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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4978497949804981

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 38
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
5%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
45%
17
Зробив 2 щеплення і досить
8%
3
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
14
Інше
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А от стосовно того, що ти не стверджував, то прочитай ще раз по буквах себе:
цитата: "Тільки я бачу що відсоток вакцинованих не має кореляції до летальності?" (С) будівельник
Чт 03 фев, 2022 00:31
Прямої кореляції - не має..
У складі одного з десяти параметрів - має
При чому параметр рівень вакцинації серед цих десяти - займає десь 5-10%...

Тепер зрозумів чому тебе називають паразитом на чужих думках?
Ти їх не розумієш - але перший коментуєш ,при цьому викривляючи суть у відповідність до свого примітивного бачення
Для тебе є чорне і біле(вакцина впливає/вакцина не впливає)
Для мене гамма кольорів
Вакцина впливає...але не входить в першу трійку факторів по впливу

На порядок сильніше впливає законослухняність (от лапай переконаний що різниця в 30-50 разів між Англією і Японією /Кореєю - спрогнозована саме цим фактором...бо рівні вакцинування в цих країнах - однакові , а кількість смертей від ковіду на 1 млн мешканців відрізняються в десятки разів)
Дійшло
це тобі не марксизм ленінізм викладати.

Я до викладання марксизму-ленінізму не маю і не мав ніякого відношення.

Ти спробуй себе ж прочитати:
  budivelnik написав:
  lapay написав:Були дослідження, що вакцинація краще захищала від дельти, ніж імунітет після ковіду.
Без проблем...
Але такий простий приклад
Якщо жити 30 років так,як жив я - то гарантовано станеш мільйонером....
Питання
А чому навіть мої діти - хочуть жити не так як я?
Так само і з вакцинацією
Я не вірю чужим дослідженням..особиливо після того як маю результат
Україна 33% вакцинованих
Англія/Уельс - 72% вакцинованих
а кількість смертей від ковіду на 1000 населення - в України менший ніж в Англії...
Як цей факт пояснюють дослідження?
Чи дослідники від медицини не хочуть його навіть розглядати?

Що ти тут співав.
У що не віриш.

Це тобі не чучхе своє співати. Це факти твоїх твердженнь. Про вакцинацію.

Уявляєш, у моїй гаммі кольорів, підтримка думки аля не брехливо приписане мені тобою впливає-не впливає, а -- впливає краще, ніж імунітет після перехворювання.

До того ж це з мого боку підтримка дослідженнь фахівців, а не твоє чучхе на підгрунті аля я став мільйонером, тому...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 05 лют, 2022 00:12, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Що ти тут співав.
У що не віриш.
Пояснюю для нудних і недалеких...
Для мене
Якщо в одній країні рівень вакцинації33%
а в другій 72%...і при цьому кількість смертей від ковіду на 1 млн населення- однаковий
То
НЕ ВІРЮ ЩО ВПЛМВ ВАКЦИНУВАННЯ має 100%...
Але при цьому
Я нічого не маю проти того , щоб дурні..але святовіруючі...прочитавши розумних...перестали святовірити і почали задавати СОБІ 9 а не мені) запитання як я поставив
Чому різниця в 2 рази у вакцинації і 0 разів у смертях...

Я для себе зробив наступний висновок
Тому що інші фактори , в які не вірять фанатики від ковідзашуганості - мають в сумі більший вплив ніж вакцинація...
Англія і Японія - острови....але в Японії в 30 разів менше смертей ніж в Англії...а рівень вакцинування однаковий
Коли вже примівтивам дійде
ТАКОГО БУТИ НЕ МОЖЕ
на такий хід подій вплинули інші фактори
Тому викидаємо рівень вакцинації ( який можливо і зберіг 5-10% житті що в Англії , що в Японії) і шукаємо фактори,які в Японії зберегли 100 000 життів в порівнянні з Англією....

