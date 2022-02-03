detroytred написав:А от стосовно того, що ти не стверджував, то прочитай ще раз по буквах себе: цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С) будівельник Чт 03 фев, 2022 00:31
Прямої кореляції - не має.. У складі одного з десяти параметрів - має При чому параметр рівень вакцинації серед цих десяти - займає десь 5-10%...
Тепер зрозумів чому тебе називають паразитом на чужих думках? Ти їх не розумієш - але перший коментуєш ,при цьому викривляючи суть у відповідність до свого примітивного бачення Для тебе є чорне і біле(вакцина впливає/вакцина не впливає) Для мене гамма кольорів Вакцина впливає...але не входить в першу трійку факторів по впливу
На порядок сильніше впливає законослухняність (от лапай переконаний що різниця в 30-50 разів між Англією і Японією /Кореєю - спрогнозована саме цим фактором...бо рівні вакцинування в цих країнах - однакові , а кількість смертей від ковіду на 1 млн мешканців відрізняються в десятки разів) Дійшло це тобі не марксизм ленінізм викладати.
Я до викладання марксизму-ленінізму не маю і не мав ніякого відношення.
Ти спробуй себе ж прочитати:
budivelnik написав:
lapay написав:Були дослідження, що вакцинація краще захищала від дельти, ніж імунітет після ковіду.
Без проблем... Але такий простий приклад Якщо жити 30 років так,як жив я - то гарантовано станеш мільйонером.... Питання А чому навіть мої діти - хочуть жити не так як я? Так само і з вакцинацією Я не вірю чужим дослідженням..особиливо після того як маю результат Україна 33% вакцинованих Англія/Уельс - 72% вакцинованих а кількість смертей від ковіду на 1000 населення - в України менший ніж в Англії... Як цей факт пояснюють дослідження? Чи дослідники від медицини не хочуть його навіть розглядати?
Що ти тут співав. У що не віриш.
Це тобі не чучхе своє співати. Це факти твоїх твердженнь. Про вакцинацію.
Уявляєш, у моїй гаммі кольорів, підтримка думки аля не брехливо приписане мені тобою впливає-не впливає, а -- впливає краще, ніж імунітет після перехворювання.
До того ж це з мого боку підтримка дослідженнь фахівців, а не твоє чучхе на підгрунті аля я став мільйонером, тому...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 05 лют, 2022 00:12, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Що ти тут співав. У що не віриш.
Пояснюю для нудних і недалеких... Для мене Якщо в одній країні рівень вакцинації33% а в другій 72%...і при цьому кількість смертей від ковіду на 1 млн населення- однаковий То НЕ ВІРЮ ЩО ВПЛМВ ВАКЦИНУВАННЯ має 100%... Але при цьому Я нічого не маю проти того , щоб дурні..але святовіруючі...прочитавши розумних...перестали святовірити і почали задавати СОБІ 9 а не мені) запитання як я поставив Чому різниця в 2 рази у вакцинації і 0 разів у смертях...
Я для себе зробив наступний висновок Тому що інші фактори , в які не вірять фанатики від ковідзашуганості - мають в сумі більший вплив ніж вакцинація... Англія і Японія - острови....але в Японії в 30 разів менше смертей ніж в Англії...а рівень вакцинування однаковий Коли вже примівтивам дійде ТАКОГО БУТИ НЕ МОЖЕ на такий хід подій вплинули інші фактори Тому викидаємо рівень вакцинації ( який можливо і зберіг 5-10% житті що в Англії , що в Японії) і шукаємо фактори,які в Японії зберегли 100 000 життів в порівнянні з Англією....
detroytred написав:Що ти тут співав. У що не віриш.
Пояснюю для нудних і недалеких... Для мене Якщо в одній країні рівень вакцинації33% а в другій 72%...і при цьому кількість смертей від ковіду на 1 млн населення- однаковий То НЕ ВІРЮ ЩО ВПЛМВ ВАКЦИНУВАННЯ має 100%... Але при цьому Я нічого не маю проти того , щоб дурні..але святовіруючі...прочитавши розумних...перестали святовірити і почали задавати СОБІ 9 а не мені) запитання як я поставив Чому різниця в 2 рази у вакцинації і 0 разів у смертях...
Я для себе зробив наступний висновок Тому що інші фактори , в які не вірять фанатики від ковідзашуганості - мають в сумі більший вплив ніж вакцинація... Англія і Японія - острови....але в Японії в 30 разів менше смертей ніж в Англії...а рівень вакцинування однаковий Коли вже примівтивам дійде ТАКОГО БУТИ НЕ МОЖЕ на такий хід подій вплинули інші фактори Тому викидаємо рівень вакцинації ( який можливо і зберіг 5-10% житті що в Англії , що в Японії) і шукаємо фактори,які в Японії зберегли 100 000 життів в порівнянні з Англією....
Тепер ясно...
Да це ясно було, ще пару сторінок назад. І взагалі ясно давним давно.
Мова була не про те. Перечитай по буквах про що саме. А не демагогічно тепер (після цитат) підмінюй предмет, зливаючись. По буквах читай, на що я тобі вказував.
