Додано: Нед 30 січ, 2022 17:31

Hotab написав: Ааааааааааааа.. когда дойдет???!!!

"сейчас", "СЕЙЧАС" , " СЕЙЧАС"!!

Скажите,вас надо усадить в лужу 18 марта, когда выйдет стата по январю?? Сравним смерти за месяц от Ковид , избыточную по двум странам?? Или то будет для вас уже слишком поздно...

Ааааааааааааа.. когда дойдет???!!!"сейчас", "СЕЙЧАС" ,!!Скажите,вас надо усадить в лужу 18 марта, когда выйдет стата по январю?? Сравним смерти за месяц от Ковид , избыточную по двум странам?? Или то будет для вас уже слишком поздно...

Хотаб, не надо так истеритьКонечно, мы подождем и до марта, и до апреля... Мы не спешим, у нас бустер не подгораетЖаль, что до вас снова не дошло то, что я уже на пальцах пыталась показать, но ничего.. мы подождем...ПС Мое "сейчас" - это через два года после начала пандемии, а не сейчас= "только сегодня и больше ничего не вижу", как это понимаете вы. Научитесь уже смотреть шире, повторяю вам сотый раз...