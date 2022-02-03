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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4974497549764977 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 38 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 5% 2 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 45% 17 Зробив 2 щеплення і досить 8% 3 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 37% 14 Інше 5% 2 Всього голосів : 38 Додано: Чет 03 лют, 2022 18:34 Hotab написав: fler , мадам, а на каком из 8-ми месяцев этой британской волны украинцы зарыли хотя бы немного меньше, чем бритвэы?? С их то населением. Есть хоть один такой месяц?? , мадам, а на каком из 8-ми месяцев этой британской волны украинцы зарыли хотя бы немного меньше, чем бритвэы?? С их то населением. Есть хоть один такой месяц??



Украина также привита, богата и с вау-медициной, как Британия?

Хотаб, так что же происходит в трижды привитой Британии, где ковидная волна идет на спад, а смертность никак не падает уже восьмой (Карл!), месяц?



Когда я сравниваю Британию с Британией, Хотаб кричит: «Смотрите, а в Украине зарыли в разы больше!»

При этом вместо ответа на вопрос по Британии мы видим у него вопросы по Украине.

Отсюда вывод: Хотаб не знает, что ответить и изворачивается, переводя стрелки.

Может потому, что ответ напрашивается неудобный для ваксов? Украина также привита, богата и с вау-медициной, как Британия?Хотаб, так что же происходит в трижды привитой Британии, где ковидная волна идет на спад, а смертность никак не падает уже(Карл!), месяц?Когда я сравниваю Британию с Британией, Хотаб кричит: «Смотрите, а в Украине зарыли в разы больше!»При этом вместо ответа на вопрос по Британии мы видим у него вопросы по Украине.Отсюда вывод: Хотаб не знает, что ответить и изворачивается, переводя стрелки.Может потому, что ответ напрашивается неудобный для ваксов? fler

Повідомлень: 2626 З нами з: 07.08.09 Подякував: 986 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лют, 2022 19:57 Hotab написав: Если Дельта в эрэфии косила по 3 тысячи в день, а омикрон по тысяче , то конечно уменьшилась в разы. Если Дельта в эрэфии косила по 3 тысячи в день, а омикрон по тысяче , то конечно уменьшилась в разы.

то чего ж омикрон их не косит, а косит всех наколотых? то чего ж омикрон их не косит, а косит всех наколотых? Ромасик

Повідомлень: 4168 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лют, 2022 20:04 detroytred написав: Если бы ты хоть чуть-чуть умел думать, то смог бы понять, что если омикрон настолько заразный, то:

- очень много больных ежедневно появляется, а значит даже при более низкой летальности можно получить более высокие цифры смертности (тут тебе знаний не хватит понять, о чем я, но может попроси кого, пусть даже за деньги)

- из-за высокой интенсивности период этот будет коротким и итоговые цифры будут ниже Дельты, намного.

- неваксостраны (они же как правило и тестов не имеют) свои цифры покажут традиционно в виде избыточной смертности по выходу официальной статистики.

Ось з цих трьох моментів опоненти висмикують частинки, змішують періоди хвороби, порівнюють країни і намагаються сформувати своє альтернативне офіційній медицині бачення.



Але повторюся: куди більш доказовіше-то можна? Ось з цих трьох моментів опоненти висмикують частинки, змішують періоди хвороби, порівнюють країни і намагаються сформувати своє альтернативне офіційній медицині бачення.Але повторюся: куди більш доказовіше-то можна?

1) знатоки, спрашиваю еще раз: почему цифры смертей не растут, а падают в невакс странах?

2) из-за высокой эффективности у бритов сплошная волна уже пол года, куда уж короче?

3) еще раз, ЮАР показал в 3 раза снижение изб.смертности при омикроне.

4) врите дальше

1) знатоки, спрашиваю еще раз: почему цифры смертей не растут, а падают в невакс странах?2) из-за высокой эффективности у бритов сплошная волна уже пол года, куда уж короче?3) еще раз, ЮАР показал в 3 раза снижение изб.смертности при омикроне.4) врите дальше Ромасик

Повідомлень: 4168 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лют, 2022 22:05 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: 1) знатоки, спрашиваю еще раз: почему цифры смертей не растут, а падают в невакс странах? 1) знатоки, спрашиваю еще раз: почему цифры смертей не растут, а падают в невакс странах?

