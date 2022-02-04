RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4979498049814982

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 38
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
5%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
45%
17
Зробив 2 щеплення і досить
8%
3
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
37%
14
Інше
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:08

  Ромасик написав:Свежачок от Жолобак. Жжет с первых минут. Ваксы, готовьте вогнегасники, буде гаряче!
Новая стори о вакцинированных кроликах, вакцине от герпеса


А старых историй про ADE которым прошлую зиму пугала уже нету? Проехали и забыли?
IgA
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 02.07.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:31

  IgA написав:
  Ромасик написав:Свежачок от Жолобак. Жжет с первых минут. Ваксы, готовьте вогнегасники, буде гаряче!
Новая стори о вакцинированных кроликах, вакцине от герпеса


А старых историй про ADE которым прошлую зиму пугала уже нету? Проехали и забыли?

а "будет как в Италии" в позапрошлую весну?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4184
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1110 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:39

  Ромасик написав:а "будет как в Италии" в позапрошлую весну?


в Британии уже "как в Италии" не верят

Вслед за отменой обязательного масочного режима и COVID-паспортов правительство Великобритании значительно ослабило карантинный контроль на границе. Теперь в стране самые открытые границы в Европе, считают в Лондоне


а Вы предлагаете просто забыть про старые жолобострашилки и поверить в новые потому что "как в Италии"??
IgA
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 02.07.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:принаймні четверо (яким наука не загрожує) – як завжди, закидали гілку лайном.

Я даже могу перечислить этих четверых (от большего лайна к меньшему) - Ромасик, fler, Вкладчик1234, budivelnik.

До того, как они начали здесь резвиться, ветка была нормальной - цитировались действительно научные статьи по теме, шла реальная (не псевдо) дискуссия, приводилась статистика из первоисточников.

С приходом этой четверки, а также еще нескольких их "подгавкивателей" (определение от Ромасик'а) косяком пошли видосики, мимосики, статистика из "вторых" рук, закидывание лайном оппонентов, в общем ветка стала превращаться в "мусорную", а-ля "Політичні дискусії". Первым это понял основатель ветки Corpocrator и ушел. Следом ушли и остальные "отцы-основатели".

Думаю, модераторам стоит поступить здесь как с веткой "Політичні дискусії" - запретить "+" на ветке, может хоть так любителей "плюсов" от "сопартейщиков" поубавится.
yanyura
 
Повідомлень: 6539
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2020 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 16:55

A new working paper from Johns Hopkins University claims that COVID-19 lockdowns imposed by a variety of governments worldwide had “little to no effect” on COVID-19 mortality. The study, published by the Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise conducted and by three professors from around the world, also found that lockdowns “imposed enormous economic and social costs” and are “ill-founded and should be rejected as a pandemic policy instrument.”

https://www.dailywire.com/news/johns-ho ... on-society
A LITERATURE REVIEW AND META-ANALYSIS
OF THE EFFECTS OF LOCKDOWNS ON
COVID-19 MORTALITY

https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files ... tality.pdf
pilker
 
Повідомлень: 129
З нами з: 20.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Зараз я покажу, що нам розказує будівельник про "вплив інших факторів".
Лікарі кажуть:" для захисту від гонореї потрібно одягати презерватив. Він на 90+% відсотків запобігає захворюванню гонореєю. "
Приходить будівельник і каже: " ваші презервативи - це єрунда
Прекрасна ілюстрація дій моїх опонентів
1 Спочатку здурі щось власне, але- примітивне придумати
2 Потім спробувати переконати навколишніх , що озвучений примітивізм - це від будівельника
3 І в кінці цю маніпулятивну тупизну - розвінчати...

Клас.....
А тепер по порядку
1 Так на ковід впливає тільки вакцинація чи й
а - локдауни
б - слухняність населення
в - генетичний імунітет
в - середній вік

Тут є хоч один ковідперестрашений який ризикне заявити що пункти б , в, і г - менш ніж на порядок перевищують по своєму впливу - вплив вакцинації
2 Є чудовий інструмент перевірки реального впливу вакцинування...
Алгоритм простий
Беремо три дати , в кожній з країн ( будь-то Японія чи Україна з Англією.....)
Пів року від початку епідемії
Початок вакцинації
Сьогодні...
І на кожну з цих трьох дат визначаємо всього дві цифри
а - відсоток смертей в групі 20+ до загальної кількості
б - відсоток смертей в групі 0-20 до загальної кількості...

Тепер пояснення що шукаємо і що знайдемо..
Група 0-20 - не вакцинована практично на 100%
Тому , в періоді пів року і початок вакцинації - у нас буде контрольна цифра у групі 0-20
А станом на сьогодні..ця цифра повинна змінитись ...на рівень впливу вакцинації...
А так , як ми розглядаємо кожну країну окремо...то й отримаємо зміни по кожній країні....

Я буду дуже сміятись , якщо відсоток смертей в групі 0-20 до загальної кількості смертей ...буде практично однаковий на всьому періоді спостережень....


От тоді й поговоримо хто тут лайномет..а хто науковець.

Закликаю хотаба, дейтройта і янюру - провести такий підрахунок...
Цим вони доведуть що в них
а - є мозок
б - вони можуть його використовувати в математичних операціях.

ПС
я свідомо і спеціально такий підрахунок не робив...тому у ковідперестрашених є шанс довести мені що мої алгоритми доводять що я не правий..

ППС
але даю 90% , що три розтечуться думками по столу, пояснюючи в емоційних виразах чому так не можна...і при цьому так і не ризикнуть перевірити.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25439
З нами з: 15.01.09
Подякував: 241 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4979498049814982
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, zРадио і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7951 18874683
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 17:45
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.