Тепер ясно...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:16

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Що ти тут співав.
У що не віриш.
Пояснюю для нудних і недалеких...
Для мене
Якщо в одній країні рівень вакцинації33%
а в другій 72%...і при цьому кількість смертей від ковіду на 1 млн населення- однаковий
То
НЕ ВІРЮ ЩО ВПЛМВ ВАКЦИНУВАННЯ має 100%...
Але при цьому
Я нічого не маю проти того , щоб дурні..але святовіруючі...прочитавши розумних...перестали святовірити і почали задавати СОБІ 9 а не мені) запитання як я поставив
Чому різниця в 2 рази у вакцинації і 0 разів у смертях...

Я для себе зробив наступний висновок
Тому що інші фактори , в які не вірять фанатики від ковідзашуганості - мають в сумі більший вплив ніж вакцинація...
Англія і Японія - острови....але в Японії в 30 разів менше смертей ніж в Англії...а рівень вакцинування однаковий
Коли вже примівтивам дійде
ТАКОГО БУТИ НЕ МОЖЕ
на такий хід подій вплинули інші фактори
Тому викидаємо рівень вакцинації ( який можливо і зберіг 5-10% житті що в Англії , що в Японії) і шукаємо фактори,які в Японії зберегли 100 000 життів в порівнянні з Англією....

Тепер ясно...

Да це ясно було, ще пару сторінок назад. І взагалі ясно давним давно.

Мова була не про те. Перечитай по буквах про що саме. А не демагогічно тепер (після цитат) підмінюй предмет, зливаючись.
По буквах читай, на що я тобі вказував.

Не про 100% впливу вакцинації.
По буквах спробуй. Там чітко вказано предмет.

Стосовно летальності ж, глянь на цифри Хотаба. Він вже двічі тобе виправляв, тупого.
Стосовно інших факторів - всі чекають їх від тебе. Але головне -- як і чи можна на них вплинути-змінити в своїй країні.
Тому й вакцинують... бо важко або овсім неможливо. Зрозумів?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:54

Зараз я покажу, що нам розказує будівельник про "вплив інших факторів".

Лікарі кажуть:" для захисту від гонореї потрібно одягати презерватив. Він на 90+% відсотків запобігає захворюванню гонореєю. "

Приходить будівельник і каже: " ваші презервативи - це єрунда. Є інші фактори, які на 100% відсотків захищають і без презервативів!! Ось дивіться: беремо контрольну групу імпотентів і ділимо на дві. Одні презервативи одягали, інші ні. І в обох групах захворюваність гонореєю була майже нуль, і це нижче , ніж у сексуально активних, але з презервативами. То що, це презервативи допомагають??!!! Ні!! Це інші фактори, які в 30-50 раз ефективніші, Лапай підтвердить, а презервативи на десятому місці!!"

Занавес.


То яка нам користь від того, що є умовні японці чи шведи , які і до вакцинації показували низьку смертність?? Брити, італійці чи українці можуть зараз стати як японці ?? Тоді до чого ця демагогія??

Сексуально активний може вибрати тактику імпотента, щоб не одягати презерватив і не хворіти?? Ні, бо у нього природа не імпотента, він не зможе. Тому хай одягає презерватив і йде за зовом своєї природи. А знавці А̶м̶с̶т̶е̶р̶д̶а̶м̶у Кореї хай їм вслід кричать "є інші способи!" та пробують ті способи. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 05 лют, 2022 01:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Що було в Британії за царя Гороха - нікого не цікавить.

Те, що ви називаєте "було за царя гороха" ще зовсім недавно було "вай какая ужасная новость" з вашої обліківки. Вам не заважало нічого носити "жахи", які не знайшли свого підтвердження зараз.
Сьогодні ви знову носите "жахи", які не знайдуть підтвердження за підсумком місяця і квартала?? Чому ви думаєте, що вони "кого цікавлять"?

  fler написав:на восьмому (!) місяці чергової хвилі зростає тижнева смертність.

