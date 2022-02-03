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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4978497949804981 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 38 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 5% 2 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 45% 17 Зробив 2 щеплення і досить 8% 3 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 37% 14 Інше 5% 2 Всього голосів : 38 Додано: Суб 05 лют, 2022 00:04 budivelnik написав: detroytred написав: А от стосовно того, що ти не стверджував, то прочитай ще раз по буквах себе:

цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С) будівельник

Чт 03 фев, 2022 00:31 А от стосовно того, що ти не стверджував, то прочитай ще раз по буквах себе:цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С) будівельникЧт 03 фев, 2022 00:31 Прямої кореляції - не має..

У складі одного з десяти параметрів - має

При чому параметр рівень вакцинації серед цих десяти - займає десь 5-10%...



Тепер зрозумів чому тебе називають паразитом на чужих думках?

Ти їх не розумієш - але перший коментуєш ,при цьому викривляючи суть у відповідність до свого примітивного бачення

Для тебе є чорне і біле(вакцина впливає/вакцина не впливає)

Для мене гамма кольорів

Вакцина впливає...але не входить в першу трійку факторів по впливу



На порядок сильніше впливає законослухняність ( от лапай переконаний що різниця в 30-50 разів між Англією і Японією /Кореєю - спрогнозована саме цим фактором...бо рівні вакцинування в цих країнах - однакові , а кількість смертей від ковіду на 1 млн мешканців відрізняються в десятки разів)

Дійшло

це тобі не марксизм ленінізм викладати. Прямої кореляції - не має..У складі одного з десяти параметрів - маєПри чому параметр рівень вакцинації серед цих десяти - займає десь 5-10%...Тепер зрозумів чому тебе називають паразитом на чужих думках?Ти їх не розумієш - але перший коментуєш ,при цьому викривляючи суть у відповідність до свого примітивного баченняДля тебе є чорне і біле(вакцина впливає/вакцина не впливає)Для мене гамма кольорівВакцина впливає...але не входить в першу трійку факторів по впливуНа порядок сильніше впливає законослухняність (що різниця в 30-50 разів між Англією і Японією /Кореєю - спрогнозована саме цим фактором...бо рівні вакцинування в цих країнах - однакові , а кількість смертей від ковіду на 1 млн мешканців відрізняються в десятки разів)Дійшлоце тобі не марксизм ленінізм викладати.

Я до викладання марксизму-ленінізму не маю і не мав ніякого відношення.



Ти спробуй себе ж прочитати:

budivelnik написав: lapay написав: Були дослідження, що вакцинація краще захищала від дельти, ніж імунітет після ковіду. Були дослідження, що вакцинація краще захищала від дельти, ніж імунітет після ковіду. Без проблем...

Але такий простий приклад

Якщо жити 30 років так,як жив я - то гарантовано станеш мільйонером....

Питання

А чому навіть мої діти - хочуть жити не так як я?

Так само і з вакцинацією

Я не вірю чужим дослідженням..особиливо після того як маю результат

Україна 33% вакцинованих

Англія/Уельс - 72% вакцинованих

а кількість смертей від ковіду на 1000 населення - в України менший ніж в Англії...

Як цей факт пояснюють дослідження?

Чи дослідники від медицини не хочуть його навіть розглядати? Без проблем...Але такий простий прикладЯкщо жити 30 років так,як жив я - то гарантовано станеш мільйонером....ПитанняА чому навіть мої діти - хочуть жити не так як я?Так само і з вакцинацієюЯ не вірю чужим дослідженням..особиливо після того як маю результатУкраїна 33% вакцинованихАнглія/Уельс - 72% вакцинованиха кількість смертей від ковіду на 1000 населення - в України менший ніж в Англії...Як цей факт пояснюють дослідження?Чи дослідники від медицини не хочуть його навіть розглядати?

Що ти тут співав.

У що не віриш.



Це тобі не чучхе своє співати. Це факти твоїх твердженнь. Про вакцинацію.



