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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4957495849594960

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 33
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
39%
13
Зробив 2 щеплення і досить
9%
3
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
39%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:07

  Hotab написав:Какая здесь перемога, если была +90% от нормы избыточная, а стала +30%?? ??

Перемога это когда наоборот?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Перемога это когда наоборот

Пэрэмога - это когда на каком-либо периоде , а лучше "за все время" , лучше, чем у кого-то.
В ЮАР что-то лучше?? Упала волна в сравнении с самими собой и уже пэрэмога?? У Бритов и взлета не было. 25 т. за крайние полгода.

  Ромасик написав:она далеко не крайняя. Раззуй глаза

Харош с утра похмеляться.
20 декабря - 26 декабря - это "далеко не крайняя" полная неделя года?? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:29

В Украине вступает в силу приказ № 2664, в котором расширен список организаций, представители которых должны вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Хотя бы одна доза вакцины от COVID-19 теперь является обязательной для работников органов местного самоуправления, государственных и коммунальных заведений здравоохранения, различных коммунальных учреждений и организаций.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:33

  Hotab написав:20 декабря - 26 декабря - это "далеко не крайняя" полная неделя года?? :lol:

С того времени есть данные еще о пяти неделях, или 1 января отключили стату?
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 31 січ, 2022 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:33

Кто-то видит пэрэмогу в ЮАР, о которой лопочет Ромка??
Скажите мне, 6 тысяч избыточных за первые 3 недели года - цэ пэрэмога??
Скажите, 200 тысяч избыточных за 2021 год - цэ пэрэмога??
300 тысяч избыточных с начала пандемии - цэ пэрэмога??
Зображення

https://www.samrc.ac.za/reports/report- ... uth-africa
Hotab
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