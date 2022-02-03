Hotab написав:fler , мадам, а на каком из 8-ми месяцев этой британской волны украинцы зарыли хотя бы немного меньше, чем бритвэы?? С их то населением. Есть хоть один такой месяц??
Украина также привита, богата и с вау-медициной, как Британия? Хотаб, так что же происходит в трижды привитой Британии, где ковидная волна идет на спад, а смертность никак не падает уже восьмой (Карл!), месяц?
Когда я сравниваю Британию с Британией, Хотаб кричит: «Смотрите, а в Украине зарыли в разы больше!» При этом вместо ответа на вопрос по Британии мы видим у него вопросы по Украине. Отсюда вывод: Хотаб не знает, что ответить и изворачивается, переводя стрелки. Может потому, что ответ напрашивается неудобный для ваксов?
Если бы ты хоть чуть-чуть умел думать, то смог бы понять, что если омикрон настолько заразный, то: - очень много больных ежедневно появляется, а значит даже при более низкой летальности можно получить более высокие цифры смертности (тут тебе знаний не хватит понять, о чем я, но может попроси кого, пусть даже за деньги) - из-за высокой интенсивности период этот будет коротким и итоговые цифры будут ниже Дельты, намного. - неваксостраны (они же как правило и тестов не имеют) свои цифры покажут традиционно в виде избыточной смертности по выходу официальной статистики.
Ось з цих трьох моментів опоненти висмикують частинки, змішують періоди хвороби, порівнюють країни і намагаються сформувати своє альтернативне офіційній медицині бачення.
Але повторюся: куди більш доказовіше-то можна?
1) знатоки, спрашиваю еще раз: почему цифры смертей не растут, а падают в невакс странах? 2) из-за высокой эффективности у бритов сплошная волна уже пол года, куда уж короче? 3) еще раз, ЮАР показал в 3 раза снижение изб.смертности при омикроне. 4) врите дальше
Ромасик написав:1) знатоки, спрашиваю еще раз: почему цифры смертей не растут, а падают в невакс странах?
Ромасик написав:3) еще раз, ЮАР показал в 3 раза снижение изб.смертности при омикроне.
Тебе знакома фраза "база сравнения"? Тебе знакомо понятие "выявляемость"?? Ты реально тупишь, или прикидываешься?? Я же вроде на пальцах показал, что ваши "8 месяцев волны а Британии" - это детский лепет с 4 месяцами волны в Украине". Надо ещё раз повторить, что за "8 месяцев непрерывной волны в Британии" бриты зарыли 25 тысяч, а в благополучной Украине только за последние 4 месяца года зарыто 80 тысяч. Вы порядок цифр то понимание вообще?? Ты не понял, что в твоем невакцинированном ЮАР с населением меньше Британии в 2021 году зарыли 200 тысяч , а в Британии 60 тысяч?? Ты вообще понимаешь о чем говоришь? Или ты не в себе?? Какая ещё Британия??? Окстись!!
fler написав:Украина также привита, богата и с вау-медициной, как Британия?
Вау богатая и с медициной Британия в 2020 году зарыла 90 тысяч!! Без прививок и бустеров, если вы на них все время намекаете.Может хватит носиться с волшебной медициной? Она, как видите, не панацея. Но и бустер прикрутить сюда не выйдет, не было его в 2020 году
Ну вот такие "сопли"!! Вот такой Ковид. Вы уж определитесь наконец, он убийца , или бустер. Если в 2020 году Бриты 90 тысяч зарыли.
fler написав:При этом вместо ответа на вопрос по Британии мы видим у него вопросы по Украине.
Вы хоть знаете что сейчас в Украине??? Вы же и в ноябре в Украине не видели 88 тысяч (+35 тысяч к норме) смертей, а скулили по бритам, которые в ноябре 4.3 тысячи всего зарыли. Вы понимаете порядок цифр??? 35 тысяч и 4.3 тысячи!!!! И население в 1.8 выше!!! Что у вас в голове????
В апреле увидите, кто умер в Украине!!! Когда вы прекратите по граблям скакать!!!
