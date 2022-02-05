Ромасик написав:а "будет как в Италии" в позапрошлую весну?
в Британии уже "как в Италии" не верят
Вслед за отменой обязательного масочного режима и COVID-паспортов правительство Великобритании значительно ослабило карантинный контроль на границе. Теперь в стране самые открытые границы в Европе, считают в Лондоне
а Вы предлагаете просто забыть про старые жолобострашилки и поверить в новые потому что "как в Италии"??
fler написав:принаймні четверо (яким наука не загрожує) – як завжди, закидали гілку лайном.
Я даже могу перечислить этих четверых (от большего лайна к меньшему) - Ромасик, fler, Вкладчик1234, budivelnik.
До того, как они начали здесь резвиться, ветка была нормальной - цитировались действительно научные статьи по теме, шла реальная (не псевдо) дискуссия, приводилась статистика из первоисточников.
С приходом этой четверки, а также еще нескольких их "подгавкивателей" (определение от Ромасик'а) косяком пошли видосики, мимосики, статистика из "вторых" рук, закидывание лайном оппонентов, в общем ветка стала превращаться в "мусорную", а-ля "Політичні дискусії". Первым это понял основатель ветки Corpocrator и ушел. Следом ушли и остальные "отцы-основатели".
Думаю, модераторам стоит поступить здесь как с веткой "Політичні дискусії" - запретить "+" на ветке, может хоть так любителей "плюсов" от "сопартейщиков" поубавится.
A new working paper from Johns Hopkins University claims that COVID-19 lockdowns imposed by a variety of governments worldwide had “little to no effect” on COVID-19 mortality. The study, published by the Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise conducted and by three professors from around the world, also found that lockdowns “imposed enormous economic and social costs” and are “ill-founded and should be rejected as a pandemic policy instrument.”
Hotab написав:Зараз я покажу, що нам розказує будівельник про "вплив інших факторів". Лікарі кажуть:" для захисту від гонореї потрібно одягати презерватив. Він на 90+% відсотків запобігає захворюванню гонореєю. " Приходить будівельник і каже: " ваші презервативи - це єрунда
Прекрасна ілюстрація дій моїх опонентів 1 Спочатку здурі щось власне, але- примітивне придумати 2 Потім спробувати переконати навколишніх , що озвучений примітивізм - це від будівельника 3 І в кінці цю маніпулятивну тупизну - розвінчати...
Клас..... А тепер по порядку 1 Так на ковід впливає тільки вакцинація чи й а - локдауни б - слухняність населення в - генетичний імунітет в - середній вік ..... і ще з десяток не перечислених 2 Тут є хоч один ковідперестрашений який ризикне заявити що пункти б , в, і г - менш ніж на порядок перевищують по своєму впливу - вплив вакцинації 3 Є чудовий інструмент перевірки реального впливу вакцинування... Алгоритм простий Беремо три дати , в кожній з країн ( будь-то Японія чи Україна з Англією.....) Пів року від початку епідемії Початок вакцинації Сьогодні... І на кожну з цих трьох дат визначаємо всього дві цифри а - відсоток смертей в групі 20+ до загальної кількості б - відсоток смертей в групі 0-20 до загальної кількості...
Тепер пояснення що шукаємо і що знайдемо.. Група 0-20 - не вакцинована практично на 100% Тому , в періоді пів року і початок вакцинації - у нас буде контрольна цифра у групі 0-20 А станом на сьогодні..ця цифра повинна змінитись ...на рівень впливу вакцинації... А так , як ми розглядаємо кожну країну окремо...то й отримаємо зміни по кожній країні....
Я буду дуже сміятись , якщо відсоток смертей в групі 0-20 до загальної кількості смертей ...буде практично однаковий на всьому періоді спостережень....
От тоді й поговоримо хто тут лайномет..а хто науковець.
Закликаю хотаба, дейтройта і янюру - провести такий підрахунок... Цим вони доведуть що в них а - є мозок б - вони можуть його використовувати в математичних операціях.
ПС я свідомо і спеціально такий підрахунок не робив...тому у ковідперестрашених є шанс довести мені що мої алгоритми доводять що я не правий..
ППС але даю 90% , що три розтечуться думками по столу, пояснюючи в емоційних виразах чому так не можна...і при цьому так і не ризикнуть перевірити.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 05 лют, 2022 18:09, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Закликаю хотаба, дейтройта і янюру
Раніше я вам закликав зробити простіші дії: взяти країни вакси (Британія , Італія або яку ще свою) , взяти дату , день "Ч" , коли ці країни прищепили двічі хоча б 50 % населення Ця дата десь влітку. Вона чим зручна, у більшості країна настало затишшя ковіду. І взяти країни умовно невакси (РФ, Україна, Болгарія, мабуть Албанія , треба подивитись їх вакцинацію) .
