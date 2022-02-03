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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:31
Hotab написав:yanyura
, я не знаю, что должно быть в той голове, чтобы не видеть очевидного:
Единственное объяснение этому:
А мне так хочется! Если факты противоречат моему хотению, тем хуже для фактов!
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