Уявляєш, у моїй гаммі кольорів, підтримка думки аля не брехливо приписане мені тобою впливає-не впливає, а -- впливає краще, ніж імунітет після перехворювання.



До того ж це з мого боку підтримка дослідженнь фахівців, а не твоє чучхе на підгрунті аля я став мільйонером, тому... Я до викладання марксизму-ленінізму не маю і не мав ніякого відношення.Ти спробуй себе ж прочитати:Що ти тут співав.У що не віриш.Це тобі не чучхе своє співати. Це факти твоїх твердженнь. Про вакцинацію.Уявляєш, у моїй гаммі кольорів, підтримка думки аля не брехливо приписане мені тобою впливає-не впливає, а -- впливає краще, ніж імунітет після перехворювання.До того ж це з мого боку підтримка дослідженнь фахівців, а не твоє чучхе на підгрунті аля я став мільйонером, тому... Востаннє редагувалось detroytred в Суб 05 лют, 2022 00:12, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 25002 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 00:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире detroytred написав: Що ти тут співав.

У що не віриш. Що ти тут співав.У що не віриш. Пояснюю для нудних і недалеких...

Для мене

Якщо в одній країні рівень вакцинації33%

а в другій 72%...і при цьому кількість смертей від ковіду на 1 млн населення- однаковий

То

НЕ ВІРЮ ЩО ВПЛМВ ВАКЦИНУВАННЯ має 100%...

Але при цьому

Я нічого не маю проти того , щоб дурні..але святовіруючі...прочитавши розумних...перестали святовірити і почали задавати СОБІ 9 а не мені) запитання як я поставив

Чому різниця в 2 рази у вакцинації і 0 разів у смертях...



Я для себе зробив наступний висновок

Тому що інші фактори , в які не вірять фанатики від ковідзашуганості - мають в сумі більший вплив ніж вакцинація...

Англія і Японія - острови....але в Японії в 30 разів менше смертей ніж в Англії...а рівень вакцинування однаковий

Коли вже примівтивам дійде

ТАКОГО БУТИ НЕ МОЖЕ

на такий хід подій вплинули інші фактори

Тому викидаємо рівень вакцинації ( який можливо і зберіг 5-10% житті що в Англії , що в Японії) і шукаємо фактори,які в Японії зберегли 100 000 життів в порівнянні з Англією....



Тепер ясно... Пояснюю для нудних і недалеких...Для менеЯкщо в одній країні рівень вакцинації33%а в другій 72%...і при цьому кількість смертей від ковіду на 1 млн населення- однаковийТоНЕ ВІРЮ ЩО ВПЛМВ ВАКЦИНУВАННЯ має 100%...Але при цьомуЯ нічого не маю проти того , щоб дурні..але святовіруючі...прочитавши розумних...перестали святовірити і почали задавати СОБІ 9 а не мені) запитання як я поставивЧому різниця в 2 рази у вакцинації і 0 разів у смертях...Я для себе зробив наступний висновокТому що інші фактори , в які не вірять фанатики від ковідзашуганості - мають в сумі більший вплив ніж вакцинація...Англія і Японія - острови....але в Японії в 30 разів менше смертей ніж в Англії...а рівень вакцинування однаковийКоли вже примівтивам дійдеТАКОГО БУТИ НЕ МОЖЕна такий хід подій вплинули інші факториТому викидаємо рівень вакцинації ( який можливо і зберіг 5-10% житті що в Англії , що в Японії) і шукаємо фактори,які в Японії зберегли 100 000 життів в порівнянні з Англією....Тепер ясно... budivelnik

Повідомлень: 25439 З нами з: 15.01.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 2859 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 00:16 budivelnik написав: detroytred написав: Що ти тут співав.

У що не віриш. Що ти тут співав.У що не віриш. Пояснюю для нудних і недалеких...

