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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4954495549564957

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 32
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
41%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Я добрий

Це не доброта. Це просто правильна математика.
Ви побачили, що ми їх швидко догнали??
Ви вірите, що ми їх в грудні обігнали??
Ви розумієте, чому така наша фора,яка була перед вакцинацією, повністю втрачена??
Ви розумієте, що наша фора не мала відношення до вакцини, а наше швидке доганяння має якусь причину?? І яка вона, крім така низька вактеризація??
Ви не хочете зробити окремо кількість смертей у них, і у нас , з моменту,як у них повністю привили першого пацієнта?? Чому за цей період (це десь з весни) у нас померло від ковід в пару раз більше,ніж у них?? Що трапилось?
І отримати відповідь на оце своє питання:

  budivelnik написав:АГО
Так де в 2 рази зменшення летальності?



2500 ___ 29.12.2021 ___ 15.10.2021 ___ 75
2600 ___ 23.01.2022 ___ 30.11.2021 ___ 54

Перевірте будь-ласка останню стрічку. Україна з 1.12.2021 по сьогодні навіть по оперативним даним отримала 9924+4226 померлих. Держстат дасть ще більше.
Але хай навіть так:
Ми сьогодні маємо 97 тис + 14 тис = 111 тис.
А це вже коф 2883 і англо-уельсці далеко позаду!!!!

Отака сумна картина. У вас є пояснення,чому ми втратили всю свою фору с тих пір, як брити укололись, а ми облизали шприц?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:25

  fler написав:
Привито в Израиле:
1 дозой - 73%
2 дозами - 66%
3 дозами - 55%
4 дозами - 614953 осіб


Леди-доктор, в своем комментарии к новости об омикроне вы с тем же успехом можете дать статистику вакцинации израильтян от кори, дифтерии и туберкулеза.

Вам же сама "фарм-мафия" четко заявила, что текущие вакцинные препараты не активны в отношении омикрона - очень далекого предка штамма, против которого они и разрабатывались. В испытаниях новые препараты, которые ожидаются на рынке весной

PS: не заглядывал на ветку дней 10, но, смотрю, риторики антиваксов не меняется - ложь, звездежь и провокации...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:смотрю, риторики антиваксов не меняется -

Есть позитивные изменения. Нам с Будивельныком удалось без нервов и хамства поговорить. Не знаю, правда, рад ли он этому. Совместными усилиями мы разбили антиваксовское заблуждение "вакцина не работает".
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:29

  Hotab написав:
  zРадио написав:смотрю, риторики антиваксов не меняется -

Есть позитивные изменения. Нам с Будивельныком удалось без нервов и хамства поговорить. Не знаю, правда, рад ли он этому. Совместными усилиями мы разбили антиваксовское заблуждение "вакцина не работает".


Прогресс, однако. Поздравляю. Значит вы (среди прочих) тратите столько времени не зря!
zРадио
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