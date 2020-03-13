может подождем, а может на ЮАР посмотрим.
а в ожидании я постоянно задаюсь вопросом, почему к нам волны доходят по остаточному принципу?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:05
может подождем, а может на ЮАР посмотрим.
а в ожидании я постоянно задаюсь вопросом, почему к нам волны доходят по остаточному принципу?
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:09
Окремий пост про кількість населення України. Ми ніяк не можемо оцінити скільки млн осіб за останні 20 років (з дати перепису в Україні) виїхало повністю, забувши здати паспорт. Скільки у них народилось дітей (вони ніколи не попадуть в статистику України, бо вони в статистиці країни-реципієнта ), та хто з них за цей час вже помер (якщо вони з паспором країни-реципієнта, то вони у них в статистиці). Тому не будемо про них.
Проте ми доволі точно можемо оцінити кількість осіб Донецької та Луганської областей, які тут і які в ОРДЛО.
Згідно Держстату України коефіцієнт смертності в Україні в 2020 році складає 15.9, і його розрахували , не враховуючи 52 тис осіб, які померли на підконтрольних територія Д і Л областей. Відповідно для виконання розрахунку демографічних коефіцієнтів України і саме населення цих областей повністю (6.2 млн) теж виключили з загального по Україні. Така методика у Держстату. Вона описана у моєму попередньому повідомленні.
Слід зазначити, що у сусідніх до Д і Л областей цей коєфіцієнт близький до загальноукраїнського, або трохи вищий (Запорізька і Дніпропетровська 17,5 ; Харківська 16.7). Отже, ми можемо вважати, що цей коефіцієнт підконтрольних територій Д і Л областей також лежить у діапазоні 16..17.5. При цьому сама цифра померлих на цих територіях у Держстаті є: 52 тис осіб (37131 та 15113 відповідно дві області). Отже по коєфіцієнтам ми можемо порахувати, що таку кількість померлих дали від 3,250 млн до 2,970 млн живучих на підконтрольній тенриторії осіб.
Отже з 6,2 млн повної кількості Д і Л областей від 3 до 3,2 млн не живуть в підконтрольній Україні. І для розрахунків демографічних коефіцієнтів (на душу населення) їх можна впевнено виключати з 41+ млн населення України.
Чого точно не слід робити при розрахунках демографічних коефіцієнтів, і це Держстат прямо вказує, так це брати народжених чи померлих (будь-яку їх категорію чи вікову групу) з підконтрольних територій , та ділити на все населення України.
Якщо не брати для розрахунків -3 млн непідконтрольних, тоді вже необхідно виключати з розрахунків дані по 2 областях , та повністю виключати їх населення.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 20:35, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Та можно , конечно. С оглядкой, что их на душу населения тестят в 20 раз меньше, чем бритов. которые им возят заразу.
По сравнению с кем? Если с нормальными странами, то глянь на Флайтрадар на небо Украины и Европы. Может что-то осилишь.
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:32
Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц заявил, что волна нового штамма коронавируса "Омикрон" продержится на своем пике еще на протяжении двух недель, несмотря на прежние заверения в том, что пандемия постепенно начинает отступать. Об этом пишет Times of Israel.
Министр говорит, что стране еще придется столкнуться с двумя или тремя трудными неделями.
Так, под конец недели статистика инфицирования в Израиле стала доходить до 57 тысяч в день (57 539 случае на момент 27 января), тогда как в начале недели количество больных достигало 85 тысяч в сутки
Население Израиля 9,5 млн. В сутки заболевало 0,9% населения страны
На данный момент в Израиле смертность от штамма "Омикрон" приблизилась к тем же масштабам, которые наблюдались во время волны заболеваемостью штаммом Дельта.
Бустер всемогущий + контрольный 4 дозой =
Привито в Израиле:
1 дозой - 73%
2 дозами - 66%
3 дозами - 55%
4 дозами - 614953 осіб
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:35
их как таестили так и тестят, но умирать стали меньше. В отличии от бритов.
я могу посмотреть, как толпища гастрабайтеров перед НГ штурмовали польскую границу.
от того что упоротые прекратили авиаперелеты в Украине, миграция населения ж не остановилась.
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:38
ага, на 9М Израиль. У нас столько тестов не делают))
Если сравнить с США - то это 3М/день
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 30 січ, 2022 20:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:39
Для мене поміняти 41+ млн на 38+ млн - це питання двох хвилин
к-сть смертей на 1 млн _ Англія і Уельс __ Україна ___ Різниця в днях
1 ____________________ 10.03.2020 ____ 13.03.2020 ___ 3
100 _________________ 05.04.2020 ____ 21.09.2020 ___ 169
200 _________________ 11.04.2020 ____ 30.10.2020 ___ 202
300 _________________ 16.04.2020 ____ 22.11.2020 ___ 220
400 _________________ 21.04.2020 ____ 13.12.2020 ___ 236
500 _________________ 29.04.2020 ____ 06.01.2021 ___ 252
600 _________________ 05.05.2020 ____ 08.02.2021 ___ 279
700 _________________ 16.05.2020 ____ 10.02.2021 ___ 270
800 _________________ 06.06.2020 ____ 25.03.2021 ___ 292
900 _________________ 15.10.2020 ____ 05.04.2021 ___ 172
1000 _________________ 10.11.2020 ____ 15.04.2021 ___ 156
1100 _________________ 25.11.2020 ____ 27.04.2021 ___ 153
1200 _________________ 09.12.2020 ____ 13.05.2021 ___ 155
1300 _________________ 23.12.2020 ____ 04.07.2021 ___ 193
1400 _________________ 03.01.2021 ____ 01.10.2021 ___ 271
1500 _________________ 10.01.2021 ____ 13.10.2021 ___ 276
1600 _________________ 16.01.2021 ____ 21.10.2021 ___ 278
1700 _________________ 20.01.2021 ____ 30.10.2021 ___ 283
1800 _________________ 26.01.2021 ____ 05.11.2021 ___ 283
1900 _________________ 30.01.2021 ____ 11.11.2021 ___ 285
2000 _________________ 05.02.2021 ____ 18.11.2021 ___ 286
2100 _________________ 13.02.2021 ____ 27.11.2021 ___287
2200 _________________ 25.02.2021 ____ 19.12.2021 ___297
2300 _________________ 23.03.2021 ____ 12.01.2022 ___295
2400 _________________ 28.08.2021
2500 _________________ 15.10.2021
2600 _________________ 30.11.2021
Станом на сьогодні
Англія - 72% вакцинованих
Україна -33% вакцинованих
Хтось бачить , щоб Україна доганяла Англію по летальним випадкам?
