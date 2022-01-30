Hotab написав:Совместными усилиями мы разбили антиваксовское заблуждение "вакцина не работает".
Я дозволяв ковідзашуганим замість себе розписуватись? Я вважаю що навпаки Табличка показала що вакцинація 42 млн в англії так само вплинула на летальність як і вакцинація в три рази меншої кількості в Україні... - тобто ніяк. За 2 роки померло 0,26% населення...і з цих 0,26% - 0,20% померли в групах 60+... Як на мене - яскравий приклад тези Хто мав померти - той помер.. а вакцина тут до пятої точки.
ПС 50% всіх смертей від ковіду в Англії - пройшло після початку вакцинації. А з урахуванням того що 70% провакциновано...то летальність повинна була бути на 40-60% нижча...
budivelnik написав:вважаю що навпаки Табличка показала що вакцинація 42 млн в англії так само вплинула на летальність як і вакцинація в три рази меншої кількості в Україні... - тобто ніяк.
Ні, Будівельник, будьте вже чесним перед собою і нами до кінця.
Ефективність вакцинації оцінюють з моменту початку вакцинації. Взявши однакові стартові позиції. І саме завдяки вашим табличкам стало добре видно, що з моменту вакцинації англо-уельсці погасили свою ковідну смертність, а українці при лінивій вакцинації її розпалили. І це ми оперували лише офіційними цифрами!! 111 тис офіційних українців. А надлишкова - 35+130+10=175тис (2020, 2021 та 2022 роки) . І це ще зовсім не кінець.
budivelnik написав:50% всіх смертей від ковіду в Англії - пройшло після початку вакцинації.
А скільки відсотків з часу набуття ними колективного імунітету?? Ну наприклад, скільки за останні півроку?? Менше 25 тисяч зі 160 тисяч за весь період?? Отож.
budivelnik написав:...то летальність повинна була бути на 40-60% нижча...
Так і вийшло. Навіть краще . Останні 6 місяців в Англії вам в допомогу. У них 25 тисяч,у нас 60 тис. І це у нас населення в 1.7 менше. Ось вам і результат їх колективного імунітету.
(Цифри +-, бо коли кратний відрив не на нашу користь, то особлива точність вже і не потрібна)
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 22:05, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Вам же сама "фарм-мафия" четко заявила, что текущие вакцинные препараты не активны в отношении омикрона - очень далекого предка штамма, против которого они и разрабатывались. В испытаниях новые препараты, которые ожидаются на рынке весной
zРадио, где можно ознакомиться с этим официальным заявлением? Мы только помним исследование Израиля, после которого было заявлено, что 4-я прививка помогает и ее надо колоть. Получается, что израильское правительство одобрило непотріб? И более того, 600+ тысяч израильтян уже его вкололи
Так снова же ваша табличка хорошо показывает, что за второе полугодие 2021 (к середине года приобрели коллективный иммунитет) умерло лишь 10 тыс. А до этого 126+!! Ну круто же!! Мы за это время только разогнали свою смертность!! Мы 50-60 тысяч зарыли за второе полугодие (лень считать, это не важно) , они 10 тыс . У нас населения в 1.5 раза меньше.
Вы видите многократный выигрыш их привитых , в сравнении с нами непривитыми?? Я вам очень благодарен. Почему вы раньше не вернулись на ветку!!! Мне кажется такое даже Амвросий поймет. Очень информативно и очевидно!!
Два періоди по 150+ днів між черговими 100 смертями...які взагалі не повязані між собою , бо знаходяться на відстані в 9-13 місяців...
Хто пояснить Чому що в періоди коли вакцини не було , що в періоди коли вакцинування йшло масово - ковіду потрібно було в середньому 15 днів , щоб зїсти чергову сотню.
Так снова же ваша табличка хорошо показывает, что за второе полугодие 2021 (к середине года приобрели коллективный иммунитет) умерло лишь 10 тыс. А до этого 126+!! Ну круто же!! Мы за это время только разогнали свою смертность!! Мы 50-60 тысяч зарыли за второе полугодие (лень считать, это не важно) , они 10 тыс . У нас населения в 1.5 раза меньше.
Вы видите многократный выигрыш их привитых , в сравнении с нами непривитыми?? Я вам очень благодарен. Мне ажеься такое даже Амвросий поймет. Очень информативно и очевидно!!
Прикольно бачити те що вкладається - зелений колір І не бачити те що не вкладається - червоний.... В травні-листопаді 2020 - вакциною ще не пахло..а результат той самий що і після поголовного вакцинування + коли всі помруть - також летальність впаде... От тільки питання якщо вакцинація прискорить це помирання - це також на табличці буде виглядати досягненням..а в реалі - злочином.
budivelnik написав:травні-листопаді 2020 - вакциною ще не пахло..а результат той самий що і після поголовного вакцинування
Я вам скажу больше, у нас летом тоже все затихло было, хотя вакцинация тут не при чем. Да, бывают спады волны. Но общая тенденция то какая!!!! Без вакцинации , после спада , затем приходит новая , ещё более сильная волна (Украина, РФ) . А с вакцинацией она так и не приходит (Италия , Англия) . Или слабая совсем приходит. Круто, что вы все это показали!!!