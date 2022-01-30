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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 32
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
41%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 08:37

Hotab чучело, если данные образца весны, то это уже не данные? Или они просто на твой глобус не натягиваются?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 08:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:если данные образца весны

Данных не было вообще никаких. Был цветастый глобус без цифр. На котором весна.

  Hotab написав:Избыточная в 2021 у них улетела, а у бритов тормознулась. Есть глобус свежий? Давай. Хотя бы декабрь.


Именно с весны ЮАР ушел в отрыв, благодаря вакцинации бритов.



Зображення

Хватит якорить.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 08:53

Избыточная смертность во время 3 волны +90%
Зображення
Избыточная смертность во время 4 волны +30%
Зображення
Уменьшение в 3 раза, что пропорционально уменьшению оф.смертей от ковида в 3 раза.
Зображення
Последний раз тебе что-то обьясняю с цифрами.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 08:59

  Hotab написав:Зображення

Хватит якорить.

даже на этом графике видно, что основной прирост в ЮАР был во время 3 волны, а не 4.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 09:13

Ромасик ,

1. Я тебя просил цифру всей избыточной по ЮАР. Она, как я тебе и привел, 297 т, что вдвое выше бритов, и потому ты слился. Ясно.
2. Ты захотел выдернуть в ЮАР крайнюю неделю года? Их есть у меня и по бритам.

Зображення

https://www.gov.uk/government/statistic ... 21-to-2022



Как видишь, ЮАР с на 10% ниже населением на той неделе фиксирует 13+ тысяч, а бриты с большим населением 12- тысяч.

Все, снова в луже, Ромка?? Неси новые недели. Ну или угомонись, осознав , что вдвое выше избыточная смертость в меньшей стране - тут нет никакой перемоги.

  Ромасик написав:Последний раз тебе что-то обьясняю с цифрами

Да ты прям угрожатель. :lol:

Ты не мне объясняешь, а себя отмываешь от того дерьма, в которое сам прыгаешь с разгону, не вникнув в цифры.
Hotab
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