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Откуда тебе известно,как их сейчас тестят?? Темпы тестирования и у нас не постоянны.
Кроме того, если у них омикрон начался раньше и уже пошел на спад, то их омикронщики уже поумирали, а британские только в разгаре.
Я ещё понимаю, если бы ты нашел данных по их избыточной смертности по итогам января и махал тут ими. А так.. Что ты там сравниваешь?? Они вон как мы в ноябре, опубликуют свою месячную стаиу, все и прозреют. Ты же помнишь, что ежедневные сводки Украины в ноябре Флер совсем не впечатляли, а британские вызывали визг. А оно во как повернулось. Кратный перемор в Украине, в сравнении с бритами. Вот и ты сейчас себя так ведешь по отношению к ЮАР vs Британии.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А скільки хвилин потрібно, щоб зрозуміти,що Держстат України повідомив , що станом на 1.12.2021 повідомив 97 тис ковідних померлих (20+77 відповідно в 2020 та 2021 році )?? А це вже коеф. 2500 на цю дату. (97000/38.5млн= 2519)
(Ну і відповідно на усі більш ранніші дати для України коефіцієнти вищі)
Коли завершимо з Україною, перевірю англо-уелсців.
Проте і так видно, що коф 2500+ англо-уелсці отримали десь теж в цей період. Отже ми їх догнали!!
В грудні 100% перегнали. Можемо поспорити на віскі. Стата за грудень вийде 18 лютого.
Так, це дуже слушне зауваження. Без вакцинації вини були гірші нас. З їх швидкою вакцинацією вони швидко відстали, а ми за осінь їх випередили і відриваємося. Це все результат вакцинації.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 січ, 2022 21:03
Я добрий....
взяв летальність по Держкомстату, популяцію по 38+млн , Англію з Уельсом залишив ту яка й була
і все одно
летальних ) Україна _ Агнлія ___ різниця в днях
1 ___ 13.03.2020 ___ 13.03.2020 ___ 0
100 ___ 25.09.2020 ___ 05.04.2020 ___ 173
200 ___ 04.11.2020 ___ 11.04.2020 ___ 207
300 ___ 25.11.2020 ___ 16.04.2020 ___ 223
400 ___ 14.12.2020 ___ 21.04.2020 ___ 237
500 ___ 05.01.2021 ___ 29.04.2020 ___ 251
600 ___ 02.02.2021 ___ 05.05.2020 ___ 273
700 ___ 05.03.2021 ___ 16.05.2020 ___ 293
800 ___ 23.03.2021 ___ 06.06.2020 ___ 290
900 ___ 04.04.2021 ___ 15.10.2020 ___ 171
1000 ___ 14.04.2021 ___ 10.11.2020 ___ 155
1100 ___ 24.04.2021 ___ 25.11.2020 ___ 150
1200 ___ 07.05.2021 ___ 09.12.2020 ___ 149
1300 ___ 25.05.2021 ___ 23.12.2020 ___ 153
1400 ___ 20.08.2021 ___ 03.01.2021 ___ 229
1500 ___ 05.10.2021 ___ 10.01.2021 ___ 268
1600 ___ 18.10.2021 ___ 16.01.2021 ___ 275
1700 ___ 26.10.2021 ___ 20.01.2021 ___ 279
1800 ___ 02.11.2021 ___ 26.01.2021 ___ 280
1900 ___ 08.11.2021 ___ 30.01.2021 ___ 282
2000 ___ 13.11.2021 ___ 05.02.2021 ___ 281
2100 ___ 19.11.2021 ___ 13.02.2021 ___ 279
2200 ___ 26.11.2021 ___ 25.02.2021 ___ 274
2300 ___ 04.12.2021 ___ 23.03.2021 ___ 256
2400 ___ 14.12.2021 ___ 28.08.2021 ___ 108
2500 ___ 29.12.2021 ___ 15.10.2021 ___ 75
2600 ___ 23.01.2022 ___ 30.11.2021 ___ 54
72% вакцинованих мають ту саму летальність що і 33% не вакцинованих...
+ мої опоненти вже вибрали в свій бік всі зазори....
Але питання залишається
Чому рівні вакцинації відрізняються в 2+ рази..і мої опоненти цього не бачать
В той час коли вже до 10% різниці по популяції добрались..
АГО
Так де в 2 рази зменшення летальності?
Чи вакцина треба щоб вколотись а не щоб не померти?
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