Для мене

Якщо в одній країні рівень вакцинації33%

а в другій 72%...і при цьому кількість смертей від ковіду на 1 млн населення- однаковий

То

НЕ ВІРЮ ЩО ВПЛМВ ВАКЦИНУВАННЯ має 100%...

Але при цьому

Я нічого не маю проти того , щоб дурні..але святовіруючі...прочитавши розумних...перестали святовірити і почали задавати СОБІ 9 а не мені) запитання як я поставив

Чому різниця в 2 рази у вакцинації і 0 разів у смертях...



Я для себе зробив наступний висновок

Тому що інші фактори , в які не вірять фанатики від ковідзашуганості - мають в сумі більший вплив ніж вакцинація...

Англія і Японія - острови....але в Японії в 30 разів менше смертей ніж в Англії...а рівень вакцинування однаковий

Коли вже примівтивам дійде

ТАКОГО БУТИ НЕ МОЖЕ

на такий хід подій вплинули інші фактори

Тому викидаємо рівень вакцинації ( який можливо і зберіг 5-10% житті що в Англії , що в Японії) і шукаємо фактори,які в Японії зберегли 100 000 життів в порівнянні з Англією....



Тепер ясно... Пояснюю для нудних і недалеких...Для менеЯкщо в одній країні рівень вакцинації33%а в другій 72%...і при цьому кількість смертей від ковіду на 1 млн населення- однаковийТоНЕ ВІРЮ ЩО ВПЛМВ ВАКЦИНУВАННЯ має 100%...Але при цьомуЯ нічого не маю проти того , щоб дурні..але святовіруючі...прочитавши розумних...перестали святовірити і почали задавати СОБІ 9 а не мені) запитання як я поставивЧому різниця в 2 рази у вакцинації і 0 разів у смертях...Я для себе зробив наступний висновокТому що інші фактори , в які не вірять фанатики від ковідзашуганості - мають в сумі більший вплив ніж вакцинація...Англія і Японія - острови....але в Японії в 30 разів менше смертей ніж в Англії...а рівень вакцинування однаковийКоли вже примівтивам дійдеТАКОГО БУТИ НЕ МОЖЕна такий хід подій вплинули інші факториТому викидаємо рівень вакцинації ( який можливо і зберіг 5-10% житті що в Англії , що в Японії) і шукаємо фактори,які в Японії зберегли 100 000 життів в порівнянні з Англією....Тепер ясно...

Да це ясно було, ще пару сторінок назад. І взагалі ясно давним давно.



Мова була не про те. Перечитай по буквах про що саме. А не демагогічно тепер (після цитат) підмінюй предмет, зливаючись.

По буквах читай, на що я тобі вказував.



Не про 100% впливу вакцинації.

По буквах спробуй. Там чітко вказано предмет.



Стосовно летальності ж, глянь на цифри Хотаба. Він вже двічі тобе виправляв, тупого.

Стосовно інших факторів - всі чекають їх від тебе. Але головне -- як і чи можна на них вплинути-змінити в своїй країні.

Тому й вакцинують... бо важко або овсім неможливо. Зрозумів? Да це ясно було, ще пару сторінок назад. І взагалі ясно давним давно.Мова була не про те. Перечитай по буквах про що саме. А не демагогічно тепер (після цитат) підмінюй предмет, зливаючись.По буквах читай, на що я тобі вказував.Не про 100% впливу вакцинації.По буквах спробуй. Там чітко вказано предмет.Стосовно летальності ж, глянь на цифри Хотаба. Він вже двічі тобе виправляв, тупого.Стосовно інших факторів - всі чекають їх від тебе. Але головне -- як і чи можна на них вплинути-змінити в своїй країні.Тому й вакцинують... бо важко або овсім неможливо. Зрозумів? detroytred

Повідомлень: 25002 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 00:54



Лікарі кажуть:" для захисту від гонореї потрібно одягати презерватив. Він на 90+% відсотків запобігає захворюванню гонореєю. "



Приходить будівельник і каже: " ваші презервативи - це єрунда. Є інші фактори, які на 100% відсотків захищають і без презервативів!! Ось дивіться: беремо контрольну групу імпотентів і ділимо на дві. Одні презервативи одягали, інші ні. І в обох групах захворюваність гонореєю була майже нуль, і це нижче , ніж у сексуально активних, але з презервативами. То що, це презервативи допомагають??!!! Ні!! Це інші фактори, які в 30-50 раз ефективніші, Лапай підтвердить, а презервативи на десятому місці!!"



