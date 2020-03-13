fler написав:Так, под конец недели статистика инфицирования в Израиле стала доходить до 57 тысяч в день (57 539 случае на момент 27 января), тогда как в начале недели количество больных достигало 85 тысяч в сутки
ага, на 9М Израиль. У нас столько тестов не делают))
Если сравнить с США - то это 3М/день
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 30 січ, 2022 20:40, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик написав:их как таестили так и тестят, но умирать стали меньше
Откуда тебе известно,как их сейчас тестят?? Темпы тестирования и у нас не постоянны. Кроме того, если у них омикрон начался раньше и уже пошел на спад, то их омикронщики уже поумирали, а британские только в разгаре. Я ещё понимаю, если бы ты нашел данных по их избыточной смертности по итогам января и махал тут ими. А так.. Что ты там сравниваешь?? Они вон как мы в ноябре, опубликуют свою месячную стаиу, все и прозреют. Ты же помнишь, что ежедневные сводки Украины в ноябре Флер совсем не впечатляли, а британские вызывали визг. А оно во как повернулось. Кратный перемор в Украине, в сравнении с бритами. Вот и ты сейчас себя так ведешь по отношению к ЮАР vs Британии.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Для мене поміняти 41+ млн на 38+ млн - це питання двох хвилин
А скільки хвилин потрібно, щоб зрозуміти,що Держстат України повідомив , що станом на 1.12.2021 повідомив 97 тис ковідних померлих (20+77 відповідно в 2020 та 2021 році )?? А це вже коеф. 2500 на цю дату. (97000/38.5млн= 2519)
(Ну і відповідно на усі більш ранніші дати для України коефіцієнти вищі) Коли завершимо з Україною, перевірю англо-уелсців.
Проте і так видно, що коф 2500+ англо-уелсці отримали десь теж в цей період. Отже ми їх догнали!! В грудні 100% перегнали. Можемо поспорити на віскі. Стата за грудень вийде 18 лютого.
budivelnik написав:Станом на сьогодні Англія - 72% вакцинованих Україна -33% вакцинованих
Так, це дуже слушне зауваження. Без вакцинації вини були гірші нас. З їх швидкою вакцинацією вони швидко відстали, а ми за осінь їх випередили і відриваємося. Це все результат вакцинації.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Це не доброта. Це просто правильна математика. Ви побачили, що ми їх швидко догнали?? Ви вірите, що ми їх в грудні обігнали?? Ви розумієте, чому така наша фора,яка була перед вакцинацією, повністю втрачена?? Ви розумієте, що наша фора не мала відношення до вакцини, а наше швидке доганяння має якусь причину?? І яка вона, крім така низька вактеризація?? Ви не хочете зробити окремо кількість смертей у них, і у нас , з моменту,як у них повністю привили першого пацієнта?? Чому за цей період (це десь з весни) у нас померло від ковід в пару раз більше,ніж у них?? Що трапилось? І отримати відповідь на оце своє питання:
budivelnik написав:АГО Так де в 2 рази зменшення летальності?
Перевірте будь-ласка останню стрічку. Україна з 1.12.2021 по сьогодні навіть по оперативним даним отримала 9924+4226 померлих. Держстат дасть ще більше. Але хай навіть так: Ми сьогодні маємо 97 тис + 14 тис = 111 тис. А це вже коф 2883 і англо-уельсці далеко позаду!!!!
Отака сумна картина. У вас є пояснення,чому ми втратили всю свою фору с тих пір, як брити укололись, а ми облизали шприц?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 21:25, всього редагувалось 1 раз.
fler написав: Привито в Израиле: 1 дозой - 73% 2 дозами - 66% 3 дозами - 55% 4 дозами - 614953 осіб
Леди-доктор, в своем комментарии к новости об омикроне вы с тем же успехом можете дать статистику вакцинации израильтян от кори, дифтерии и туберкулеза.
Вам же сама "фарм-мафия" четко заявила, что текущие вакцинные препараты не активны в отношении омикрона - очень далекого предка штамма, против которого они и разрабатывались. В испытаниях новые препараты, которые ожидаются на рынке весной
PS: не заглядывал на ветку дней 10, но, смотрю, риторики антиваксов не меняется - ложь, звездежь и провокации...
zРадио написав:смотрю, риторики антиваксов не меняется -
Есть позитивные изменения. Нам с Будивельныком удалось без нервов и хамства поговорить. Не знаю, правда, рад ли он этому. Совместными усилиями мы разбили антиваксовское заблуждение "вакцина не работает".
zРадио написав:смотрю, риторики антиваксов не меняется -
Есть позитивные изменения. Нам с Будивельныком удалось без нервов и хамства поговорить. Не знаю, правда, рад ли он этому. Совместными усилиями мы разбили антиваксовское заблуждение "вакцина не работает".
Прогресс, однако. Поздравляю. Значит вы (среди прочих) тратите столько времени не зря, что не может не радовать!