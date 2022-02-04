Додано: Суб 05 лют, 2022 17:38

Hotab написав: Зараз я покажу, що нам розказує будівельник про "вплив інших факторів".

Лікарі кажуть:" для захисту від гонореї потрібно одягати презерватив. Він на 90+% відсотків запобігає захворюванню гонореєю. "

Приходить будівельник і каже: " ваші презервативи - це єрунда Зараз я покажу, що нам розказує будівельник про "вплив інших факторів".Лікарі кажуть:" для захисту від гонореї потрібно одягати презерватив. Він на 90+% відсотків запобігає захворюванню гонореєю. "Приходить будівельник і каже: " ваші презервативи - це єрунда

Прекрасна ілюстрація дій моїх опонентів1 Спочатку здурі щось власне, але- примітивне придумати2 Потім спробувати переконати навколишніх , що озвучений примітивізм - це від будівельника3 І в кінці цю маніпулятивну тупизну - розвінчати...Клас.....А тепер по порядку1 Так на ковід впливає тільки вакцинація чи йа - локдауниб - слухняність населенняв - генетичний імунітетв - середній вікТут є хоч один ковідперестрашений який ризикне заявити що пункти б , в, і г - менш ніж на порядок перевищують по своєму впливу - вплив вакцинації2 Є чудовий інструмент перевірки реального впливу вакцинування...Алгоритм простийБеремо три дати , в кожній з країн ( будь-то Японія чи Україна з Англією.....)Пів року від початку епідеміїПочаток вакцинаціїСьогодні...І на кожну з цих трьох дат визначаємо всього дві цифриа - відсоток смертей в групі 20+ до загальної кількостіб - відсоток смертей в групі 0-20 до загальної кількості...Тепер пояснення що шукаємо і що знайдемо..Група 0-20 - не вакцинована практично на 100%Тому , в періоді пів року і початок вакцинації - у нас буде контрольна цифра у групі 0-20А станом на сьогодні..ця цифра повинна змінитись ...на рівень впливу вакцинації...А так , як ми розглядаємо кожну країну окремо...то й отримаємо зміни по кожній країні....Я буду дуже сміятись , якщо відсоток смертей в групі 0-20 до загальної кількості смертей ...буде практично однаковий на всьому періоді спостережень....От тоді й поговоримо хто тут лайномет..а хто науковець.Закликаю хотаба, дейтройта і янюру - провести такий підрахунок...Цим вони доведуть що в ниха - є мозокб - вони можуть його використовувати в математичних операціях.ПСя свідомо і спеціально такий підрахунок не робив...тому у ковідперестрашених є шанс довести мені що мої алгоритми доводять що я не правий..ППСале даю 90% , що три розтечуться думками по столу, пояснюючи в емоційних виразах чому так не можна...і при цьому так і не ризикнуть перевірити.