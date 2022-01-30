Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 січ, 2022 22:45
Hotab написав: Ромасик написав: Hotab написав:
Кроме того, если у них омикрон начался раньше и уже пошел на спад, то их омикронщики уже поумирали, а британские только в разгаре.
ну да, у них уже закончился и 4 волна смертей в разы ниже 3ей. А у бритов еще не закончилось, но волна выросла в разы.
Где зрада? Что не так? Будем ловить границы волн и искать, это уже новая, или старая, омикрон или Дельта?? Зачем??
Что тебе не ясно из вот этого??
Точка их пересечения- это февраль. Бриты стали ширяться.
Население ЮАР ниже бритов.
какой еще февраль??
Hotab написав: Ромасик написав:
смертность при омикроне увеличилась или уменьшилась?
До сих пор не понял разницу смертности и летальности??
ты?
Ромасик
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Додано: Нед 30 січ, 2022 22:48
Ромасик написав:
какой еще февраль??
Ты трижды здесь услышал, что в ЮАР проводят в 20 раз меньше тестов на душу населения, чем в Британии. Что толку от твоего графика
официально выявленных ковидных смертей
в ЮАР?? У них недовыявленные стрелой в небо!! Это ты понял, или нет??
Ты бы ещё оф.график Афганистана принес. Порадовал вкладчика.
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Hotab
в Нед 30 січ, 2022 23:19, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 22:56
Ромасик написав:
избыточная смертность того же уровня, что у бритов
На какую дату?? Покажи свой свежий "глобус". На свежие даты. Ссылкой, а не фото.
Ромасик написав:
они так тестировали и в 3 волну и в 4.
Откуда ты знаешь "как" они тестировали тогда и счас??
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Додано: Нед 30 січ, 2022 23:01
Ромасик написав:
и чем свежий от несвежего отличается
Избыточная в 2021 у них улетела, а у бритов тормознулась. Есть глобус свежий? Давай. Хотя бы декабрь.
Ромасик написав:
Чего это они вдруг должны начать по другому считать?
Не надо твоих этих предположений, они не интересны. Я тебе показал, что ЮАРовская избыточная на сегодня вдвое выше британской. Не согласен - показывай свою.
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Hotab
в Нед 30 січ, 2022 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Додано: Нед 30 січ, 2022 23:15
На, угомонись.
С 3 мая 2020 до 22 января 2022 года.
Такая,как в Британии??
Hotab
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Додано: Нед 30 січ, 2022 23:21
Hotab
докатился до того, что начал сам с собой разговаривать
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей в целях безопасности сменил резиденцию на фоне продолжающихся в стране выступлений против ковидных ограничений.
Ромасик
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Додано: Нед 30 січ, 2022 23:24
Ромасик написав:
Hotab докатился до того, что начал сам с собой разговаривать
Что ж делать,если ты сливаешься. Приходится.
Ты все понял об избыточной ЮАР? Вычеркиваем их из списка успешных? Больше антиваки не будут оперировать ЮАР,как примером неваксов и без смертей?? Кто следующий, Афганистан будет?
Hotab
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Додано: Нед 30 січ, 2022 23:43
Ромасик написав: Hotab
докатился до того, что начал сам с собой разговаривать
Да йому молоко треба за шкідливість умов видавати))
Знімаю капелюха, бо так аргументовано (тобто додаючи, уточнюючи і конкретизуючи свої викладки) дискутувати по -надцятим колам --- дійсно заслуговує поваги.
Як гвіздки вбиває...
detroytred
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