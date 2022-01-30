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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 січ, 2022 08:37
Hotab чучело, если данные образца весны, то это уже не данные? Или они просто на твой глобус не натягиваются?
Додано: Пон 31 січ, 2022 08:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Данных не было вообще никаких. Был цветастый глобус без цифр. На котором весна.
Именно с весны ЮАР ушел в отрыв, благодаря вакцинации бритов.
Хватит якорить.
Додано: Пон 31 січ, 2022 08:53
Додано: Пон 31 січ, 2022 08:59
Додано: Пон 31 січ, 2022 09:13
Ромасик ,
1. Я тебя просил цифру всей избыточной по ЮАР. Она, как я тебе и привел, 297 т, что вдвое выше бритов, и потому ты слился. Ясно.
2. Ты захотел выдернуть в ЮАР крайнюю неделю года? Их есть у меня и по бритам.
Как видишь, ЮАР с на 10% ниже населением на той неделе фиксирует 13+ тысяч, а бриты с большим населением 12- тысяч.
Все, снова в луже, Ромка?? Неси новые недели. Ну или угомонись, осознав , что вдвое выше избыточная смертость в меньшей стране - тут нет никакой перемоги.
Да ты прям угрожатель.
Ты не мне объясняешь, а себя отмываешь от того дерьма, в которое сам прыгаешь с разгону, не вникнув в цифры.
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