Додано: Пон 31 січ, 2022 09:13

Ромасик написав: Последний раз тебе что-то обьясняю с цифрами Последний раз тебе что-то обьясняю с цифрами

Ромасик написав: даже на этом графике видно, что основной прирост в ЮАР был во время 3 волны, а не 4. даже на этом графике видно, что основной прирост в ЮАР был во время 3 волны, а не 4.

1. Я тебя просил цифру всей избыточной по ЮАР. Она, как я тебе и привел, 297 т, что вдвое выше бритов, и потому ты слился. Ясно.2. Ты захотел выдернуть в ЮАР крайнюю неделю года? Их есть у меня и по бритам.Как видишь, ЮАР с на 10% ниже населением на той неделе фиксирует 13+ тысяч, а бриты с большим населением 12- тысяч.Все, снова в луже, Ромка?? Неси новые недели. Ну или угомонись, осознав , что вдвое выше избыточная смертость в меньшей стране - тут нет никакой перемоги.Да ты прям угрожатель.Ты не мне объясняешь, а себя отмываешь от того дерьма, в которое сам прыгаешь с разгону, не вникнув в цифры.Даже на любом графике видео, что у ЮАР нет никакой перемоги ни в чем. Максимум - это крайние две недели стабилизировали ситуацию до уровня "как в Британии", что позволило Ромке объявить победу антиваков.У мелких людей-антиваков пэрэмоги тоже мелкие))