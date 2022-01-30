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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4955495649574958>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 32
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
41%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:43

  Hotab написав:Совместными усилиями мы разбили антиваксовское заблуждение "вакцина не работает".
Я дозволяв ковідзашуганим замість себе розписуватись?
Я вважаю що навпаки
Табличка показала що вакцинація 42 млн в англії так само вплинула на летальність як і вакцинація в три рази меншої кількості в Україні... - тобто ніяк.
За 2 роки померло 0,26% населення...і з цих 0,26% - 0,20% померли в групах 60+...
Як на мене - яскравий приклад тези
Хто мав померти - той помер..
а вакцина тут до пятої точки.

ПС
50% всіх смертей від ковіду в Англії - пройшло після початку вакцинації.
А з урахуванням того що 70% провакциновано...то летальність повинна була бути на 40-60% нижча...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:вважаю що навпаки
Табличка показала що вакцинація 42 млн в англії так само вплинула на летальність як і вакцинація в три рази меншої кількості в Україні... - тобто ніяк.


Ні, Будівельник, будьте вже чесним перед собою і нами до кінця.

Ефективність вакцинації оцінюють з моменту початку вакцинації. Взявши однакові стартові позиції.
І саме завдяки вашим табличкам стало добре видно, що з моменту вакцинації англо-уельсці погасили свою ковідну смертність, а українці при лінивій вакцинації її розпалили.
І це ми оперували лише офіційними цифрами!! 111 тис офіційних українців. А надлишкова - 35+130+10=175тис (2020, 2021 та 2022 роки) . І це ще зовсім не кінець.


  budivelnik написав:50% всіх смертей від ковіду в Англії - пройшло після початку вакцинації.

А скільки відсотків з часу набуття ними колективного імунітету?? Ну наприклад, скільки за останні півроку?? Менше 25 тисяч зі 160 тисяч за весь період?? Отож.

  budivelnik написав:...то летальність повинна була бути на 40-60% нижча...

Так і вийшло. Навіть краще . Останні 6 місяців в Англії вам в допомогу.
У них 25 тисяч,у нас 60 тис. І це у нас населення в 1.7 менше. Ось вам і результат їх колективного імунітету.

(Цифри +-, бо коли кратний відрив не на нашу користь, то особлива точність вже і не потрібна)
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:05

  zРадио написав:Вам же сама "фарм-мафия" четко заявила, что текущие вакцинные препараты не активны в отношении омикрона - очень далекого предка штамма, против которого они и разрабатывались. В испытаниях новые препараты, которые ожидаются на рынке весной


zРадио, где можно ознакомиться с этим официальным заявлением?
Мы только помним исследование Израиля, после которого было заявлено, что 4-я прививка помогает и ее надо колоть. Получается, что израильское правительство одобрило непотріб? И более того, 600+ тысяч израильтян уже его вкололи :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:10

Італія
останній стовпчик - кількість днів які були потрібні ковіду щоб вбити чергових 100 осіб на 1 млн населення
Date Reference __ CumDeaths __ на 1 млн ___ днів між наступною 100 смертей
03.01.2022 ____________ 137786 __ 2283 ___ 49
15.11.2021 ____________ 132819 __ 2200 ___ 159
09.06.2021 ____________ 126767 __ 2100 ___ 39
30.04.2021 ____________ 120807 __ 2001 ___ 18
12.04.2021 ____________ 114612 __ 1899 ___ 13
30.03.2021 ____________ 108879 __ 1804 ___ 15
15.03.2021 ____________ 102499 __ 1698 ___ 19
24.02.2021 ____________ 96666 __ 1602 ___ 19
05.02.2021 ____________ 90618 __ 1501 ___ 14
22.01.2021 ____________ 84674 __ 1403 ___ 13
09.01.2021 ____________ 78394 __ 1299 ___ 12
28.12.2020 ____________ 72370 __ 1199 ___ 12
16.12.2020 ____________ 66537 __ 1102 ___ 9
07.12.2020 ____________ 60606 __ 1004 ___ 9
28.11.2020 ____________ 54363 __ 901 ___ 8
20.11.2020 ____________ 48569 __ 805 ___ 10
10.11.2020 ____________ 42330 __ 701 ___ 29
12.10.2020 ____________ 36205 __ 600 ___ 157
08.05.2020 ____________ 30201 __ 500 ___ 18
20.04.2020 ____________ 24114 __ 400 ___ 11
09.04.2020 ____________ 18279 __ 303 ___ 9
31.03.2020 ____________ 12428 __ 206 ___ 8
23.03.2020 ____________ 6077 __ 101 ___ 20

Два періоди по 150+ днів між черговими 100 смертями...які взагалі не повязані між собою , бо знаходяться на відстані в 9-13 місяців...

Хто пояснить
Чому що в періоди коли вакцини не було , що в періоди коли вакцинування йшло масово - ковіду потрібно було в середньому 15 днів , щоб зїсти чергову сотню.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Хто пояснить

Так снова же ваша табличка хорошо показывает, что за второе полугодие 2021 (к середине года приобрели коллективный иммунитет) умерло лишь 10 тыс. А до этого 126+!! Ну круто же!! Мы за это время только разогнали свою смертность!!
Мы 50-60 тысяч зарыли за второе полугодие (лень считать, это не важно) , они 10 тыс . У нас населения в 1.5 раза меньше.

