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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4955495649574958

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 32
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
41%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:45

  Hotab написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:Кроме того, если у них омикрон начался раньше и уже пошел на спад, то их омикронщики уже поумирали, а британские только в разгаре.

ну да, у них уже закончился и 4 волна смертей в разы ниже 3ей. А у бритов еще не закончилось, но волна выросла в разы.

Где зрада? Что не так? Будем ловить границы волн и искать, это уже новая, или старая, омикрон или Дельта?? Зачем??
Что тебе не ясно из вот этого??

Точка их пересечения- это февраль. Бриты стали ширяться.
Население ЮАР ниже бритов.

какой еще февраль??
Зображення
  Hotab написав:
  Ромасик написав:смертность при омикроне увеличилась или уменьшилась?

До сих пор не понял разницу смертности и летальности??

ты?
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:какой еще февраль??

Ты трижды здесь услышал, что в ЮАР проводят в 20 раз меньше тестов на душу населения, чем в Британии. Что толку от твоего графика официально выявленных ковидных смертей в ЮАР?? У них недовыявленные стрелой в небо!! Это ты понял, или нет??
Ты бы ещё оф.график Афганистана принес. Порадовал вкладчика.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 23:19, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:избыточная смертность того же уровня, что у бритов


На какую дату?? Покажи свой свежий "глобус". На свежие даты. Ссылкой, а не фото.
  Ромасик написав:они так тестировали и в 3 волну и в 4.

Откуда ты знаешь "как" они тестировали тогда и счас??
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:и чем свежий от несвежего отличается

Избыточная в 2021 у них улетела, а у бритов тормознулась. Есть глобус свежий? Давай. Хотя бы декабрь.
  Ромасик написав:Чего это они вдруг должны начать по другому считать?

Не надо твоих этих предположений, они не интересны. Я тебе показал, что ЮАРовская избыточная на сегодня вдвое выше британской. Не согласен - показывай свою.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 січ, 2022 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:15

На, угомонись.
С 3 мая 2020 до 22 января 2022 года.
Зображення

Такая,как в Британии??


Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:21

Hotab докатился до того, что начал сам с собой разговаривать

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей в целях безопасности сменил резиденцию на фоне продолжающихся в стране выступлений против ковидных ограничений.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Hotab докатился до того, что начал сам с собой разговаривать

Что ж делать,если ты сливаешься. Приходится.
Ты все понял об избыточной ЮАР? Вычеркиваем их из списка успешных? Больше антиваки не будут оперировать ЮАР,как примером неваксов и без смертей?? Кто следующий, Афганистан будет?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:43

  Ромасик написав:Hotab докатился до того, что начал сам с собой разговаривать

Да йому молоко треба за шкідливість умов видавати))

Знімаю капелюха, бо так аргументовано (тобто додаючи, уточнюючи і конкретизуючи свої викладки) дискутувати по -надцятим колам --- дійсно заслуговує поваги.
Як гвіздки вбиває...
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