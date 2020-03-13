Додано: Нед 30 січ, 2022 20:43

Ромасик написав: их как таестили так и тестят, но умирать стали меньше их как таестили так и тестят, но умирать стали меньше

Откуда тебе известно,как их сейчас тестят?? Темпы тестирования и у нас не постоянны.Кроме того, если у них омикрон начался раньше и уже пошел на спад, то их омикронщики уже поумирали, а британские только в разгаре.Я ещё понимаю, если бы ты нашел данных по их избыточной смертности по итогам января и махал тут ими. А так.. Что ты там сравниваешь?? Они вон как мы в ноябре, опубликуют свою месячную стаиу, все и прозреют. Ты же помнишь, что ежедневные сводки Украины в ноябре Флер совсем не впечатляли, а британские вызывали визг. А оно во как повернулось. Кратный перев Украине, в сравнении с бритами. Вот и ты сейчас себя так ведешь по отношению к ЮАР vs Британии.