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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 33
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
39%
13
Зробив 2 щеплення і досить
9%
3
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
39%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 08:59

  Hotab написав:Зображення

Хватит якорить.

даже на этом графике видно, что основной прирост в ЮАР был во время 3 волны, а не 4.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 09:13

Ромасик ,

1. Я тебя просил цифру всей избыточной по ЮАР. Она, как я тебе и привел, 297 т, что вдвое выше бритов, и потому ты слился. Ясно.
2. Ты захотел выдернуть в ЮАР крайнюю неделю года? Их есть у меня и по бритам.

Зображення



https://www.gov.uk/government/statistic ... 21-to-2022



Как видишь, ЮАР с на 10% ниже населением на той неделе фиксирует 13+ тысяч, а бриты с большим населением 12- тысяч.

Все, снова в луже, Ромка?? Неси новые недели. Ну или угомонись, осознав , что вдвое выше избыточная смертость в меньшей стране - тут нет никакой перемоги.

  Ромасик написав:Последний раз тебе что-то обьясняю с цифрами

Да ты прям угрожатель. :lol:

Ты не мне объясняешь, а себя отмываешь от того дерьма, в которое сам прыгаешь с разгону, не вникнув в цифры.

  Ромасик написав:даже на этом графике видно, что основной прирост в ЮАР был во время 3 волны, а не 4.

Даже на любом графике видео, что у ЮАР нет никакой перемоги ни в чем. Максимум - это крайние две недели стабилизировали ситуацию до уровня "как в Британии", что позволило Ромке объявить победу антиваков. :lol:
У мелких людей-антиваков пэрэмоги тоже мелкие))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:29

  fler написав:
  zРадио написав:Вам же сама "фарм-мафия" четко заявила, что текущие вакцинные препараты не активны в отношении омикрона - очень далекого предка штамма, против которого они и разрабатывались. В испытаниях новые препараты, которые ожидаются на рынке весной


zРадио, где можно ознакомиться с этим официальным заявлением?
Мы только помним исследование Израиля, после которого было заявлено, что 4-я прививка помогает и ее надо колоть. Получается, что израильское правительство одобрило непотріб? И более того, 600+ тысяч израильтян уже его вкололи :shock:

Вы оба-два правы: 4-я доза поднимает эффективность куда-то к 30-ти процентам. Израильское правительство считает, что любая эффективность лучше, чем ничего. zРадио все, что ниже процентов 60-70 называет "не активны в отношении омикрона".
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:38

  Ромасик написав:Hotab докатился до того, что начал сам с собой разговаривать

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей в целях безопасности сменил резиденцию на фоне продолжающихся в стране выступлений против ковидных ограничений.


Стисло але детально про "Марш свободи" є тут:
https://dumskaya.net/news/massovye-anti ... ik-159073/

Цікаво що канадці зібрали $8,000,000 на підтримку протесту. В твітері дальньобійників навіть Маск підтримав.
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Yuriyqwer написав:Стисло але детально про "Марш свободи" є тут


Руководитель канадской федерации дальнобойщиков The Canadian Trucking Alliance заявил, что большинство канадских водителей вакцинированы, и «единственный способ пересечь границу – это вакцинироваться». Он призвал дальнобойщиков не создавать опасной ситуации на дорогах.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:53

Об этом запрещено говорить.
How Covid Shots Suppress Your Immune System
Idaho doctor reports “20 times increase” in cancer among those “vaccinated” for covid
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:59

  Hotab написав:Ромасик ,

1. Я тебя просил цифру всей избыточной по ЮАР. Она, как я тебе и привел, 297 т, что вдвое выше бритов, и потому ты слился. Ясно.
2. Ты захотел выдернуть в ЮАР крайнюю неделю года? Их есть у меня и по бритам.

1) я доказал, что в 4 волну (омикрона) в ЮАР наблюдается падение смертность в разы как официальной, так и избыточной по сравнению с 3 волной (дельты) в то время, как у бритов рост в разы, Израиль докладывает об антирекордах, как и Австралия
2) я выдернул неделю пика смертей 4 волны, и она далеко не крайняя. Раззуй глаза
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:01

  Yuriyqwer написав:
  Ромасик написав:Hotab докатился до того, что начал сам с собой разговаривать

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей в целях безопасности сменил резиденцию на фоне продолжающихся в стране выступлений против ковидных ограничений.


Стисло але детально про "Марш свободи" є тут:
https://dumskaya.net/news/massovye-anti ... ik-159073/

Цікаво що канадці зібрали $8,000,000 на підтримку протесту. В твітері дальньобійників навіть Маск підтримав.
Цикаво, что все началась с того, что дальнобойщиков, возвращающихся с идеологически правильно наколотой родины пфизера заставили 2 недели карантинится. Позорище!
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:1) я доказал, что в 4 волну (омикрона) в ЮАР наблюдается падение смертность в разы как официальной, так и избыточной по сравнению с 3 волной (дельты)

А какое падение в 18-ю волну в сравнении с 44-й??
Какая здесь перемога, если была +90% от нормы избыточная, а стала +30%?? ?? И всё равно на указанной неделе у них выше , чем у бритов!!

где ты тут увидел пэрэмогу??!!!! Почему ЮАР надо рассматривать как пример "непривитые и успишни"??
  Ромасик написав:бритов рост в разы

Чего в сравнении с чем?
  Ромасик написав:Израиль докладывает об антирекордах, как и Австралия

Может ЮАР просто не докладывает?? Имеет 294 тыс смертей, а доложил о 94 тысячах за все время.
Не?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 31 січ, 2022 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:04

  Yuriyqwer написав: В твітері дальньобійників навіть Маск підтримав.

Тот, который получил 4 положительных и 4 отрицательных теста одновременно? :D
Ромасик
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