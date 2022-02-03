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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4975497649774978

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 38
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
5%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
45%
17
Зробив 2 щеплення і досить
8%
3
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
14
Інше
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:yanyura , я не знаю, что должно быть в той голове, чтобы не видеть очевидного:

Единственное объяснение этому:
А мне так хочется! Если факты противоречат моему хотению, тем хуже для фактов!
yanyura
 
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