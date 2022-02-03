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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4974497549764977

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 38
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
5%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
45%
17
Зробив 2 щеплення і досить
8%
3
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
14
Інше
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 18:34

  Hotab написав:fler , мадам, а на каком из 8-ми месяцев этой британской волны украинцы зарыли хотя бы немного меньше, чем бритвэы?? С их то населением. Есть хоть один такой месяц??


Украина также привита, богата и с вау-медициной, как Британия? :roll:
Хотаб, так что же происходит в трижды привитой Британии, где ковидная волна идет на спад, а смертность никак не падает уже восьмой (Карл!), месяц?

Когда я сравниваю Британию с Британией, Хотаб кричит: «Смотрите, а в Украине зарыли в разы больше!»
При этом вместо ответа на вопрос по Британии мы видим у него вопросы по Украине.
Отсюда вывод: Хотаб не знает, что ответить и изворачивается, переводя стрелки.
Может потому, что ответ напрашивается неудобный для ваксов?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:57

  Hotab написав:Если Дельта в эрэфии косила по 3 тысячи в день, а омикрон по тысяче , то конечно уменьшилась в разы.

то чего ж омикрон их не косит, а косит всех наколотых?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:04

  detroytred написав:
Если бы ты хоть чуть-чуть умел думать, то смог бы понять, что если омикрон настолько заразный, то:
- очень много больных ежедневно появляется, а значит даже при более низкой летальности можно получить более высокие цифры смертности (тут тебе знаний не хватит понять, о чем я, но может попроси кого, пусть даже за деньги)
- из-за высокой интенсивности период этот будет коротким и итоговые цифры будут ниже Дельты, намного.
- неваксостраны (они же как правило и тестов не имеют) свои цифры покажут традиционно в виде избыточной смертности по выходу официальной статистики.

Ось з цих трьох моментів опоненти висмикують частинки, змішують періоди хвороби, порівнюють країни і намагаються сформувати своє альтернативне офіційній медицині бачення.

Але повторюся: куди більш доказовіше-то можна?

1) знатоки, спрашиваю еще раз: почему цифры смертей не растут, а падают в невакс странах?
2) из-за высокой эффективности у бритов сплошная волна уже пол года, куда уж короче?
3) еще раз, ЮАР показал в 3 раза снижение изб.смертности при омикроне.
4) врите дальше
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:1) знатоки, спрашиваю еще раз: почему цифры смертей не растут, а падают в невакс странах?

  Ромасик написав:3) еще раз, ЮАР показал в 3 раза снижение изб.смертности при омикроне.


Тебе знакома фраза "база сравнения"?
Тебе знакомо понятие "выявляемость"??
Ты реально тупишь, или прикидываешься??
Я же вроде на пальцах показал, что ваши "8 месяцев волны а Британии" - это детский лепет с 4 месяцами волны в Украине".
Надо ещё раз повторить, что за "8 месяцев непрерывной волны в Британии" бриты зарыли 25 тысяч, а в благополучной Украине только за последние 4 месяца года зарыто 80 тысяч. Вы порядок цифр то понимание вообще??
Ты не понял, что в твоем невакцинированном ЮАР с населением меньше Британии в 2021 году зарыли 200 тысяч , а в Британии 60 тысяч?? Ты вообще понимаешь о чем говоришь? Или ты не в себе??
Какая ещё Британия??? Окстись!!

  fler написав:Украина также привита, богата и с вау-медициной, как Британия?

Вау богатая и с медициной Британия в 2020 году зарыла 90 тысяч!! Без прививок и бустеров, если вы на них все время намекаете.Может хватит носиться с волшебной медициной? Она, как видите, не панацея. Но и бустер прикрутить сюда не выйдет, не было его в 2020 году

Ну вот такие "сопли"!! Вот такой Ковид. Вы уж определитесь наконец, он убийца , или бустер. Если в 2020 году Бриты 90 тысяч зарыли.

  fler написав:При этом вместо ответа на вопрос по Британии мы видим у него вопросы по Украине.

Вы хоть знаете что сейчас в Украине??? Вы же и в ноябре в Украине не видели 88 тысяч (+35 тысяч к норме) смертей, а скулили по бритам, которые в ноябре 4.3 тысячи всего зарыли. Вы понимаете порядок цифр??? 35 тысяч и 4.3 тысячи!!!! И население в 1.8 выше!!! Что у вас в голове????

В апреле увидите, кто умер в Украине!!!
Когда вы прекратите по граблям скакать!!!


Что ещё вам непонятно??? Почему сейчас в Британии или Израиле выросла вдвое смертность?? Потому что заболеваемость в 5-10 раз выросла. Но с таким количеством болеющих это будет быстро закончено. Омикрон не перекроет дельту по итогу.

Почему у неправитых нет таких цифр смертности?? Две причины:
1. Они столько похоронили в Дельту , что для Омикрона меньше пищи.
2. Вы понятия не имеете о реальных цифрах в напривитых. Они не тестят, они не пуьликуют, но у них избыточная улетит в космос, когда они ее озвучат. Как было это с Украиной и ЮАР. Что ещё не ясно??
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:35

  Hotab написав:Тебе знакома фраза "база сравнения"?

Какая еще база сравнения? Здесь абсолютные числа!
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Здесь абсолютные числа!

Тебе не дошло, что абсолютное число в Украине (или ЮАР) превращается внезапно в вдвое большее потом, а у бритов в даже меньшее??
Только ж обсудили, что ЮАР засветил 95 тысяч ковидных за все время, а избыточная около 300 тысяч.
Бриты засветили (по двум разным методикам методикам) от 155 до 175 тысяч, а избыточная 150 тысяч.
Это говорит о том, что у бритов оперативные данные +- то и есть, что имеет место. А у условного ЮАР умножай на 3. Понятно или нет?? В эрэфии даже не на 3 умножай.

В Украине в ноябре оперативные (ежедневные) данные 15 тысяч жмуров , Держстат потом по итогу за месяц дал почти 22 тысячи, а избыточных все же 35 тысяч. Что-то доходит??

А все потому, что бриты проводят тестов на душу населения в 15 раз больше, чем в Украине, и в 20 раз больше, чем в ЮАР.
Hotab
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