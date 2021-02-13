Hotab написав:
Выводы у каждого свои, и потом много фраз звучит "не надо мне приписывать свои выводы"
Потому сам их делай и здесь нам озвучивай, а мы их обгадим.
твоих выводов я не спрашивал. Я роберто спросил. С тобой давно все ясно.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 січ, 2022 17:42
твоих выводов я не спрашивал. Я роберто спросил. С тобой давно все ясно.
Додано: Нед 30 січ, 2022 17:47
в голове у тебя пшик!
С приходом омикрона ежедневные смерти от ковида в Британии выросли в 2-3 раза.
Додано: Нед 30 січ, 2022 17:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Беру выборочно одну строку.
2000 смертей/1 млн населения. По версии Будивельныка Украина вышла на эту дату 03.12.2021.
Проверяем.
По состоянию на 1.12.2021 (свежее данных нет) держстат заявил о 20 тыс в 2020 году, и 77 тыс уже в 2021 году.(Фото страницы Держстату были даны Будивельныку к его предыдущему сообщению) . Итого 97 тыс. Население Украины без ОРДЛО. 38.5 млн. Делим одно на другое и получаем 2500+ . Вместо 2000 будивельныка.
Нас опять обманули. Как всегда.
А як на нормальну людину, то видно таке:
Без ваацинації стара (по віку населення) Англія , да зі своєю гарною медициною, мерла покруче України. А після вакцинації Англія свою сметність загасила, а Україна поперла. І в листопаді - грудні перегнала Англію. І це лише офіційно!!! А неофіційно (надлишкова смертність) ми вже пвслявесняної хвилі удєлали бритлв, засипавши Україну трупами.
Так может подождем , как будет переживать Омикрон Украина?? Возьмём первый квартал. И потом поговорим?? А не "сегодня ужас-ужас"?? А??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 січ, 2022 17:59
Все що потрібно знати про моїх опонентів..це вміння придумати власне джерело інформації.
Я на їх відміну - користуюсь офіційними джерелами
вихідний ексель тут
По Англія/Уельс - в мене така сама табличка
висновки по табличкам
Якщо комусь не подобаються данні французів по Англії і Україні, які Англія і Україна особисто передає французам...
то нехай пишуть в лігу сексуальних реформ
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 30 січ, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Офіційне джерело інформації в Україні, шановний Будівельник, це Держастат!!! І не треба тут крутити п'ятою точкою!! Не буває якихось точніших даних. Бо всі вони мають брати інформацію з українського держстату.
То вони їх беруть в статуправліннях своїх країн.
А ви можете і далі брати дані Нігерії, які їм передає Україна через ЮАР.
Беруть отут.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 18:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:04
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Стадіон так стадіон - Держкомстат так Держкомстат...
Щось я не бачу 38,5 млн
То де хтось забрехався?
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Може треба опуститись нижче,і побачити примітку під таблицею?? Чи не вистачило сил?? Це з ОРДЛО.
По даним держстату вся Донецька область по рокам:
При розрахунку народжуваності , смертності, по причинам, по регіонам держста рахує не всю Донецьку та Луганську область.
Передмова до Демографічний щорічник "Населення України за 2020 рік"
Але французам цього не сказав ніхто, тому Будівельнику теж не повідомили.
Додано: Нед 30 січ, 2022 19:44
100тыс это население большого райцентра типа Мукачево
|