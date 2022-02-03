Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4977497849794980 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 38 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 5% 2 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 45% 17 Зробив 2 щеплення і досить 8% 3 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 37% 14 Інше 5% 2 Всього голосів : 38 Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:15 yanyura написав: fler написав: "Все хорошо, прекрасная маркиза...", - поют нам ваксы.

534 жмура за сутки … https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths

С октября 2021 и до сих пор (т.е. за 4 месяца, Карл! ) в Британии укололи бустер 65% населения 12+ .

Почему мы видим рост смертности вместо падения?

Омикрон же слабее дельты, а медицина в Британии Ого-го! Плюс число выявленных падает же.

Акцентирую, что график показывает еженедельную ковидную смертность.



"Все хорошо, прекрасная маркиза...", - поют нам ваксы.534 жмура за сутки …С октября 2021 и до сих пор (т.е.) в Британии укололи бустерПочемуОмикрон же слабее дельты, а медицина в Британии Ого-го! Плюс число выявленных падает же.

fler написав: а смертность никак не падает уже восьмой (Карл!), месяц? а смертность никак не падает уже(Карл!), месяц?



А вот так этот график выглядит в оригинале:



https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths



Но научные мозги на то и научные, что

если нельзя, но очень хочется, то можно!

Чтобы показать, что проведенная вакцинация в Великобритании увеличила число смертей, берем только нужную для этого часть графика, отсекая смерти до вакцинации, немножко фотошопим, удаляя даты внизу графика, пишем громкое название

В Британии шел 8-й месяц ковидной волны…

и выдаем 25 столбиков в нужном виде

(да-да, все же знают, что в 8-ми месяцах 25 недель, но никак не 32/33 недели)



Оригинал



И вуаля! Доказано, что вакцинация только увеличивает количество смертей!

А вот так этот график выглядит в оригинале:Но научные мозги на то и научные, чтоЧтобы показать, что проведенная вакцинация в Великобритании увеличила число смертей, берем только нужную для этого часть графика, отсекая смерти до вакцинации, немножко фотошопим, удаляя даты внизу графика, пишем громкое названиеи выдаемв нужном виде(да-да, все же знают, чтоОригиналИ вуаля! Доказано, что вакцинация только увеличивает количество смертей!



У пості було дано посилання на офіційний сайт та вказано, де шукати – тижневі графіки смертності. Розумні люди за посиланням все побачили та зрозуміли, а принаймні четверо (яким наука не загрожує) – як завжди, закидали гілку лайном.

Що було в Британії за царя Гороха - нікого не цікавить. Цікаво, що відбувається на цей час після поголовної вакцинації 3-ма дозами, після «перехворіли усіма штамами», після «навчилися лікувати». І ось вам – на восьмому (!) місяці чергової хвилі зростає тижнева смертність. У пості було дано посилання на офіційний сайт та вказано, де шукати – тижневі графіки смертності. Розумні люди за посиланням все побачили та зрозуміли, а принаймні четверо (яким наука не загрожує) – як завжди, закидали гілку лайном.Що було в Британії за царя Гороха - нікого не цікавить. Цікаво, що відбувається на цей час після поголовної вакцинації 3-ма дозами, після «перехворіли усіма штамами», після «навчилися лікувати». І ось вам – на восьмому (!) місяці чергової хвилі зростає тижнева смертність. fler

Повідомлень: 2629 З нами з: 07.08.09 Подякував: 989 раз. Подякували: 1121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:33 Hotab написав: То як будемо з українців робити японців, щоб вакцинація стала непотрібна? То як будемо з українців робити японців, щоб вакцинація стала непотрібна?



Навіщо? Можна продовжувати порівняння надлишкової смертності за ВСІМА причинами В РІЗНИХ КРАЇНАХ та робити висновки про вакцинацію

Ось, наприклад із останнього від Хотаба:

"Надлишкова смертність від голоду, малярії тощо в ПАР перевершила надлишкову смертність від ожиріння, діабету тощо в Британії за 2 роки ковідного карантину (250 на 150 тисяч відповідно), тому робимо висновок, що тричі вакциновані британці краще захищені від ковіду, ніж недовакциноване населення ПАР".

Ковідну смертність по Британії та ПАР автор Х не розглядає, бо не довіряє цифрам. Навіщо? Можна продовжувати порівняння надлишкової смертності за ВСІМА причинами В РІЗНИХ КРАЇНАХ та робити висновки про вакцинаціюОсь, наприклад із останнього від Хотаба:"Надлишкова смертність від голоду, малярії тощо в ПАР перевершила надлишкову смертність від ожиріння, діабету тощо в Британії за 2 роки ковідного карантину (250 на 150 тисяч відповідно), тому робимо висновок, що тричі вакциновані британці краще захищені від ковіду, ніж недовакциноване населення ПАР".Ковідну смертність по Британії та ПАР автор Х не розглядає, бо не довіряє цифрам. fler

Повідомлень: 2629 З нами з: 07.08.09 Подякував: 989 раз. Подякували: 1121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:34 Hotab написав: budivelnik написав: Отже якийсь фактор в три рази сильніший ніж вакцинація... Отже якийсь фактор в три рази сильніший ніж вакцинація...

