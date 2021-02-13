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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4952495349544955>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 32
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
41%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:19

  Hotab написав:
  Ромасик написав:вот и глянь и рассказывай басни


3 класса образования??
Официальная:
Зображення

Избыточная:
Зображення


Ответ:
367 тыс на миллион населения
в Украине. 400т+ на 1 млн
в Израиле 4,4 млнтестов на 1 млн человек.
Насколько надо быть отбитым,чтобы сравнивать страны без тестов со странами с тестами и заявлять "а вот у них болеют, а у тех не болеют"??
(Флер этот вопрос тоже касается).
Вопрос к адептам мантры "провели медицинскую реформу, отсюда избыточная смертность": в ЮАР тоже провели медицинскую реформу??


  Ромасик написав:чего же в ЮАР омикрон ничего не пробил

Теперь ты понял, что он (если у них он, может там и букет разных) не пробил ничего только на оф. бумаге, основанной на паршивом тестировании?? Избыточная там космическая.
Цитрину, Вкладчику , Флер и тем, кто не дотянулся до кнопки одобрения, тоже ясно глупость свою и Романа? :lol:

каким боком к-во тестирований в Израиле к избыточной смерти по миру?
Тебе на карте четко показана градация цветов. Вот бери и сравнивай ЮАР, США, ЮК, франков и Индию. И найди 10 отличий. И другие страны Африки тоже сравни.
Что за мракобес??!
Вопрос адекватным людям, если Рома не в состоянии ответить: как в этой стране с тестированием, раз такой разлет??
адекватные тебя игнорят
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:каким боком к-во тестирований в Израиле

Что ты не понял по ЮАР, что начал про Израиль??
Я тебе восстановлю твою амнезию:
Ромка: "в ЮАР омикрон ничего не пробил"
Роберто:"А там кого-то тестят?"
Хотаб: "Ромка, сравни в ЮАР выявления ковидных смертей, сравни их избыточную, и пойми, что у них там ничего не тестят"
Ромка приносит глобус и ничего не говорит.
Хотаб елозит Ромку по тому факту, что в ЮАР выявляют смертей от Ковид в три раза меньше, чем их есть. И тестов в 10 раз меньше,чем в условном Израиле.
Ромка снова включает лебедя и что-то лопочет о глобусе.
Все так??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:27

  Цитрин написав:
  hxbbgaf написав:Минздрав РФ отказался публиковать данные клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутника V»


так это-ж вроде та-же астразенека, только под другим брендом. У них у всех результаты исследований засекречены.

Видно есть что скрывать...

у пфизера не засекречены. Но он, помнится, выковыривал их из носа.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:28

  Hotab написав:Ромка приносит глобус и ничего не говорит.

если ты не в состоянии делать выводы самостоятельно, то кто тебе лекарь?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:31

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Ромка приносит глобус и ничего не говорит.

если ты не в состоянии делать выводы самостоятельно, то кто тебе лекарь?

Выводы у каждого свои, и потом много фраз звучит "не надо мне приписывать свои выводы" :lol:
Потому сам их делай и здесь нам озвучивай, а мы их обгадим. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:31

По поводу астразенеки и спутник 5:
https://www.bbc.com/russian/news-58596030

В России будут производить вакцину AstraZeneca, но россиянам она не достанется

Компания "Р-Фарм" запустила в России производство вакцины от коронавируса AstraZeneca. Но сделать прививку вакциной, разработанной совместно с Оксфордским университетом , россиянам не удастся - партии будут производиться только на экспорт.


Для справки, Sputnik V тоже производит "Р-Фарм"
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:31

  Hotab написав:Ааааааааааааа.. когда дойдет???!!!
"сейчас", "СЕЙЧАС" , " СЕЙЧАС"!!
Скажите,вас надо усадить в лужу 18 марта, когда выйдет стата по январю?? Сравним смерти за месяц от Ковид , избыточную по двум странам?? Или то будет для вас уже слишком поздно...


Хотаб, не надо так истерить :D Конечно, мы подождем и до марта, и до апреля... Мы не спешим, у нас бустер не подгорает :wink:
Жаль, что до вас снова не дошло то, что я уже на пальцах пыталась показать, но ничего.. мы подождем...

