Додано: Нед 30 січ, 2022 21:52

budivelnik написав: вважаю що навпаки

Табличка показала що вакцинація 42 млн в англії так само вплинула на летальність як і вакцинація в три рази меншої кількості в Україні... - тобто ніяк. вважаю що навпакиТабличка показала що вакцинація 42 млн в англії так само вплинула на летальність як і вакцинація в три рази меншої кількості в Україні... - тобто ніяк.

budivelnik написав: 50% всіх смертей від ковіду в Англії - пройшло після початку вакцинації. 50% всіх смертей від ковіду в Англії - пройшло після початку вакцинації.

budivelnik написав: ...то летальність повинна була бути на 40-60% нижча... ...то летальність повинна була бути на 40-60% нижча...

Ні, Будівельник, будьте вже чесним перед собою і нами до кінця.Ефективність вакцинації оцінюють з моменту початку вакцинації. Взявши однакові стартові позиції.І саме завдяки вашим табличкам стало добре видно, що з моменту вакцинації англо-уельсці погасили свою ковідну смертність, а українці при лінивій вакцинації її розпалили.І це ми оперували лише офіційними цифрами!! 111 тис офіційних українців. А надлишкова - 35+130+10=175тис (2020, 2021 та 2022 роки) . І це ще зовсім не кінець.А скільки відсотків з часу набуття ними колективного імунітету?? Ну наприклад, скільки за останні півроку?? Менше 25 тисяч зі 160 тисяч за весь період?? Отож.Так і вийшло. Навіть краще . Останні 6 місяців в Англії вам в допомогу.У них 25 тисяч,у нас 60 тис. І це у нас населення в 1.7 менше. Ось вам і результат їх колективного імунітету.(Цифри +-, бо коли кратний відрив не на нашу користь, то особлива точність вже і не потрібна)