Ну тепер залишилось знайти цей фактор, який він. І змусити його працювати на ті країни, в яких він не працює. Якщо ви вирішите це питання, можна буде сміливо заявляти, що "вакцинація не потрібна, роби як японець". То що треба робити як японець?? Ну тепер залишилось знайти цей фактор, який він. І змусити його працювати на ті країни, в яких він не працює. Якщо ви вирішите це питання, можна буде сміливо заявляти, що "вакцинація не потрібна, роби як японець". То що треба робити як японець??

Ну нарешті-то!

Опонент практично визнав, що вакцінація є фактором, який впливає на Ковід (на летальність хвороби).

Бо буквально нещодавно були опуси про ніяк не впливає (цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С)

Чт 03 фев, 2022 00:31



Тільки підмінив предмет: з неіснування впливу вакцинації на наявність фактору (-ів), які впливають втричі сильніше.



Стосовно ж фактору (-ів) нічого дивного, якщо результатом буде те ж саме, що і з проблемою розвитку країни по будівельнику -- (просто))) треба, щоб кожний почав краще працювати. В нашій темі - тримати дистанцію, мити руки і т.д. Ну нарешті-то!Опонент практично визнав, що вакцінація є фактором, який впливає на Ковід (на летальність хвороби).Бо буквально нещодавно були опуси про ніяк не впливає (цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С)Чт 03 фев, 2022 00:31Тільки підмінив предмет: з неіснування впливу вакцинації на наявність фактору (-ів), які впливають втричі сильніше.Стосовно ж фактору (-ів) нічого дивного, якщо результатом буде те ж саме, що і з проблемою розвитку країни по будівельнику -- (просто))) треба, щоб кожний почав краще працювати. В нашій темі - тримати дистанцію, мити руки і т.д. detroytred

Повідомлень: 24997 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:42 А тем временем...

США сейчас имеют самые высокие показатели смертей от коронавируса среди всех развитых стран. Рейтинг Байдена «платит» за это, но он не единственный политический лидер, рейтинги одобрения которого падают в последние месяцы. Лидеры Великобритании, Австралии и Канады чувствуют подобные последствия.

https://zn.ua/WORLD/bolshinstvo-stran-p ... ej-ft.html



̶К̶о̶р̶а̶б̶л̶и̶ ̶л̶а̶в̶и̶р̶о̶в̶а̶л̶и̶ Вакцинировали, вакцинировали да невывакцинировали...



ПС. Вести с полей: во всех регионах Украины болеют очень много омикроном. Но паники это не вызывает, поскольку все знают, что надо делать. Очевидно, что пик заболеваемости мы увидим скоро, как и предполагалось, после 15 февраля. Это радует и дает надежду, что таки этим летом отпуск удастся, как мы давно мечтали Доверие к политическим лидерам и органам здравоохранения падает в большей части Европы и США, где растет скептицизм относительно мер, которые правительства использовали для замедления распространения вируса, в частности, маски, вакцины или локдауны.США сейчас имеют самые высокие показатели смертей от коронавируса среди всех развитых стран. Рейтинг Байдена «платит» за это, но он не единственный политический лидер, рейтинги одобрения которого падают в последние месяцы. Лидеры Великобритании, Австралии и Канады чувствуют подобные последствия.̶К̶о̶р̶а̶б̶л̶и̶ ̶л̶а̶в̶и̶р̶о̶в̶а̶л̶и̶ Вакцинировали, вакцинировали да невывакцинировали...ПС. Вести с полей: во всех регионах Украины болеют очень много омикроном. Но паники это не вызывает, поскольку все знают, что надо делать. Очевидно, что пик заболеваемости мы увидим скоро, как и предполагалось, после 15 февраля. Это радует и дает надежду, что таки этим летом отпуск удастся, как мы давно мечтали fler

Повідомлень: 2629 З нами з: 07.08.09 Подякував: 989 раз. Подякували: 1121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Я взяв пару Англія і протистав Японія/Корея - різниця в 20-50 разів

Можу взяти верх правильності з Європейців

Швеція -1400 смертей на 1 млн населення - різниця 10-25 разів... Я взяв пару Англія і протистав Японія/Корея - різниця в 20-50 разівМожу взяти верх правильності з ЄвропейцівШвеція -1400 смертей на 1 млн населення - різниця 10-25 разів...

