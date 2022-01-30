Пэрэмога - это когда на каком-либо периоде , а лучше "за все время" , лучше, чем у кого-то. В ЮАР что-то лучше?? Упала волна в сравнении с самими собой и уже пэрэмога?? У Бритов и взлета не было. 25 т. за крайние полгода.
Ромасик написав:она далеко не крайняя. Раззуй глаза
Харош с утра похмеляться. 20 декабря - 26 декабря - это "далеко не крайняя" полная неделя года??
В Украине вступает в силу приказ № 2664, в котором расширен список организаций, представители которых должны вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Хотя бы одна доза вакцины от COVID-19 теперь является обязательной для работников органов местного самоуправления, государственных и коммунальных заведений здравоохранения, различных коммунальных учреждений и организаций.
Кто-то видит пэрэмогу в ЮАР, о которой лопочет Ромка?? Скажите мне, 6 тысяч избыточных за первые 3 недели года - цэ пэрэмога?? Скажите, 200 тысяч избыточных за 2021 год - цэ пэрэмога?? 300 тысяч избыточных с начала пандемии - цэ пэрэмога??