А старых историй про ADE которым прошлую зиму пугала уже нету? Проехали и забыли?
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Додано: Суб 05 лют, 2022 11:08
Додано: Суб 05 лют, 2022 14:31
Додано: Суб 05 лют, 2022 14:39
в Британии уже "как в Италии" не верят
а Вы предлагаете просто забыть про старые жолобострашилки и поверить в новые потому что "как в Италии"??
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я даже могу перечислить этих четверых (от большего лайна к меньшему) - Ромасик, fler, Вкладчик1234, budivelnik.
До того, как они начали здесь резвиться, ветка была нормальной - цитировались действительно научные статьи по теме, шла реальная (не псевдо) дискуссия, приводилась статистика из первоисточников.
С приходом этой четверки, а также еще нескольких их "подгавкивателей" (определение от Ромасик'а) косяком пошли видосики, мимосики, статистика из "вторых" рук, закидывание лайном оппонентов, в общем ветка стала превращаться в "мусорную", а-ля "Політичні дискусії". Первым это понял основатель ветки Corpocrator и ушел. Следом ушли и остальные "отцы-основатели".
Думаю, модераторам стоит поступить здесь как с веткой "Політичні дискусії" - запретить "+" на ветке, может хоть так любителей "плюсов" от "сопартейщиков" поубавится.
Додано: Суб 05 лют, 2022 16:55
Додано: Суб 05 лют, 2022 17:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Прекрасна ілюстрація дій моїх опонентів
1 Спочатку здурі щось власне, але- примітивне придумати
2 Потім спробувати переконати навколишніх , що озвучений примітивізм - це від будівельника
3 І в кінці цю маніпулятивну тупизну - розвінчати...
Клас.....
А тепер по порядку
1 Так на ковід впливає тільки вакцинація чи й
а - локдауни
б - слухняність населення
в - генетичний імунітет
в - середній вік
Тут є хоч один ковідперестрашений який ризикне заявити що пункти б , в, і г - менш ніж на порядок перевищують по своєму впливу - вплив вакцинації
2 Є чудовий інструмент перевірки реального впливу вакцинування...
Алгоритм простий
Беремо три дати , в кожній з країн ( будь-то Японія чи Україна з Англією.....)
Пів року від початку епідемії
Початок вакцинації
Сьогодні...
І на кожну з цих трьох дат визначаємо всього дві цифри
а - відсоток смертей в групі 20+ до загальної кількості
б - відсоток смертей в групі 0-20 до загальної кількості...
Тепер пояснення що шукаємо і що знайдемо..
Група 0-20 - не вакцинована практично на 100%
Тому , в періоді пів року і початок вакцинації - у нас буде контрольна цифра у групі 0-20
А станом на сьогодні..ця цифра повинна змінитись ...на рівень впливу вакцинації...
А так , як ми розглядаємо кожну країну окремо...то й отримаємо зміни по кожній країні....
Я буду дуже сміятись , якщо відсоток смертей в групі 0-20 до загальної кількості смертей ...буде практично однаковий на всьому періоді спостережень....
От тоді й поговоримо хто тут лайномет..а хто науковець.
Закликаю хотаба, дейтройта і янюру - провести такий підрахунок...
Цим вони доведуть що в них
а - є мозок
б - вони можуть його використовувати в математичних операціях.
ПС
я свідомо і спеціально такий підрахунок не робив...тому у ковідперестрашених є шанс довести мені що мої алгоритми доводять що я не правий..
ППС
але даю 90% , що три розтечуться думками по столу, пояснюючи в емоційних виразах чому так не можна...і при цьому так і не ризикнуть перевірити.
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