Ромасик написав: 3) еще раз, ЮАР показал в 3 раза снижение изб.смертности при омикроне. 3) еще раз, ЮАР показал в 3 раза снижение изб.смертности при омикроне.



Тебе знакома фраза "база сравнения"?

Тебе знакомо понятие "выявляемость"??

Ты реально тупишь, или прикидываешься??

Я же вроде на пальцах показал, что ваши "8 месяцев волны а Британии" - это детский лепет с 4 месяцами волны в Украине".

Надо ещё раз повторить, что за "8 месяцев непрерывной волны в Британии" бриты зарыли 25 тысяч, а в благополучной Украине только за последние 4 месяца года зарыто 80 тысяч. Вы порядок цифр то понимание вообще??

Ты не понял, что в твоем невакцинированном ЮАР с населением меньше Британии в 2021 году зарыли 200 тысяч , а в Британии 60 тысяч?? Ты вообще понимаешь о чем говоришь? Или ты не в себе??

Какая ещё Британия??? Окстись!!



fler написав: Украина также привита, богата и с вау-медициной, как Британия? Украина также привита, богата и с вау-медициной, как Британия?

Вау богатая и с медициной Британия в 2020 году зарыла 90 тысяч!! Без прививок и бустеров, если вы на них все время намекаете.Может хватит носиться с волшебной медициной? Она, как видите, не панацея. Но и бустер прикрутить сюда не выйдет, не было его в 2020 году



Ну вот такие "сопли"!! Вот такой Ковид. Вы уж определитесь наконец, он убийца , или бустер. Если в 2020 году Бриты 90 тысяч зарыли.



fler написав: При этом вместо ответа на вопрос по Британии мы видим у него вопросы по Украине. При этом вместо ответа на вопрос по Британии мы видим у него вопросы по Украине.

Вы хоть знаете что сейчас в Украине??? Вы же и в ноябре в Украине не видели 88 тысяч (+35 тысяч к норме) смертей, а скулили по бритам, которые в ноябре 4.3 тысячи всего зарыли. Вы понимаете порядок цифр??? 35 тысяч и 4.3 тысячи!!!! И население в 1.8 выше!!! Что у вас в голове????



В апреле увидите, кто умер в Украине!!!

Когда вы прекратите по граблям скакать!!!





Что ещё вам непонятно??? Почему сейчас в Британии или Израиле выросла вдвое смертность?? Потому что заболеваемость в 5-10 раз выросла. Но с таким количеством болеющих это будет быстро закончено. Омикрон не перекроет дельту по итогу.



Почему у неправитых нет таких цифр смертности?? Две причины:

1. Они столько похоронили в Дельту , что для Омикрона меньше пищи.