Що шукаємо? Скільки смертей мала країна вакс до дати "Ч" і після дати "Ч", скільки смертей мала країна невакс до середини літа і після неї.
Все просто. Ми порівнюємо, чи допомогла вакцинація кожній країні, чи ні.
Але будівельник не захотів. Бо він і так знає, що країни вакси у другому півріччі2021 року практично вирішили всі свої проблеми. А країни невакси дохли як таргани.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 05 лют, 2022 18:12, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:принаймні четверо (яким наука не загрожує) – як завжди, закидали гілку лайном.
Я даже могу перечислить этих четверых (от большего лайна к меньшему) - Ромасик, fler, Вкладчик1234, budivelnik.
До того, как они начали здесь резвиться, ветка была нормальной - цитировались действительно научные статьи по теме, шла реальная (не псевдо) дискуссия, приводилась статистика из первоисточников.
Я бы к этой фантастически вонючей четверке добавил бы администрацию сайта. Ибо рыба всегда гниет с головы. Никто не винит загнившую руку из-за ампутации по локоть и даже те пальцы, от раны которых гной пошел. Все будут винить мозги человека, который довел до такого своим бездействием.
Hotab написав:що країни вакси у другому півріччі2021 року практично вирішили всі свої проблеми.
І вирішили проблеми шляхом 90% вимирання тих хто і так повинен був померти...
Коли багаття горить...ясно що колись потухне От тільки є два варіанта тушити і оба приведуть до затухання Перший -підливати бензин(вакцинуватись) пришвидшується горіння Другий - почекати поки вигорять дрова...
І в першому і в другому варіанті кількість дров які згоріли - будуть однакові.. Тому ваша пропозиція нічого не доведе
А тепер ваша черга розвінчувати мою... Ще раз Пів року від початку епідемії - ікс%(група0-20)+ігрек%(група20+)=100% Початок вакцинації - ___________ікс1%(група0-20)+ігрек1%(група20+)=100% Сьогодні________________________ікс2%(група0-20)+ігрек2%(група20+)=100%
Я даю 99% що ікс%=ікс1, а значить ігрек%=ігрек1% А от як поведе себе ікс2%..я не знаю , хоча чим більшим буде ікс2 в порівнянні з ікс і ікс1 - тим сильніший вплив вакцинації в країні якщо ж ікс2 менший або дорівнює ікс і ікс1...значить вакцинація - це що мертвому припарка...хоча й дозволила 100 000 прожити додаткових рік-два....
pilker написав:A new working paper from Johns Hopkins University claims that COVID-19 lockdowns imposed by a variety of governments worldwide had “little to no effect” on COVID-19 mortality. The study, published by the Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise conducted and by three professors from around the world, also found that lockdowns “imposed enormous economic and social costs” and are “ill-founded and should be rejected as a pandemic policy instrument.”
А я вам за секунду покажу как в реале ЭФФЕКТ имели те карантинные меры и почему исследование нерепрезентабельное.
Исследование считало количество смертей, не различая тех людей в странах сравнения.
На деле же в карантинных странах умирали в повальном большинстве своем дебилы-антиваксы, которым не верилось в советы мировой науки, врачей и своих властей. В странах же без карантинных ограничений большинство уже не такое повальное.
Результат на лицо: в странах с жесткими карантинными ограничениями произошел небольшой природный отбор, который усиливает общество. Но не по силе мышц, иммунитету и ловкости как обычно, а в первую очередь по мозгам.
budivelnik написав:Пів року від початку епідемії - ікс%(група0-20)+ігрек%(група20+)=100% Початок вакцинації - ___________ікс1%(група0-20)+ігрек1%(група20+)=100% Сьогодні________________________ікс2%(група0-20)+ігрек2%(група20+)=100%
Я даю 99% що ікс%=ікс1, а значить ігрек%=ігрек1% А от як поведе себе ікс2%..я не знаю , хоча чим більшим буде ікс2 в порівнянні з ікс і ікс1 - тим сильніший вплив вакцинації в країні якщо ж ікс2 менший або дорівнює ікс і ікс1...значить вакцинація - це що мертвому припарка...хоча й дозволила 100 000 прожити додаткових рік-два....