Ну так експонента ж. Китай як задавив спалах у Вухані, так і далі давив усі спалахи. До вакцин тільки карантинні обмеження і епідрозслідування могли стримати чи майже повністю задавити епідемію.

budivelnik написав: Можете взяти США і Канада..це один материк, сусіди ...але

Канада - 773 смерті від ковіду на 1 млн населення

США - 2473 смерті на 1 млн населення....

при однакових рівнях вакцинації - в ТРИ рази різниця в смертях...

Отже якийсь фактор в три рази сильніший ніж вакцинація... Можете взяти США і Канада..це один материк, сусіди ...алеКанада - 773 смерті від ковіду на 1 млн населенняСША - 2473 смерті на 1 млн населення....при однакових рівнях вакцинації - в ТРИ рази різниця в смертях...Отже якийсь фактор в три рази сильніший ніж вакцинація...

Канадці більш законослухняні. От і фактор.



В пандемію чуми всі сусіди Польщі і Литви хвороба викосила, а їх не зачепила. Чому, ніхто не знає. Коли горить трава, теж трапляються незгорівші ділянки, чи коли вибухає динаміт, не все згоряє. Так карта лягає.

Тільки сподівадись на диво не варто. Береженого бог береже, чи вакцинація. Ну так експонента ж. Китай як задавив спалах у Вухані, так і далі давив усі спалахи. До вакцин тільки карантинні обмеження і епідрозслідування могли стримати чи майже повністю задавити епідемію.Канадці більш законослухняні. От і фактор.В пандемію чуми всі сусіди Польщі і Литви хвороба викосила, а їх не зачепила. Чому, ніхто не знає. Коли горить трава, теж трапляються незгорівші ділянки, чи коли вибухає динаміт, не все згоряє. Так карта лягає.Тільки сподівадись на диво не варто. Береженого бог береже, чи вакцинація. lapay Повідомлень: 12700 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1447 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:37 detroytred написав: Hotab написав: budivelnik написав: Отже якийсь фактор в три рази сильніший ніж вакцинація... Отже якийсь фактор в три рази сильніший ніж вакцинація...

Ну тепер залишилось знайти цей фактор, який він. І змусити його працювати на ті країни, в яких він не працює. Якщо ви вирішите це питання, можна буде сміливо заявляти, що "вакцинація не потрібна, роби як японець". То що треба робити як японець?? Ну тепер залишилось знайти цей фактор, який він. І змусити його працювати на ті країни, в яких він не працює. Якщо ви вирішите це питання, можна буде сміливо заявляти, що "вакцинація не потрібна, роби як японець". То що треба робити як японець??

Ну нарешті-то!

Опонент практично визнав, що вакцінація є фактором, який впливає на Ковід (на летальність хвороби).

Бо буквально нещодавно були опуси про ніяк не впливає (цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С)

Чт 03 фев, 2022 00:31



Тільки підмінив предмет: з неіснування впливу вакцинації на наявність фактору (-ів), які впливають втричі сильніше.



Стосовно ж фактору (-ів) нічого дивного, якщо результатом буде те ж саме, що і з проблемою розвитку країни по будівельнику -- (просто))) треба, щоб кожний почав краще працювати. В нашій темі - тримати дистанцію, мити руки і т.д. Ну нарешті-то!Опонент практично визнав, що вакцінація є фактором, який впливає на Ковід (на летальність хвороби).Бо буквально нещодавно були опуси про ніяк не впливає (цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С)Чт 03 фев, 2022 00:31Тільки підмінив предмет: з неіснування впливу вакцинації на наявність фактору (-ів), які впливають втричі сильніше.Стосовно ж фактору (-ів) нічого дивного, якщо результатом буде те ж саме, що і з проблемою розвитку країни по будівельнику -- (просто))) треба, щоб кожний почав краще працювати. В нашій темі - тримати дистанцію, мити руки і т.д.

Хотаб летом признавал, что открытые окна в Одессе и черноморский бриз работают лучше овцыны.

Хотя окна не работали в Крыму и Британии, но то такое. Хотаб летом признавал, что открытые окна в Одессе и черноморский бриз работают лучше овцыны.Хотя окна не работали в Крыму и Британии, но то такое. Ромасик

Повідомлень: 4174 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1108 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:41 lapay написав: Канадці більш законослухняні. От і фактор. Канадці більш законослухняні. От і фактор.

это те, что на поле выкосили надпись "Джастин Трюдо, лижи опу"? (не пряча лишних букв)

fler написав: Лидеры Великобритании, Австралии и Канады чувствуют подобные последствия. Лидеры Великобритании, Австралии ичувствуют подобные последствия. это те, что на поле выкосили надпись "Джастин Трюдо, лижи опу"? (не пряча лишних букв) Ромасик

Повідомлень: 4174 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1108 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4977497849794980 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: G_Bond , Google Adsense [Bot], Ромасик і 7 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 794 , 795 , 796

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7951 18824719

Vic П'ят 04 лют, 2022 17:45