2. Вы понятия не имеете о реальных цифрах в напривитых. Они не тестят, они не пуьликуют, но у них избыточная улетит в космос, когда они ее озвучат. Как было это с Украиной и ЮАР. Что ещё не ясно?? Тебе знакома фраза "база сравнения"?Тебе знакомо понятие "выявляемость"??Ты реально тупишь, или прикидываешься??Я же вроде на пальцах показал, что ваши "8 месяцев волны а Британии" - это детский лепет с 4 месяцами волны в Украине".Надо ещё раз повторить, что за "8 месяцев непрерывной волны в Британии" бриты зарыли 25 тысяч, а в благополучной Украине только за последние 4 месяца года зарыто 80 тысяч. Вы порядок цифр то понимание вообще??Ты не понял, что в твоем невакцинированном ЮАР с населением меньше Британии в 2021 году зарыли 200 тысяч , а в Британии 60 тысяч?? Ты вообще понимаешь о чем говоришь? Или ты не в себе??Какая ещё Британия??? Окстись!!Вау богатая и с медициной Британия в 2020 году зарыла 90 тысяч!! Без прививок и бустеров, если вы на них все время намекаете.Может хватит носиться с волшебной медициной? Она, как видите, не панацея. Но и бустер прикрутить сюда не выйдет, не было его в 2020 годуНу вот такие "сопли"!! Вот такой Ковид. Вы уж определитесь наконец, он убийца , или бустер. Если в 2020 году Бриты 90 тысяч зарыли.Вы хоть знаете что сейчас в Украине??? Вы же и в ноябре в Украине не видели 88 тысяч (+35 тысяч к норме) смертей, а скулили по бритам, которые в ноябре 4.3 тысячи всего зарыли. Вы понимаете порядок цифр??? 35 тысяч и 4.3 тысячи!!!! И население в 1.8 выше!!! Что у вас в голове????В апреле увидите, кто умер в Украине!!!Когда вы прекратите по граблям скакать!!!Что ещё вам непонятно??? Почему сейчас в Британии или Израиле выросла вдвое смертность?? Потому что заболеваемость в 5-10 раз выросла. Но с таким количеством болеющих это будет быстро закончено. Омикрон не перекроет дельту по итогу.Почему у неправитых нет таких цифр смертности?? Две причины:1. Они столько похоронили в Дельту , что для Омикрона меньше пищи.2. Вы понятия не имеете о реальных цифрах в напривитых. Они не тестят, они не пуьликуют, но у них избыточная улетит в космос, когда они ее озвучат. Как было это с Украиной и ЮАР. Что ещё не ясно?? Hotab

Повідомлень: 6971 З нами з: 15.02.09 Подякував: 466 раз. Подякували: 1708 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лют, 2022 22:35 Hotab написав: Тебе знакома фраза "база сравнения"? Тебе знакома фраза "база сравнения"?

Какая еще база сравнения? Здесь абсолютные числа! Какая еще база сравнения? Здесь абсолютные числа! Ромасик

Повідомлень: 4168 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лют, 2022 22:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: Здесь абсолютные числа! Здесь абсолютные числа!

Тебе не дошло, что абсолютное число в Украине (или ЮАР) превращается внезапно в вдвое большее потом, а у бритов в даже меньшее??

Только ж обсудили, что ЮАР засветил 95 тысяч ковидных за все время, а избыточная около 300 тысяч.

Бриты засветили (по двум разным методикам методикам) от 155 до 175 тысяч, а избыточная 150 тысяч.

Это говорит о том, что у бритов оперативные данные +- то и есть, что имеет место. А у условного ЮАР умножай на 3. Понятно или нет?? В эрэфии даже не на 3 умножай.



В Украине в ноябре оперативные (ежедневные) данные 15 тысяч жмуров , Держстат потом по итогу за месяц дал почти 22 тысячи, а избыточных все же 35 тысяч. Что-то доходит??



А все потому, что бриты проводят тестов на душу населения в 15 раз больше, чем в Украине, и в 20 раз больше, чем в ЮАР. Тебе не дошло, что абсолютное число в Украине (или ЮАР) превращается внезапно в вдвое большее потом, а у бритов в даже меньшее??Только ж обсудили, что ЮАР засветил 95 тысяч ковидных за все время, а избыточная около 300 тысяч.Бриты засветили (по двум разным методикам методикам) от 155 до 175 тысяч, а избыточная 150 тысяч.Это говорит о том, что у бритов оперативные данные +- то и есть, что имеет место. А у условного ЮАР умножай на 3. Понятно или нет?? В эрэфии даже не на 3 умножай.В Украине в ноябре оперативные (ежедневные) данные 15 тысяч жмуров , Держстат потом по итогу за месяц дал почти 22 тысячи, а избыточных все же 35 тысяч. Что-то доходит??А все потому, что бриты проводят тестов на душу населения в 15 раз больше, чем в Украине, и в 20 раз больше, чем в ЮАР. Hotab

Повідомлень: 6971 З нами з: 15.02.09 Подякував: 466 раз. Подякували: 1708 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4974497549764977 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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