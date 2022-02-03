Додано: Чет 03 лют, 2022 22:05

Ромасик написав: 1) знатоки, спрашиваю еще раз: почему цифры смертей не растут, а падают в невакс странах? 1) знатоки, спрашиваю еще раз: почему цифры смертей не растут, а падают в невакс странах?

Ромасик написав: 3) еще раз, ЮАР показал в 3 раза снижение изб.смертности при омикроне. 3) еще раз, ЮАР показал в 3 раза снижение изб.смертности при омикроне.

fler написав: Украина также привита, богата и с вау-медициной, как Британия? Украина также привита, богата и с вау-медициной, как Британия?

fler написав: При этом вместо ответа на вопрос по Британии мы видим у него вопросы по Украине. При этом вместо ответа на вопрос по Британии мы видим у него вопросы по Украине.

Тебе знакома фраза "база сравнения"?Тебе знакомо понятие "выявляемость"??Ты реально тупишь, или прикидываешься??Я же вроде на пальцах показал, что ваши "8 месяцев волны а Британии" - это детский лепет с 4 месяцами волны в Украине".Надо ещё раз повторить, что за "8 месяцев непрерывной волны в Британии" бриты зарыли 25 тысяч, а в благополучной Украине только за последние 4 месяца года зарыто 80 тысяч. Вы порядок цифр то понимание вообще??Ты не понял, что в твоем невакцинированном ЮАР с населением меньше Британии в 2021 году зарыли 200 тысяч , а в Британии 60 тысяч?? Ты вообще понимаешь о чем говоришь? Или ты не в себе??Какая ещё Британия??? Окстись!!Вау богатая и с медициной Британия в 2020 году зарыла 90 тысяч!! Без прививок и бустеров, если вы на них все время намекаете.Может хватит носиться с волшебной медициной? Она, как видите, не панацея. Но и бустер прикрутить сюда не выйдет, не было его в 2020 годуНу вот такие "сопли"!! Вот такой Ковид. Вы уж определитесь наконец, он убийца , или бустер. Если в 2020 году Бриты 90 тысяч зарыли.Вы хоть знаете что сейчас в Украине??? Вы же и в ноябре в Украине не видели 88 тысяч (+35 тысяч к норме) смертей, а скулили по бритам, которые в ноябре 4.3 тысячи всего зарыли. Вы понимаете порядок цифр??? 35 тысяч и 4.3 тысячи!!!! И население в 1.8 выше!!! Что у вас в голове????В апреле увидите, кто умер в Украине!!!Когда вы прекратите по граблям скакать!!!Что ещё вам непонятно??? Почему сейчас в Британии или Израиле выросла вдвое смертность?? Потому что заболеваемость в 5-10 раз выросла. Но с таким количеством болеющих это будет быстро закончено. Омикрон не перекроет дельту по итогу.Почему у неправитых нет таких цифр смертности?? Две причины:1. Они столько похоронили в Дельту , что для Омикрона меньше пищи.2. Вы понятия не имеете о реальных цифрах в напривитых. Они не тестят, они не пуьликуют, но у них избыточная улетит в космос, когда они ее озвучат. Как было это с Украиной и ЮАР. Что ещё не ясно??