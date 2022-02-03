fler написав:"Все хорошо, прекрасная маркиза...", - поют нам ваксы. 534 жмура за сутки … https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths С октября 2021 и до сих пор (т.е. за 4 месяца, Карл!) в Британии укололи бустер 65% населения 12+. Почему мы видим рост смертности вместо падения? Омикрон же слабее дельты, а медицина в Британии Ого-го! Плюс число выявленных падает же. Акцентирую, что график показывает еженедельную ковидную смертность.
fler написав:а смертность никак не падает уже восьмой (Карл!), месяц?
Чтобы показать, что проведенная вакцинация в Великобритании увеличила число смертей, берем только нужную для этого часть графика, отсекая смерти до вакцинации, немножко фотошопим, удаляя даты внизу графика, пишем громкое название
В Британии шел 8-й месяц ковидной волны…
и выдаем 25 столбиков в нужном виде (да-да, все же знают, что в 8-ми месяцах 25 недель, но никак не 32/33 недели)
Оригинал И вуаля! Доказано, что вакцинация только увеличивает количество смертей!
У пості було дано посилання на офіційний сайт та вказано, де шукати – тижневі графіки смертності. Розумні люди за посиланням все побачили та зрозуміли, а принаймні четверо (яким наука не загрожує) – як завжди, закидали гілку лайном. Що було в Британії за царя Гороха - нікого не цікавить. Цікаво, що відбувається на цей час після поголовної вакцинації 3-ма дозами, після «перехворіли усіма штамами», після «навчилися лікувати». І ось вам – на восьмому (!) місяці чергової хвилі зростає тижнева смертність.
Hotab написав: То як будемо з українців робити японців, щоб вакцинація стала непотрібна?
Навіщо? Можна продовжувати порівняння надлишкової смертності за ВСІМА причинами В РІЗНИХ КРАЇНАХ та робити висновки про вакцинацію Ось, наприклад із останнього від Хотаба: "Надлишкова смертність від голоду, малярії тощо в ПАР перевершила надлишкову смертність від ожиріння, діабету тощо в Британії за 2 роки ковідного карантину (250 на 150 тисяч відповідно), тому робимо висновок, що тричі вакциновані британці краще захищені від ковіду, ніж недовакциноване населення ПАР". Ковідну смертність по Британії та ПАР автор Х не розглядає, бо не довіряє цифрам.
budivelnik написав:Отже якийсь фактор в три рази сильніший ніж вакцинація...
Ну тепер залишилось знайти цей фактор, який він. І змусити його працювати на ті країни, в яких він не працює. Якщо ви вирішите це питання, можна буде сміливо заявляти, що "вакцинація не потрібна, роби як японець". То що треба робити як японець??
Ну нарешті-то! Опонент практично визнав, що вакцінація є фактором, який впливає на Ковід (на летальність хвороби). Бо буквально нещодавно були опуси про ніяк не впливає (цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С) Чт 03 фев, 2022 00:31
Тільки підмінив предмет: з неіснування впливу вакцинації на наявність фактору (-ів), які впливають втричі сильніше.
Стосовно ж фактору (-ів) нічого дивного, якщо результатом буде те ж саме, що і з проблемою розвитку країни по будівельнику -- (просто))) треба, щоб кожний почав краще працювати. В нашій темі - тримати дистанцію, мити руки і т.д.
Доверие к политическим лидерам и органам здравоохранения падает в большей части Европы и США, где растет скептицизм относительно мер, которые правительства использовали для замедления распространения вируса, в частности, маски, вакцины или локдауны. США сейчас имеют самые высокие показатели смертей от коронавируса среди всех развитых стран. Рейтинг Байдена «платит» за это, но он не единственный политический лидер, рейтинги одобрения которого падают в последние месяцы. Лидеры Великобритании, Австралии и Канады чувствуют подобные последствия. https://zn.ua/WORLD/bolshinstvo-stran-p ... ej-ft.html
̶К̶о̶р̶а̶б̶л̶и̶ ̶л̶а̶в̶и̶р̶о̶в̶а̶л̶и̶ Вакцинировали, вакцинировали да невывакцинировали...
