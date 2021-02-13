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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 49534954495549564957>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 32
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
41%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:42

  Hotab написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:Ромка приносит глобус и ничего не говорит.

если ты не в состоянии делать выводы самостоятельно, то кто тебе лекарь?

Выводы у каждого свои, и потом много фраз звучит "не надо мне приписывать свои выводы" :lol:
Потому сам их делай и здесь нам озвучивай, а мы их обгадим. :mrgreen:

твоих выводов я не спрашивал. Я роберто спросил. С тобой давно все ясно.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:47

  Hotab написав:
  fler написав:Конечно, мы подождем и до марта, и до апреля.

Вы можете до любого месяца ждать. Все ваши "ужас-ужас" в привитой Британии по выходу статистики оказывались пшиком. Всегда!! С чего вдруг вы решили, что ваши январские ужасы будут чем-то иным? :lol:

в голове у тебя пшик!
С приходом омикрона ежедневные смерти от ковида в Британии выросли в 2-3 раза.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Як на мене то видно чітко

Беру выборочно одну строку.
2000 смертей/1 млн населения. По версии Будивельныка Украина вышла на эту дату 03.12.2021.
Проверяем.
По состоянию на 1.12.2021 (свежее данных нет) держстат заявил о 20 тыс в 2020 году, и 77 тыс уже в 2021 году.(Фото страницы Держстату были даны Будивельныку к его предыдущему сообщению) . Итого 97 тыс. Население Украины без ОРДЛО. 38.5 млн. Делим одно на другое и получаем 2500+ . Вместо 2000 будивельныка.
Нас опять обманули. Как всегда.


  budivelnik написав:Як на мене то видно чітко
Незважаючи на випереджаючі темпи вакцинації ...країни йдуть однаково.

А як на нормальну людину, то видно таке:
Без ваацинації стара (по віку населення) Англія , да зі своєю гарною медициною, мерла покруче України. А після вакцинації Англія свою сметність загасила, а Україна поперла. І в листопаді - грудні перегнала Англію. І це лише офіційно!!! А неофіційно (надлишкова смертність) ми вже пвслявесняної хвилі удєлали бритлв, засипавши Україну трупами.

  Ромасик написав:С приходом омикрона ежедневные смерти от ковида в Британии выросли в 2-3 раза.

Так может подождем , как будет переживать Омикрон Украина?? Возьмём первый квартал. И потом поговорим?? А не "сегодня ужас-ужас"?? А??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:59

Все що потрібно знати про моїх опонентів..це вміння придумати власне джерело інформації.
Я на їх відміну - користуюсь офіційними джерелами
вихідний ексель тут
https://www.ined.fr/fichier/rte/166/Page%20Data/Ukraine/Ukraine_2022_01_25_Deaths_Covid.xlsx
По Англія/Уельс - в мене така сама табличка
висновки по табличкам
  budivelnik написав:Я пропоную трошки по іншому глянути
к-сть смертей на 1 млн _ Англія і Уельс __ Україна ___ Різниця в днях
1 ____________________ 10.03.2020 ____ 13.03.2020 ___ 3
100 _________________ 05.04.2020 ____ 25.09.2020 ___ 173
200 _________________ 11.04.2020 ____ 03.11.2020 ___ 206
300 _________________ 16.04.2020 ____ 28.11.2020 ___ 226
400 _________________ 21.04.2020 ____ 20.12.2020 ___ 243
500 _________________ 29.04.2020 ____ 18.01.2021 ___ 264
600 _________________ 05.05.2020 ____ 25.02.2021 ___ 296
700 _________________ 16.05.2020 ____ 19.03.2021 ___ 307
800 _________________ 06.06.2020 ____ 02.04.2021 ___ 300
900 _________________ 15.10.2020 ____ 11.04.2021 ___ 178
1000 _________________ 10.11.2020 ____ 23.04.2021 ___ 164
1100 _________________ 25.11.2020 ____ 11.05.2021 ___ 167
1200 _________________ 09.12.2020 ____ 24.06.2021 ___ 197
1300 _________________ 23.12.2020 ____ 01.10.2021 ___ 282
1400 _________________ 03.01.2021 ____ 14.10.2021 ___ 284
1500 _________________ 10.01.2021 ____ 23.10.2021 ___ 286
1600 _________________ 16.01.2021 ____ 31.10.2021 ___ 288
1700 _________________ 20.01.2021 ____ 07.11.2021 ___ 291
1800 _________________ 26.01.2021 ____ 14.11.2021 ___ 292
1900 _________________ 30.01.2021 ____ 22.11.2021 ___ 296
2000 _________________ 05.02.2021 ____ 03.12.2021 ___ 301
2100 _________________ 13.02.2021
2200 _________________ 25.02.2021
2300 _________________ 23.03.2021
2400 _________________ 28.08.2021
2500 _________________ 15.10.2021
2600 _________________ 30.11.2021
Перший стовпчик - це кількість смертей на 1 млн населення
Другий - дата на яку Англія і Уельс вийшли на цей рівень
Третій - дата на яку Україна вийшла на цей рівень
Четвертий - час відставання України від Англії і Уельсу...
Як на мене то видно чітко
Незважаючи на випереджаючі темпи вакцинації ...країни йдуть однаково.