Занавес.





То яка нам користь від того, що є умовні японці чи шведи , які і до вакцинації показували низьку смертність?? Брити, італійці чи українці можуть зараз стати як японці ?? Тоді до чого ця демагогія??



Сексуально активний може вибрати тактику імпотента, щоб не одягати презерватив і не хворіти?? Ні, бо у нього природа не імпотента, він не зможе. Тому хай одягає презерватив і йде за зовом своєї природи. А знавці А̶м̶с̶т̶е̶р̶д̶а̶м̶у Кореї хай їм вслід кричать "є інші способи!" та пробують ті способи. Зараз я покажу, що нам розказує будівельник про "вплив інших факторів".Лікарі кажуть:" для захисту від гонореї потрібно одягати презерватив. Він на 90+% відсотків запобігає захворюванню гонореєю. "Приходить будівельник і каже: " ваші презервативи - це єрунда. Є інші фактори, які на 100% відсотків захищають і без презервативів!! Ось дивіться: беремо контрольну групу імпотентів і ділимо на дві. Одні презервативи одягали, інші ні. І в обох групах захворюваність гонореєю була майже нуль, і це нижче , ніж у сексуально активних, але з презервативами. То що, це презервативи допомагають??!!! Ні!! Це інші фактори, які в 30-50 раз ефективніші, Лапай підтвердить, а презервативи на десятому місці!!"Занавес.То яка нам користь від того, що є умовні японці чи шведи , які і до вакцинації показували низьку смертність?? Брити, італійці чи українці можуть зараз стати як японці ?? Тоді до чого ця демагогія??Сексуально активний може вибрати тактику імпотента, щоб не одягати презерватив і не хворіти?? Ні, бо у нього природа не імпотента, він не зможе. Тому хай одягає презерватив і йде за зовом своєї природи. А знавці А̶м̶с̶т̶е̶р̶д̶а̶м̶у Кореї хай їм вслід кричать "є інші способи!" та пробують ті способи. Востаннє редагувалось Hotab в Суб 05 лют, 2022 01:52, всього редагувалось 3 разів. Hotab

Повідомлень: 6988 З нами з: 15.02.09 Подякував: 468 раз. Подякували: 1712 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 01:12 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: Що було в Британії за царя Гороха - нікого не цікавить. Що було в Британії за царя Гороха -не цікавить.

Те, що ви називаєте "було за царя гороха" ще зовсім недавно було "вай какая ужасная новость" з вашої обліківки. Вам не заважало нічого носити "жахи", які не знайшли свого підтвердження зараз.

Сьогодні ви знову носите "жахи", які не знайдуть підтвердження за підсумком місяця і квартала?? Чому ви думаєте, що вони "кого цікавлять"?



fler написав: на восьмому (!) місяці чергової хвилі зростає тижнева смертність. на восьмому (!) місяці чергової хвилі зростає тижнева смертність.

На восьмому!! місяці жахливої хвилі брити закопують свою 26-ю тисячу з початку хвилі?? А укри за цей же час закопують свою 85-ю тисячу. Нормально бровки себе почувають?

fler написав: Можна продовжувати порівняння надлишкової смертності за ВСІМА причинами В РІЗНИХ КРАЇНАХ та робити висновки про вакцинацію Можна продовжувати порівняння надлишкової смертності за ВСІМА причинами В РІЗНИХ КРАЇНАХ та робити висновки про вакцинацію



Питання до "вашого" НАН та ВОЗ,які так оцінюють вплив ковід.