На восьмому!! місяці жахливої хвилі брити закопують свою 26-ю тисячу з початку хвилі?? А укри за цей же час закопують свою 85-ю тисячу. Нормально бровки себе почувають?
  fler написав:Можна продовжувати порівняння надлишкової смертності за ВСІМА причинами В РІЗНИХ КРАЇНАХ та робити висновки про вакцинацію


Питання до "вашого" НАН та ВОЗ,які так оцінюють вплив ковід.



Навіть на держсайті ЮАР , де таблиці надлишкової смертності, пояснюють , що вони значать і для чого вони її рахують. Ну і методику оцінки там вони розписали.
  fler написав:"Надлишкова смертність від голоду, малярії тощо в ПАР перевершила надлишкову смертність від ожиріння, діабету тощо в Британії за 2 роки ковідного карантину (250 на 150 тисяч відповідно),


300 на 150. Це перше.
Друге: примітивно так порівнює лише доктор наук рівня Флер та Ківи. А юарівські демографи оцінюють навіть падіння кількості смертей від інших причин, викликане обмеженнями. І тим більше не фіксують зростання смертності від малярії, про яку фантазує "доктор".
.
Примітно, що наш доктор наук не бажаючи довіряти НАН в питанні надлишкової смертності, вже другий рік крутить п'ятою точкою. То знаходить зростання підліткових суіцидів на цілих 50% (з 100 до 150 чоловік), то збільшення на три чоловіки втоплених у річці. І на цьому пробує пояснити 130 тисяч надлишкових смертей в Україні в 2021 році. Але спроби виглядають все кумедніше і безглуздіше.
  fler написав:Ковідну смертність по Британії та ПАР автор Х не розглядає, бо

бо Британія робить в 20 разів більше тестів, ніж ЮАР.
Це тільки новостворені доктори наук вважають, що якщо зробити один тест, то можна виявити трьох хворих. Брити думають інакше, тестують багато, і виявляють стільки , що щоразу змушують Флер прибігати на форум з перелякними очима.


  fler написав:ПС. Вести с полей: во всех регионах Украины болеют очень много омикроном. Но паники это не вызывает, поскольку все знают, что надо делать. Очевидно, что пик заболеваемости мы увидим скоро, как и предполагалось, после 15 февраля

Ну то есть есть немного понимания, что если очень интенсивная вспышка, то она может давать высокие цифры, но не долго, и потому ничего страшного тут нет??
Тогда почему Британия поднимает бровки???
Ааааа, я понял, почему!!! Потому что бриты тестируют и светят свои взлетевшие смерти, а укры в 15 раз меньше тестят и мадам их не видит. Точно!!! Мало того, что не видит, так ещё и не помнит, что она их увидит 18 апреля. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 05:42

всё тоже самое.
но ваксы смотрю уже в большинстве. прям буянят.
ещё также хорошо бы вакцина справлялась с вирусом...но...
Но это всё неважно - думаю в ближайший год (а может и пол года) мир начнёт обсуждать новую тему.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 07:42

  uaprofi написав:всё тоже самое.
но ваксы смотрю уже в большинстве. прям буянят.
ещё также хорошо бы вакцина справлялась с вирусом...но...
Но это всё неважно - думаю в ближайший год (а может и пол года) мир начнёт обсуждать новую тему.

не ваксы, а вакс. Он один и в меньшинстве. И несколько подгавкивателей.
И тот один не спешит бустер делать.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 07:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Он один и в меньшинстве. И несколько подгавкивателей.

А вы, пан Роман, здесь подгавкиватель или животное первой скрипки?
  Ромасик написав:И тот один не спешит бустер делать

Просто Флер не уточнила мне дату второго укола. Она вела учёт.Флер, мне уже по срокам можно, или нет? :mrgreen:

К слову, там где-то и Будивельныка рядом по дате была вторая. Напомните когда, так я его отведу.

  uaprofi написав:хорошо бы вакцина справлялась с вирусом

Все никак с вашим не справится? Так может то у вас не этот вирус, а что-то другое?))
Hotab
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