Вы видите многократный выигрыш их привитых , в сравнении с нами непривитыми??
Я вам очень благодарен. Почему вы раньше не вернулись на ветку!!! Мне кажется такое даже Амвросий поймет. Очень информативно и очевидно!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:25

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Італія
останній стовпчик - кількість днів які були потрібні ковіду щоб вбити чергових 100 осіб на 1 млн населення
Date Reference __ CumDeaths __ на 1 млн ___ днів між наступною 100 смертей
03.01.2022 ____________ 137786 __ 2283 ___ 49
15.11.2021 ____________ 132819 __ 2200 ___ 159
09.06.2021 ____________ 126767 __ 2100 ___ 39
30.04.2021 ____________ 120807 __ 2001 ___ 18
12.04.2021 ____________ 114612 __ 1899 ___ 13
30.03.2021 ____________ 108879 __ 1804 ___ 15
15.03.2021 ____________ 102499 __ 1698 ___ 19
24.02.2021 ____________ 96666 __ 1602 ___ 19
05.02.2021 ____________ 90618 __ 1501 ___ 14
22.01.2021 ____________ 84674 __ 1403 ___ 13
09.01.2021 ____________ 78394 __ 1299 ___ 12
28.12.2020 ____________ 72370 __ 1199 ___ 12
16.12.2020 ____________ 66537 __ 1102 ___ 9
07.12.2020 ____________ 60606 __ 1004 ___ 9
28.11.2020 ____________ 54363 __ 901 ___ 8
20.11.2020 ____________ 48569 __ 805 ___ 10
10.11.2020 ____________ 42330 __ 701 ___ 29
12.10.2020 ____________ 36205 __ 600 ___ 157
08.05.2020 ____________ 30201 __ 500 ___ 18
20.04.2020 ____________ 24114 __ 400 ___ 11
09.04.2020 ____________ 18279 __ 303 ___ 9
31.03.2020 ____________ 12428 __ 206 ___ 8
23.03.2020 ____________ 6077 __ 101 ___ 20

Два періоди по 150+ днів між черговими 100 смертями...які взагалі не повязані між собою , бо знаходяться на відстані в 9-13 місяців...

Хто пояснить
Чому що в періоди коли вакцини не було , що в періоди коли вакцинування йшло масово - ковіду потрібно було в середньому 15 днів , щоб зїсти чергову сотню.
Так снова же ваша табличка хорошо показывает, что за второе полугодие 2021 (к середине года приобрели коллективный иммунитет) умерло лишь 10 тыс. А до этого 126+!! Ну круто же!! Мы за это время только разогнали свою смертность!!
Мы 50-60 тысяч зарыли за второе полугодие (лень считать, это не важно) , они 10 тыс . У нас населения в 1.5 раза меньше.

Вы видите многократный выигрыш их привитых , в сравнении с нами непривитыми??
Я вам очень благодарен. Мне ажеься такое даже Амвросий поймет. Очень информативно и очевидно!!
Прикольно бачити те що вкладається - зелений колір
І не бачити те що не вкладається - червоний....
В травні-листопаді 2020 - вакциною ще не пахло..а результат той самий що і після поголовного вакцинування
+ коли всі помруть - також летальність впаде...
От тільки питання
якщо вакцинація прискорить це помирання - це також на табличці буде виглядати досягненням..а в реалі - злочином.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:травні-листопаді 2020 - вакциною ще не пахло..а результат той самий що і після поголовного вакцинування

Я вам скажу больше, у нас летом тоже все затихло было, хотя вакцинация тут не при чем. Да, бывают спады волны. Но общая тенденция то какая!!!! Без вакцинации , после спада , затем приходит новая , ещё более сильная волна (Украина, РФ) . А с вакцинацией она так и не приходит (Италия , Англия) . Или слабая совсем приходит. Круто, что вы все это показали!!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:34

  Hotab написав:Кроме того, если у них омикрон начался раньше и уже пошел на спад, то их омикронщики уже поумирали, а британские только в разгаре.

ну да, у них уже закончился и 4 волна смертей в разы ниже 3ей. А у бритов еще не закончилось, но волна выросла в разы.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:38

  zРадио написав:PS: не заглядывал на ветку дней 10, но, смотрю, риторики антиваксов не меняется - ложь, звездежь и провокации...

может вы смогли определиться - смертность при омикроне увеличилась или уменьшилась? Это зрада или перемога?
  zРадио написав:Леди-доктор, в своем комментарии к новости об омикроне вы с тем же успехом можете дать статистику вакцинации израильтян от кори, дифтерии и туберкулеза.

и что не так с туберкулезом в Израиле?
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 30 січ, 2022 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:40

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Кроме того, если у них омикрон начался раньше и уже пошел на спад, то их омикронщики уже поумирали, а британские только в разгаре.

ну да, у них уже закончился и 4 волна смертей в разы ниже 3ей. А у бритов еще не закончилось, но волна выросла в разы.

Где зрада? Что не так? Будем ловить границы волн и искать, это уже новая, или старая, омикрон или Дельта?? Зачем??
Что тебе не ясно из вот этого??

Зображення

Точка их пересечения- это февраль. Бриты стали ширяться.
Население ЮАР ниже бритов.

  Ромасик написав:смертность при омикроне увеличилась или уменьшилась?

До сих пор не понял разницу смертности и летальности??
Hotab
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