страны Африки тоже сравни.
Что за мракобес??!
адекватные тебя игнорятВопрос адекватным людям, если Рома не в состоянии ответить: как в этой стране с тестированием, раз такой разлет??