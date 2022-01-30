Додано: Нед 30 січ, 2022 21:06

budivelnik написав: Я добрий Я добрий

budivelnik написав: АГО

Так де в 2 рази зменшення летальності? АГОТак де в 2 рази зменшення летальності?



А це вже коф 2883 і англо-уельсці далеко позаду!!!!

Це не доброта. Це просто правильна математика.Ви побачили, що ми їх швидко догнали??Ви вірите, що ми їх в грудні обігнали??Ви розумієте, чому така наша фора,яка була перед вакцинацією, повністю втрачена??Ви розумієте, що наша фора не мала відношення до вакцини, а наше швидке доганяння має якусь причину?? І яка вона, крім така низька вактеризація??Ви не хочете зробити окремо кількість смертей у них, і у нас , з моменту,як у них повністю привили першого пацієнта?? Чому за цей період (це десь з весни) у нас померло від ковід в пару раз більше,ніж у них?? Що трапилось?І отримати відповідь на оце своє питання:2500 ___ 29.12.2021 ___ 15.10.2021 ___ 752600 ___ 23.01.2022 ___ 30.11.2021 ___ 54Перевірте будь-ласка останню стрічку. Україна з 1.12.2021 по сьогодні навіть по оперативним даним отримала 9924+4226 померлих. Держстат дасть ще більше.Але хай навіть так:Ми сьогодні маємо 97 тис + 14 тис = 111 тис.Отака сумна картина. У вас є пояснення,чому ми втратили всю свою фору с тих пір, як брити укололись, а ми облизали шприц?