ПС. Вести с полей: во всех регионах Украины болеют очень много омикроном. Но паники это не вызывает, поскольку все знают, что надо делать. Очевидно, что пик заболеваемости мы увидим скоро, как и предполагалось, после 15 февраля. Это радует и дает надежду, что таки этим летом отпуск удастся, как мы давно мечтали
budivelnik написав:Я взяв пару Англія і протистав Японія/Корея - різниця в 20-50 разів Можу взяти верх правильності з Європейців Швеція -1400 смертей на 1 млн населення - різниця 10-25 разів...
Ну так експонента ж. Китай як задавив спалах у Вухані, так і далі давив усі спалахи. До вакцин тільки карантинні обмеження і епідрозслідування могли стримати чи майже повністю задавити епідемію.
budivelnik написав:Можете взяти США і Канада..це один материк, сусіди ...але Канада - 773 смерті від ковіду на 1 млн населення США - 2473 смерті на 1 млн населення.... при однакових рівнях вакцинації - в ТРИ рази різниця в смертях... Отже якийсь фактор в три рази сильніший ніж вакцинація...
Канадці більш законослухняні. От і фактор.
В пандемію чуми всі сусіди Польщі і Литви хвороба викосила, а їх не зачепила. Чому, ніхто не знає. Коли горить трава, теж трапляються незгорівші ділянки, чи коли вибухає динаміт, не все згоряє. Так карта лягає. Тільки сподівадись на диво не варто. Береженого бог береже, чи вакцинація.
budivelnik написав:Отже якийсь фактор в три рази сильніший ніж вакцинація...
Ну тепер залишилось знайти цей фактор, який він. І змусити його працювати на ті країни, в яких він не працює. Якщо ви вирішите це питання, можна буде сміливо заявляти, що "вакцинація не потрібна, роби як японець". То що треба робити як японець??
Ну нарешті-то! Опонент практично визнав, що вакцінація є фактором, який впливає на Ковід (на летальність хвороби). Бо буквально нещодавно були опуси про ніяк не впливає (цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С) Чт 03 фев, 2022 00:31
Тільки підмінив предмет: з неіснування впливу вакцинації на наявність фактору (-ів), які впливають втричі сильніше.
Стосовно ж фактору (-ів) нічого дивного, якщо результатом буде те ж саме, що і з проблемою розвитку країни по будівельнику -- (просто))) треба, щоб кожний почав краще працювати. В нашій темі - тримати дистанцію, мити руки і т.д.
Хотаб летом признавал, что открытые окна в Одессе и черноморский бриз работают лучше овцыны. Хотя окна не работали в Крыму и Британии, но то такое.
budivelnik написав:/// Можете взяти США і Канада..це один материк, сусіди ...але Канада - 773 смерті від ковіду на 1 млн населення США - 2473 смерті на 1 млн населення.... при однакових рівнях вакцинації - в ТРИ рази різниця в смертях... Отже якийсь фактор в три рази сильніший ніж вакцинація... \\\
А мы про какую дату говорим? А то на сегодня я вижу 63% vs 79% (по второй) и 27% vs 42% -- не особо одинаковые уровни...
Зверніть увагу на це повідомлення
budivelnik написав:Шабаш вакцинатора з індульгенцією на хамство - в повному розквіті... 1 Для правильного вирішення задачі - треба вірно поставити умови задачі 2 Для недалеких ,в умові задачі всього один чинник ВАКЦИНА..... 3 Для розумних а-ля я, є чітке розуміння правильні умови задачі це: -фактор1(генетика) -фактор2(територія) -фактор3(особливості побуту) -.... -фактор9(вік) -фактор10(рівень вакцинації) 4 Формула визначення рівня летальності тоді набирає наступного фигляду Ф1+Ф2+....+Ф9+Ф10=діапазон від 0,001%(Японія/Корея) до 0,27% Англія... 5 Тільки фактор9(вік) практично однаковий для усього світу 85% померлих від ковіду в групі 60+.... 6 Давайте розглянемо для Англії і України Англія=0,27%=Сума(Ф1...Ф9)+Ф10(70% ВАКЦИНОВАНИХ) Україн=0,26%==Сума(Ф1...Ф9)+Ф10(33% ВАКЦИНОВАНИХ)
Що бачимо? Фактор10(вакцинація) відрізняється в 2+рази...а летальність однакова.... ПС А хочете Японію/Корею? Японія - Ф10(79%)=0,0149% летальність Пів Корея-Ф10(85%)=0,0037%летальність Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?