ПС Мое "сейчас" - это через два года после начала пандемии, а не сейчас= "только сегодня и больше ничего не вижу", как это понимаете вы. Научитесь уже смотреть шире, повторяю вам сотый раз... :roll:
Востаннє редагувалось fler в Нед 30 січ, 2022 17:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Конечно, мы подождем и до марта, и до апреля.

Вы можете до любого месяца ждать. Все ваши "ужас-ужас" в привитой Британии по выходу статистики оказывались пшиком. Всегда!! С чего вдруг вы решили, что ваши январские ужасы будут чем-то иным? :lol:

  Цитрин написав:Для справки, Sputnik V тоже производит "Р-Фарм

Ну значит Спутник - это Астразенека.
Цитлогика. :lol:

  fler написав:Жаль, что до вас снова не дошло то,

Чудесно дошло, что вы продолжаете танцевать на граблях, сравнивая выявление случаев заболевания у бритов с количеством тестов 6.5 млн на 1 млн населения, и 0.4 млн у украинцев на 1 млн населения. Шишки не болят??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 17:39, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:37

  Ромасик написав:у пфизера не засекречены. Но он, помнится, выковыривал их из носа.


Засекречены и у Pfizer. Рассекретили их по решению суда, но не полностью. Не раскрыли размер выборки при исследовании, поэтому по результатам нельзя оценить проценты побочек, т.к. они указаны числом случаев, а не в процентах от выборки.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:почему в непривитой Украине болеют и мрут сейчас (после стольких усилий и времени) также, как в трижды обколотой Британии?
Я пропоную трошки по іншому глянути
к-сть смертей на 1 млн _ Англія і Уельс __ Україна ___ Різниця в днях
1 ____________________ 10.03.2020 ____ 13.03.2020 ___ 3
100 _________________ 05.04.2020 ____ 25.09.2020 ___ 173
200 _________________ 11.04.2020 ____ 03.11.2020 ___ 206
300 _________________ 16.04.2020 ____ 28.11.2020 ___ 226
400 _________________ 21.04.2020 ____ 20.12.2020 ___ 243
500 _________________ 29.04.2020 ____ 18.01.2021 ___ 264
600 _________________ 05.05.2020 ____ 25.02.2021 ___ 296
700 _________________ 16.05.2020 ____ 19.03.2021 ___ 307
800 _________________ 06.06.2020 ____ 02.04.2021 ___ 300
900 _________________ 15.10.2020 ____ 11.04.2021 ___ 178
1000 _________________ 10.11.2020 ____ 23.04.2021 ___ 164
1100 _________________ 25.11.2020 ____ 11.05.2021 ___ 167
1200 _________________ 09.12.2020 ____ 24.06.2021 ___ 197
1300 _________________ 23.12.2020 ____ 01.10.2021 ___ 282
1400 _________________ 03.01.2021 ____ 14.10.2021 ___ 284
1500 _________________ 10.01.2021 ____ 23.10.2021 ___ 286
1600 _________________ 16.01.2021 ____ 31.10.2021 ___ 288
1700 _________________ 20.01.2021 ____ 07.11.2021 ___ 291
1800 _________________ 26.01.2021 ____ 14.11.2021 ___ 292
1900 _________________ 30.01.2021 ____ 22.11.2021 ___ 296
2000 _________________ 05.02.2021 ____ 03.12.2021 ___ 301
2100 _________________ 13.02.2021
2200 _________________ 25.02.2021
2300 _________________ 23.03.2021
2400 _________________ 28.08.2021
2500 _________________ 15.10.2021
2600 _________________ 30.11.2021

Перший стовпчик - це кількість смертей на 1 млн населення
Другий - дата на яку Англія і Уельс вийшли на цей рівень
Третій - дата на яку Україна вийшла на цей рівень
Четвертий - час відставання України від Англії і Уельсу...

Як на мене то видно чітко
Незважаючи на випереджаючі темпи вакцинації ...країни йдуть однаково.
budivelnik
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