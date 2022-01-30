даже на этом графике видно, что основной прирост в ЮАР был во время 3 волны, а не 4.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 08:59
Додано: Пон 31 січ, 2022 09:13
Ромасик ,
1. Я тебя просил цифру всей избыточной по ЮАР. Она, как я тебе и привел, 297 т, что вдвое выше бритов, и потому ты слился. Ясно.
2. Ты захотел выдернуть в ЮАР крайнюю неделю года? Их есть у меня и по бритам.
Как видишь, ЮАР с на 10% ниже населением на той неделе фиксирует 13+ тысяч, а бриты с большим населением 12- тысяч.
Все, снова в луже, Ромка?? Неси новые недели. Ну или угомонись, осознав , что вдвое выше избыточная смертость в меньшей стране - тут нет никакой перемоги.
Да ты прям угрожатель.
Ты не мне объясняешь, а себя отмываешь от того дерьма, в которое сам прыгаешь с разгону, не вникнув в цифры.
Даже на любом графике видео, что у ЮАР нет никакой перемоги ни в чем. Максимум - это крайние две недели стабилизировали ситуацию до уровня "как в Британии", что позволило Ромке объявить победу антиваков.
У мелких людей-антиваков пэрэмоги тоже мелкие))
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:29
Вы оба-два правы: 4-я доза поднимает эффективность куда-то к 30-ти процентам. Израильское правительство считает, что любая эффективность лучше, чем ничего. zРадио все, что ниже процентов 60-70 называет "не активны в отношении омикрона".
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:38
Стисло але детально про "Марш свободи" є тут:
Цікаво що канадці зібрали $8,000,000 на підтримку протесту. В твітері дальньобійників навіть Маск підтримав.
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Руководитель канадской федерации дальнобойщиков The Canadian Trucking Alliance заявил, что большинство канадских водителей вакцинированы, и «единственный способ пересечь границу – это вакцинироваться». Он призвал дальнобойщиков не создавать опасной ситуации на дорогах.
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:53
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:59
1) я доказал, что в 4 волну (омикрона) в ЮАР наблюдается падение смертность в разы как официальной, так и избыточной по сравнению с 3 волной (дельты) в то время, как у бритов рост в разы, Израиль докладывает об антирекордах, как и Австралия
2) я выдернул неделю пика смертей 4 волны, и она далеко не крайняя. Раззуй глаза
Додано: Пон 31 січ, 2022 11:01
Цикаво, что все началась с того, что дальнобойщиков, возвращающихся с идеологически правильно наколотой родины пфизера заставили 2 недели карантинится. Позорище!
Додано: Пон 31 січ, 2022 11:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А какое падение в 18-ю волну в сравнении с 44-й??
Какая здесь перемога, если была +90% от нормы избыточная, а стала +30%?? ?? И всё равно на указанной неделе у них выше , чем у бритов!!
где ты тут увидел пэрэмогу??!!!! Почему ЮАР надо рассматривать как пример "непривитые и успишни"??
Чего в сравнении с чем?
Может ЮАР просто не докладывает?? Имеет 294 тыс смертей, а доложил о 94 тысячах за все время.
Не?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 31 січ, 2022 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 31 січ, 2022 11:04
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