Що нам заважає ввести поправку на рівень вакцинації , типу що було б якби в США був рівень вакцинації як в Канаді У Канаді - 79% і 773 смерті У США - 63% і __2473 смерті, 2473*63/79=1972.... Як бачите - не виходить , що вся різниця смертей-це виключно різниця у рівні вакцинацій.... Ба більше, якщо так в лоб..то вакцинація відповідальна тільки за 25% смертей...а ще 75% звідки беруться... І тут мені на допомогу приходий лапай..з його твердженням що велий вплив має вихованість(правильність) поведінки людей.... І ця його теза - повністю підтверджує моє правило про 10 різних факторів...і якщо цих 10 спростити до 2 Фактор1 вакцинація Фактор2 вихованість правильність поведінки... То виходить що вплив Фактору2 на кінцевий результат в 50 разів вищий ніж вплив фактору1(вакцинації)
Лапай - я правильно Вас зрозумів?
ПС Зверніть увагу, я з свого бачення- слова опонента і поцікавився чи правильно я це зробив на відміну до тутешнього паразита на чужих думках Який приписав мені свою фантазію про те нібито я говорив що вакцинація ВЗАГАЛІ не впливає.. Хоча всім відомо а - я заявляв про корисність вакцинації в групі 60+ б - необхідність вакцинації хронічно хворих в групі 40-60 а також вписав у свої 10 факторів фактор10 = вакцинація... Як бачите - ВЗАГАЛІ - використати не можна А от те що вакцина це один з як мінімум 10...при чому не найвпливовіший з цього десятка фактор - я стверджував і стверджую.
Будівельник Твоя демагогія про паразитство на чужих думках безглузда. Вивчи та зрозумій визначення даного поняття.
А от стосовно того, що ти не стверджував, то прочитай ще раз по буквах себе: цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С) будівельник Чт 03 фев, 2022 00:31
По буквах читай... Себе ж. А стосовно *всім відомо*, то - да: всім відомо, що ти співав про померлі від ковіду (похилі, хроніки) не доживають місяці (чи скільки там в тебе було спочатку), потім трохи збільшив. Що ти цими своїми зменшиними термінами показував-доказував?)) Корисність вакцинації похилих?))
Або ось цю свою відповідь перечитай, що ти поясняв. Що вакцинація впливає?))
budivelnik написав:
lapay написав:Були дослідження, що вакцинація краще захищала від дельти, ніж імунітет після ковіду.
Без проблем... Але такий простий приклад Якщо жити 30 років так,як жив я - то гарантовано станеш мільйонером.... Питання А чому навіть мої діти - хочуть жити не так як я? Так само і з вакцинацією Я не вірю чужим дослідженням..особиливо після того як маю результат Україна 33% вакцинованих Англія/Уельс - 72% вакцинованих а кількість смертей від ковіду на 1000 населення - в України менший ніж в Англії... Як цей факт пояснюють дослідження? Чи дослідники від медицини не хочуть його навіть розглядати?
Чому ти там не віриш...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 04 лют, 2022 23:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А от стосовно того, що ти не стверджував, то прочитай ще раз по буквах себе: цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С) будівельник Чт 03 фев, 2022 00:31
Прямої кореляції - не має.. У складі одного з десяти параметрів - має При чому параметр рівень вакцинації серед цих десяти - займає десь 5-10%...
Тепер зрозумів чому тебе називають паразитом на чужих думках? Ти їх не розумієш - але перший коментуєш ,при цьому викривляючи суть у відповідність до свого примітивного бачення Для тебе є чорне і біле(вакцина впливає/вакцина не впливає) Для мене гамма кольорів Вакцина впливає...але не входить в першу трійку факторів по впливу
На порядок сильніше впливає законослухняність (от лапай переконаний що різниця в 30-50 разів між Англією і Японією /Кореєю - спрогнозована саме цим фактором...бо рівні вакцинування в цих країнах - однакові , а кількість смертей від ковіду на 1 млн мешканців відрізняються в десятки разів) Дійшло це тобі не марксизм ленінізм викладати. ПС я вважаю що фактор1 - скільки пережило населення ( для мене це 0,3%) фактор2 - стиль життя( азіати демонструють менші показники ніж європейці) фактор3 - середній вік ( в Африці в країнах з низьким середнім віком населення - смертей менше ніж в Європі_ фактор4 - кількість потенційних клієнтів ковіду( це якась похідна з Ф1+Ф2+Ф3) ..... фактор10- рівень вакцинації