Навіть на держсайті ЮАР , де таблиці надлишкової смертності, пояснюють , що вони значать і для чого вони її рахують. Ну і методику оцінки там вони розписали.

fler написав: "Надлишкова смертність від голоду, малярії тощо в ПАР перевершила надлишкову смертність від ожиріння, діабету тощо в Британії за 2 роки ковідного карантину (250 на 150 тисяч відповідно), "Надлишкова смертність від голоду, малярії тощо в ПАР перевершила надлишкову смертність від ожиріння, діабету тощо в Британії за 2 роки ковідного карантину (250 на 150 тисяч відповідно),



300 на 150. Це перше.

Друге: примітивно так порівнює лише доктор наук рівня Флер та Ківи. А юарівські демографи оцінюють навіть падіння кількості смертей від інших причин, викликане обмеженнями. І тим більше не фіксують зростання смертності від малярії, про яку фантазує "доктор".

.

Примітно, що наш доктор наук не бажаючи довіряти НАН в питанні надлишкової смертності, вже другий рік крутить п'ятою точкою. То знаходить зростання підліткових суіцидів на цілих 50% (з 100 до 150 чоловік), то збільшення на три чоловіки втоплених у річці. І на цьому пробує пояснити 130 тисяч надлишкових смертей в Україні в 2021 році. Але спроби виглядають все кумедніше і безглуздіше. fler написав: Ковідну смертність по Британії та ПАР автор Х не розглядає, бо Ковідну смертність по Британії та ПАР автор Х не розглядає, бо

бо Британія робить в 20 разів більше тестів, ніж ЮАР.

Це тільки новостворені доктори наук вважають, що якщо зробити один тест, то можна виявити трьох хворих. Брити думають інакше, тестують багато, і виявляють стільки , що щоразу змушують Флер прибігати на форум з перелякними очима.





fler написав: ПС. Вести с полей: во всех регионах Украины болеют очень много омикроном. Но паники это не вызывает, поскольку все знают, что надо делать. Очевидно, что пик заболеваемости мы увидим скоро, как и предполагалось, после 15 февраля ПС. Вести с полей: во всех регионах Украины болеют очень много омикроном. Но паники это не вызывает, поскольку все знают, что надо делать. Очевидно, что пик заболеваемости мы увидим скоро, как и предполагалось, после 15 февраля

Ну то есть есть немного понимания, что если очень интенсивная вспышка, то она может давать высокие цифры, но не долго, и потому ничего страшного тут нет??

Тогда почему Британия поднимает бровки???

