Додано: Нед 30 січ, 2022 20:09

Окремий пост про кількість населення України. Ми ніяк не можемо оцінити скільки млн осіб за останні 20 років (з дати перепису в Україні) виїхало повністю, забувши здати паспорт. Скільки у них народилось дітей (вони ніколи не попадуть в статистику України, бо вони в статистиці країни-реципієнта ), та хто з них за цей час вже помер (якщо вони з паспором країни-реципієнта, то вони у них в статистиці). Тому не будемо про них.

Проте ми доволі точно можемо оцінити кількість осіб Донецької та Луганської областей, які тут і які в ОРДЛО.



Згідно Держстату України коефіцієнт смертності в Україні в 2020 році складає 15.9, і його розрахували , не враховуючи 52 тис осіб, які померли на підконтрольних територія Д і Л областей. Відповідно для виконання розрахунку демографічних коефіцієнтів України і саме населення цих областей повністю (6.2 млн) теж виключили з загального по Україні. Така методика у Держстату. Вона описана у моєму попередньому повідомленні.

Слід зазначити, що у сусідніх до Д і Л областей цей коєфіцієнт близький до загальноукраїнського, або трохи вищий (Запорізька і Дніпропетровська 17,5 ; Харківська 16.7). Отже, ми можемо вважати, що цей коефіцієнт підконтрольних територій Д і Л областей також лежить у діапазоні 16..17.5. При цьому сама цифра померлих на цих територіях у Держстаті є: 52 тис осіб (37131 та 15113 відповідно дві області). Отже по коєфіцієнтам ми можемо порахувати, що таку кількість померлих дали від 3,250 млн до 2,970 млн живучих на підконтрольній тенриторії осіб.

Отже з 6,2 млн повної кількості Д і Л областей від 3 до 3,2 млн не живуть в підконтрольній Україні. І для розрахунків демографічних коефіцієнтів (на душу населення) їх можна впевнено виключати з 41+ млн населення України.



Чого точно не слід робити при розрахунках демографічних коефіцієнтів, і це Держстат прямо вказує, так це брати народжених чи померлих (будь-яку їх категорію чи вікову групу) з підконтрольних територій , та ділити на все населення України.

Якщо не брати для розрахунків -3 млн непідконтрольних, тоді вже необхідно виключати з розрахунків дані по 2 областях , та повністю виключати їх населення.