Что ещё вам непонятно??? Почему сейчас в Британии или Израиле выросла вдвое смертность?? Потому что заболеваемость в 5-10 раз выросла. Но с таким количеством болеющих это будет быстро закончено. Омикрон не перекроет дельту по итогу.
Почему у неправитых нет таких цифр смертности?? Две причины: 1. Они столько похоронили в Дельту , что для Омикрона меньше пищи. 2. Вы понятия не имеете о реальных цифрах в напривитых. Они не тестят, они не пуьликуют, но у них избыточная улетит в космос, когда они ее озвучат. Как было это с Украиной и ЮАР. Что ещё не ясно??
Тебе не дошло, что абсолютное число в Украине (или ЮАР) превращается внезапно в вдвое большее потом, а у бритов в даже меньшее?? Только ж обсудили, что ЮАР засветил 95 тысяч ковидных за все время, а избыточная около 300 тысяч. Бриты засветили (по двум разным методикам методикам) от 155 до 175 тысяч, а избыточная 150 тысяч. Это говорит о том, что у бритов оперативные данные +- то и есть, что имеет место. А у условного ЮАР умножай на 3. Понятно или нет?? В эрэфии даже не на 3 умножай.
В Украине в ноябре оперативные (ежедневные) данные 15 тысяч жмуров , Держстат потом по итогу за месяц дал почти 22 тысячи, а избыточных все же 35 тысяч. Что-то доходит??
А все потому, что бриты проводят тестов на душу населения в 15 раз больше, чем в Украине, и в 20 раз больше, чем в ЮАР.
25 своих крайних зарытых тысяч Бриты оформляли 6 месяцев, а ЮАР - за 3 месяца ( с 1 ноября по сегодня,смотри табличку выше) . Пора бы ЮАРу немного и притормозить... Ну а чем они похвастают за первый квартал 2022 мы же дождемся? Умирать не планируешь?
fler написав:"Все хорошо, прекрасная маркиза...", - поют нам ваксы. 534 жмура за сутки … https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths С октября 2021 и до сих пор (т.е. за 4 месяца, Карл!) в Британии укололи бустер 65% населения 12+. Почему мы видим рост смертности вместо падения? Омикрон же слабее дельты, а медицина в Британии Ого-го! Плюс число выявленных падает же. Акцентирую, что график показывает еженедельную ковидную смертность.
fler написав:а смертность никак не падает уже восьмой (Карл!), месяц?
Чтобы показать, что проведенная вакцинация в Великобритании увеличила число смертей, берем только нужную для этого часть графика, отсекая смерти до вакцинации, немножко фотошопим, удаляя даты внизу графика, пишем громкое название
В Британии шел 8-й месяц ковидной волны…
и выдаем 25 столбиков в нужном виде
[/quote]
(да-да, все же знают, что в 8-ми месяцах 25 недель, но никак не 32/33 недели)
Оригинал И вуаля! Доказано, что вакцинация только увеличивает количество смертей!
Українська наука не перевершена! Для неї немає нічого неможливого!
yanyura , я не знаю, что должно быть в той голове, чтобы не видеть очевидного: Бриты без вакцинации , с все той же "британской" вау- медициной в 2020 году зарывают 90 тысяч!! Бриты с вакцинацией, с более летальной Дельтой в 2021 году -60 тысяч. Украинцы в 2020 году без вакцинации - 35 тысяч Украинцы с вакцинацией в зачаточном состоянии , приходит Дельта, хоронят ещё 130 тысяч в 2021 году!!!
Изменялись 2 фактора: вакцинация и приход Дельты.
Бриты резко понизили смертность, укры кратно подняли.
Картина в напривитых Болгариях, ЮАРах, Эрэфиях выглядит ровно точно так же, как в Украине. Картина в привитых Италиях выглядит ровно как в Британии.
И хооооодит как **** со ступой с той суточной заболеваемостью и смертностью в Британии, и повизгивает от ужаса, а на поверку там пшик! Твою ж в качель, что ещё здесь непонятно с вакцинацией??