Ааааа, я понял, почему!!! Потому что бриты тестируют и светят свои взлетевшие смерти, а укры в 15 раз меньше тестят и мадам их не видит. Точно!!! Мало того, что не видит, так ещё и не помнит, что она их увидит 18 апреля. Те, що ви називаєте "було за царя гороха" ще зовсім недавно було "вай какая ужасная новость" з вашої обліківки. Вам не заважало нічого носити "жахи", які не знайшли свого підтвердження зараз.Сьогодні ви знову носите "жахи", які не знайдуть підтвердження за підсумком місяця і квартала?? Чому ви думаєте, що вони "цікавлять"?На восьмому!! місяці жахливої хвилі брити закопують свою 26-ю тисячу з початку хвилі?? А укри за цей же час закопують свою 85-ю тисячу. Нормально бровки себе почувають?Питання до "вашого" НАН та ВОЗ,які так оцінюють вплив ковід.Навіть на держсайті ЮАР , де таблиці надлишкової смертності, пояснюють , що вони значать і для чого вони її рахують. Ну і методику оцінки там вони розписали.300 на 150. Це перше.Друге: примітивно так порівнює лише доктор наук рівня Флер та Ківи. А юарівські демографи оцінюють навіть падіння кількості смертей від інших причин, викликане обмеженнями. І тим більше не фіксують зростання смертності від малярії, про яку фантазує "доктор".Примітно, що наш доктор наук не бажаючи довіряти НАН в питанні надлишкової смертності, вже другий рік крутить п'ятою точкою. То знаходить зростання підліткових суіцидів на цілих 50% (з 100 до 150 чоловік), то збільшення на три чоловіки втоплених у річці. І на цьому пробує пояснити 130 тисяч надлишкових смертей в Україні в 2021 році. Але спроби виглядають все кумедніше і безглуздіше.бо Британія робить в 20 разів більше тестів, ніж ЮАР.Це тільки новостворені доктори наук вважають, що якщо зробити один тест, то можна виявити трьох хворих. Брити думають інакше, тестують багато, і виявляють стільки , що щоразу змушують Флер прибігати на форум з перелякними очима.Ну то есть есть немного понимания, что если очень интенсивная вспышка, то она может давать высокие цифры, но не долго, и потому ничего страшного тут нет??Тогда почему Британия поднимает бровки???Ааааа, я понял, почему!!! Потому что бриты тестируют и светят свои взлетевшие смерти, а укры в 15 раз меньше тестят и мадам их не видит. Точно!!! Мало того, что не видит, так ещё и не помнит, что она их увидит 18 апреля. Hotab

Повідомлень: 6988 З нами з: 15.02.09 Подякував: 468 раз. Подякували: 1712 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 05:42 всё тоже самое.

но ваксы смотрю уже в большинстве. прям буянят.

ещё также хорошо бы вакцина справлялась с вирусом...но...

Но это всё неважно - думаю в ближайший год (а может и пол года) мир начнёт обсуждать новую тему. uaprofi

Повідомлень: 5240 З нами з: 21.04.11 Подякував: 775 раз. Подякували: 600 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 07:42 uaprofi написав: всё тоже самое.

но ваксы смотрю уже в большинстве. прям буянят.

ещё также хорошо бы вакцина справлялась с вирусом...но...

Но это всё неважно - думаю в ближайший год (а может и пол года) мир начнёт обсуждать новую тему. всё тоже самое.но ваксы смотрю уже в большинстве. прям буянят.ещё также хорошо бы вакцина справлялась с вирусом...но...Но это всё неважно - думаю в ближайший год (а может и пол года) мир начнёт обсуждать новую тему.

не ваксы, а вакс. Он один и в меньшинстве. И несколько подгавкивателей.

И тот один не спешит бустер делать. не ваксы, а вакс. Он один и в меньшинстве. И несколько подгавкивателей.И тот один не спешит бустер делать. Ромасик

Повідомлень: 4180 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 07:50 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: Он один и в меньшинстве. И несколько подгавкивателей. Он один и в меньшинстве. И несколько подгавкивателей.

А вы, пан Роман, здесь подгавкиватель или животное первой скрипки?

Ромасик написав: И тот один не спешит бустер делать И тот один не спешит бустер делать

Просто Флер не уточнила мне дату второго укола. Она вела учёт.Флер, мне уже по срокам можно, или нет?



К слову, там где-то и Будивельныка рядом по дате была вторая. Напомните когда, так я его отведу.



uaprofi написав: хорошо бы вакцина справлялась с вирусом хорошо бы вакцина справлялась с вирусом

Все никак с вашим не справится? Так может то у вас не этот вирус, а что-то другое?)) А вы, пан Роман, здесь подгавкиватель или животное первой скрипки?Просто Флер не уточнила мне дату второго укола. Она вела учёт.Флер, мне уже по срокам можно, или нет?К слову, там где-то и Будивельныка рядом по дате была вторая. Напомните когда, так я его отведу.Все никак с вашим не справится? Так может то у вас не этот вирус, а что-то другое?)) Hotab

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7951 18839535

Vic П'ят 04 лют, 2022 17:45