Не про 100% впливу вакцинації. По буквах спробуй. Там чітко вказано предмет.
Стосовно летальності ж, глянь на цифри Хотаба. Він вже двічі тобе виправляв, тупого. Стосовно інших факторів - всі чекають їх від тебе. Але головне -- як і чи можна на них вплинути-змінити в своїй країні. Тому й вакцинують... бо важко або овсім неможливо. Зрозумів?
Зараз я покажу, що нам розказує будівельник про "вплив інших факторів".
Лікарі кажуть:" для захисту від гонореї потрібно одягати презерватив. Він на 90+% відсотків запобігає захворюванню гонореєю. "
Приходить будівельник і каже: " ваші презервативи - це єрунда. Є інші фактори, які на 100% відсотків захищають і без презервативів!! Ось дивіться: беремо контрольну групу імпотентів і ділимо на дві. Одні презервативи одягали, інші ні. І в обох групах захворюваність гонореєю була майже нуль, і це нижче , ніж у сексуально активних, але з презервативами. То що, це презервативи допомагають??!!! Ні!! Це інші фактори, які в 30-50 раз ефективніші, Лапай підтвердить, а презервативи на десятому місці!!"
Занавес.
То яка нам користь від того, що є умовні японці чи шведи , які і до вакцинації показували низьку смертність?? Брити, італійці чи українці можуть зараз стати як японці ?? Тоді до чого ця демагогія??
Сексуально активний може вибрати тактику імпотента, щоб не одягати презерватив і не хворіти?? Ні, бо у нього природа не імпотента, він не зможе. Тому хай одягає презерватив і йде за зовом своєї природи. А знавці А̶м̶с̶т̶е̶р̶д̶а̶м̶у Кореї хай їм вслід кричать "є інші способи!" та пробують ті способи.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 05 лют, 2022 01:52, всього редагувалось 3 разів.
fler написав:Що було в Британії за царя Гороха - нікого не цікавить.
Те, що ви називаєте "було за царя гороха" ще зовсім недавно було "вай какая ужасная новость" з вашої обліківки. Вам не заважало нічого носити "жахи", які не знайшли свого підтвердження зараз. Сьогодні ви знову носите "жахи", які не знайдуть підтвердження за підсумком місяця і квартала?? Чому ви думаєте, що вони "кого цікавлять"?
fler написав:на восьмому (!) місяці чергової хвилі зростає тижнева смертність.
На восьмому!! місяці жахливої хвилі брити закопують свою 26-ю тисячу з початку хвилі?? А укри за цей же час закопують свою 85-ю тисячу. Нормально бровки себе почувають?
fler написав:Можна продовжувати порівняння надлишкової смертності за ВСІМА причинами В РІЗНИХ КРАЇНАХ та робити висновки про вакцинацію
Питання до "вашого" НАН та ВОЗ,які так оцінюють вплив ковід.
Навіть на держсайті ЮАР , де таблиці надлишкової смертності, пояснюють , що вони значать і для чого вони її рахують. Ну і методику оцінки там вони розписали.
fler написав:"Надлишкова смертність від голоду, малярії тощо в ПАР перевершила надлишкову смертність від ожиріння, діабету тощо в Британії за 2 роки ковідного карантину (250 на 150 тисяч відповідно),
300 на 150. Це перше. Друге: примітивно так порівнює лише доктор наук рівня Флер та Ківи. А юарівські демографи оцінюють навіть падіння кількості смертей від інших причин, викликане обмеженнями. І тим більше не фіксують зростання смертності від малярії, про яку фантазує "доктор". . Примітно, що наш доктор наук не бажаючи довіряти НАН в питанні надлишкової смертності, вже другий рік крутить п'ятою точкою. То знаходить зростання підліткових суіцидів на цілих 50% (з 100 до 150 чоловік), то збільшення на три чоловіки втоплених у річці. І на цьому пробує пояснити 130 тисяч надлишкових смертей в Україні в 2021 році. Але спроби виглядають все кумедніше і безглуздіше.
fler написав:Ковідну смертність по Британії та ПАР автор Х не розглядає, бо
бо Британія робить в 20 разів більше тестів, ніж ЮАР. Це тільки новостворені доктори наук вважають, що якщо зробити один тест, то можна виявити трьох хворих. Брити думають інакше, тестують багато, і виявляють стільки , що щоразу змушують Флер прибігати на форум з перелякними очима.
fler написав:ПС. Вести с полей: во всех регионах Украины болеют очень много омикроном. Но паники это не вызывает, поскольку все знают, что надо делать. Очевидно, что пик заболеваемости мы увидим скоро, как и предполагалось, после 15 февраля
Ну то есть есть немного понимания, что если очень интенсивная вспышка, то она может давать высокие цифры, но не долго, и потому ничего страшного тут нет?? Тогда почему Британия поднимает бровки??? Ааааа, я понял, почему!!! Потому что бриты тестируют и светят свои взлетевшие смерти, а укры в 15 раз меньше тестят и мадам их не видит. Точно!!! Мало того, что не видит, так ещё и не помнит, что она их увидит 18 апреля.