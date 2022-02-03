fler написав:"Все хорошо, прекрасная маркиза...", - поют нам ваксы. 534 жмура за сутки … https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths С октября 2021 и до сих пор (т.е. за 4 месяца, Карл!) в Британии укололи бустер 65% населения 12+. Почему мы видим рост смертности вместо падения? Омикрон же слабее дельты, а медицина в Британии Ого-го! Плюс число выявленных падает же. Акцентирую, что график показывает еженедельную ковидную смертность.
fler написав:а смертность никак не падает уже восьмой (Карл!), месяц?
Чтобы показать, что проведенная вакцинация в Великобритании увеличила число смертей, берем только нужную для этого часть графика, отсекая смерти до вакцинации, немножко фотошопим, удаляя даты внизу графика, пишем громкое название
В Британии шел 8-й месяц ковидной волны…
и выдаем 25 столбиков в нужном виде (да-да, все же знают, что в 8-ми месяцах 25 недель, но никак не 32/33 недели)
Оригинал И вуаля! Доказано, что вакцинация только увеличивает количество смертей!
У пості було дано посилання на офіційний сайт та вказано, де шукати – тижневі графіки смертності. Розумні люди за посиланням все побачили та зрозуміли, а принаймні четверо (яким наука не загрожує) – як завжди, закидали гілку лайном. Що було в Британії за царя Гороха - нікого не цікавить. Цікаво, що відбувається на цей час після поголовної вакцинації 3-ма дозами, після «перехворіли усіма штамами», після «навчилися лікувати». І ось вам – на восьмому (!) місяці чергової хвилі зростає тижнева смертність.
Hotab написав: То як будемо з українців робити японців, щоб вакцинація стала непотрібна?
Навіщо? Можна продовжувати порівняння надлишкової смертності за ВСІМА причинами В РІЗНИХ КРАЇНАХ та робити висновки про вакцинацію Ось, наприклад із останнього від Хотаба: "Надлишкова смертність від голоду, малярії тощо в ПАР перевершила надлишкову смертність від ожиріння, діабету тощо в Британії за 2 роки ковідного карантину (250 на 150 тисяч відповідно), тому робимо висновок, що тричі вакциновані британці краще захищені від ковіду, ніж недовакциноване населення ПАР". Ковідну смертність по Британії та ПАР автор Х не розглядає, бо не довіряє цифрам.
budivelnik написав:Отже якийсь фактор в три рази сильніший ніж вакцинація...
Ну тепер залишилось знайти цей фактор, який він. І змусити його працювати на ті країни, в яких він не працює. Якщо ви вирішите це питання, можна буде сміливо заявляти, що "вакцинація не потрібна, роби як японець". То що треба робити як японець??
Ну нарешті-то! Опонент практично визнав, що вакцінація є фактором, який впливає на Ковід (на летальність хвороби). Бо буквально нещодавно були опуси про ніяк не впливає (цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С) Чт 03 фев, 2022 00:31
Тільки підмінив предмет: з неіснування впливу вакцинації на наявність фактору (-ів), які впливають втричі сильніше.
Стосовно ж фактору (-ів) нічого дивного, якщо результатом буде те ж саме, що і з проблемою розвитку країни по будівельнику -- (просто))) треба, щоб кожний почав краще працювати. В нашій темі - тримати дистанцію, мити руки і т.д.
Доверие к политическим лидерам и органам здравоохранения падает в большей части Европы и США, где растет скептицизм относительно мер, которые правительства использовали для замедления распространения вируса, в частности, маски, вакцины или локдауны. США сейчас имеют самые высокие показатели смертей от коронавируса среди всех развитых стран. Рейтинг Байдена «платит» за это, но он не единственный политический лидер, рейтинги одобрения которого падают в последние месяцы. Лидеры Великобритании, Австралии и Канады чувствуют подобные последствия. https://zn.ua/WORLD/bolshinstvo-stran-p ... ej-ft.html
̶К̶о̶р̶а̶б̶л̶и̶ ̶л̶а̶в̶и̶р̶о̶в̶а̶л̶и̶ Вакцинировали, вакцинировали да невывакцинировали...
ПС. Вести с полей: во всех регионах Украины болеют очень много омикроном. Но паники это не вызывает, поскольку все знают, что надо делать. Очевидно, что пик заболеваемости мы увидим скоро, как и предполагалось, после 15 февраля. Это радует и дает надежду, что таки этим летом отпуск удастся, как мы давно мечтали
budivelnik написав:Я взяв пару Англія і протистав Японія/Корея - різниця в 20-50 разів Можу взяти верх правильності з Європейців Швеція -1400 смертей на 1 млн населення - різниця 10-25 разів...
Ну так експонента ж. Китай як задавив спалах у Вухані, так і далі давив усі спалахи. До вакцин тільки карантинні обмеження і епідрозслідування могли стримати чи майже повністю задавити епідемію.
budivelnik написав:Можете взяти США і Канада..це один материк, сусіди ...але Канада - 773 смерті від ковіду на 1 млн населення США - 2473 смерті на 1 млн населення.... при однакових рівнях вакцинації - в ТРИ рази різниця в смертях... Отже якийсь фактор в три рази сильніший ніж вакцинація...
Канадці більш законослухняні. От і фактор.
В пандемію чуми всі сусіди Польщі і Литви хвороба викосила, а їх не зачепила. Чому, ніхто не знає. Коли горить трава, теж трапляються незгорівші ділянки, чи коли вибухає динаміт, не все згоряє. Так карта лягає. Тільки сподівадись на диво не варто. Береженого бог береже, чи вакцинація.
budivelnik написав:Отже якийсь фактор в три рази сильніший ніж вакцинація...
Ну тепер залишилось знайти цей фактор, який він. І змусити його працювати на ті країни, в яких він не працює. Якщо ви вирішите це питання, можна буде сміливо заявляти, що "вакцинація не потрібна, роби як японець". То що треба робити як японець??
Ну нарешті-то! Опонент практично визнав, що вакцінація є фактором, який впливає на Ковід (на летальність хвороби). Бо буквально нещодавно були опуси про ніяк не впливає (цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С) Чт 03 фев, 2022 00:31
Тільки підмінив предмет: з неіснування впливу вакцинації на наявність фактору (-ів), які впливають втричі сильніше.
Стосовно ж фактору (-ів) нічого дивного, якщо результатом буде те ж саме, що і з проблемою розвитку країни по будівельнику -- (просто))) треба, щоб кожний почав краще працювати. В нашій темі - тримати дистанцію, мити руки і т.д.
Хотаб летом признавал, что открытые окна в Одессе и черноморский бриз работают лучше овцыны. Хотя окна не работали в Крыму и Британии, но то такое.