Якщо комусь не подобаються данні французів по Англії і Україні, які Англія і Україна особисто передає французам...
то нехай пишуть в лігу сексуальних реформ
Зображення
ЗображенняВсі хто вміють рахувати - можуть мене перевірити самостійно
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 30 січ, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Я на їх відміну - користуюсь офіційними джерелами

Офіційне джерело інформації в Україні, шановний Будівельник, це Держастат!!! І не треба тут крутити п'ятою точкою!! Не буває якихось точніших даних. Бо всі вони мають брати інформацію з українського держстату.

  budivelnik написав:Якщо комусь не подобаються данні французів по Англії і Україні, які Англія і Україна особисто передає французам

То вони їх беруть в статуправліннях своїх країн.
А ви можете і далі брати дані Нігерії, які їм передає Україна через ЮАР. :lol:

  budivelnik написав:Англія/Уельс

Беруть отут.

https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 18:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:04

  fler написав:
  Hotab написав:Ааааааааааааа.. когда дойдет???!!!
"сейчас", "СЕЙЧАС" , " СЕЙЧАС"!!
Скажите,вас надо усадить в лужу 18 марта, когда выйдет стата по январю?? Сравним смерти за месяц от Ковид , избыточную по двум странам?? Или то будет для вас уже слишком поздно...


Хотаб, не надо так истерить :D Конечно, мы подождем и до марта, и до апреля... Мы не спешим, у нас бустер не подгорает :wink:


:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Офіційне джерело інформації в Україні, шановний Будівельник, це Держастат!!! І
Стадіон так стадіон - Держкомстат так Держкомстат...
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kn/kn_1121_ue.xls
Зображення
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання./1 Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, and the city of Sevastopol. The number of population (estimation) is calculated according to the available administrative data on the official birth and death registration including changes in registration of the residence.

Щось я не бачу 38,5 млн
То де хтось забрехався?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Щось я не бачу 38,5 млн

Може треба опуститись нижче,і побачити примітку під таблицею?? Чи не вистачило сил?? Це з ОРДЛО.

По даним держстату вся Донецька область по рокам:

Зображення


При розрахунку народжуваності , смертності, по причинам, по регіонам держста рахує не всю Донецьку та Луганську область.

Зображення


http://www.ukrstat.gov.ua/
Передмова до Демографічний щорічник "Населення України за 2020 рік"

Але французам цього не сказав ніхто, тому Будівельнику теж не повідомили. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 19:44

100тыс это население большого райцентра типа Мукачево

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:04

  vitaliian написав:Зображення

или два Ирпеня :lol:
Ромасик
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