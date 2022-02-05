Hotab написав:Так ви ж не відповіли, як будемо з с̶е̶к̶с̶у̶а̶л̶ь̶н̶о̶ ̶̶̶̶а̶к̶т̶и̶в̶н̶и̶х британців робити і̶м̶п̶о̶т̶е̶н̶т̶і̶в японців, щоб без п̶р̶е̶з̶е̶р̶в̶а̶т̶и̶в̶а̶ вакцини вони справились? ))
лайномете - ти фігню придумав - ти її й пояснюй... Народна мудрість Будь який дурень задасть стільки запитань...що й сто мудреців не дадуть на них відповідей...
Лайновпитувач, я нічого не придумав. Ви нам розповіли, що вакцинація не так ефективна , як "інші фактори" . Я задаю конкретне питання: як ми застосуємо ці "інші фактори, щоб не застосовувати вакцинацію"? Чи ви просто поговорити?? Яка користь з ваших глибоких роздумів, що "є інші фактори"??
budivelnik написав:Пів року від початку епідемії - ікс%(група0-20)+ігрек%(група20+)=100% Початок вакцинації - ___________ікс1%(група0-20)+ігрек1%(група20+)=100% Сьогодні________________________ікс2%(група0-20)+ігрек2%(група20+)=100%
Я даю 99% що ікс%=ікс1, а значить ігрек%=ігрек1% А от як поведе себе ікс2%..я не знаю , хоча чим більшим буде ікс2 в порівнянні з ікс і ікс1 - тим сильніший вплив вакцинації в країні якщо ж ікс2 менший або дорівнює ікс і ікс1...значить вакцинація - це що мертвому припарка...хоча й дозволила 100 000 прожити додаткових рік-два....
Ну гляньте - і що? Ви ж не знаєте правий я чи ні з моєю гіпотезою вигорання дров в багатті? При чому Мій варіант по Кореї - не спрацює... Там в групі 0-20 років...за весь час епідемії - НУЛЬ смертей. Давайте по Англії дата__________________17-12-21__26-02-2021(1% дві дози)_31-07-2020(6 місяців ) смертей в групі 0-20________84________36____________________15 смертей в групі 20+_____157970____135141_________________52265 %смертей в групі 0-20__0,053______0,0266_______________0,0287% %смертей в групі 20+___0,947______0,9734_______________0,9713%
Моя ітерпритація отриманих данних Вакцинація в приблизно 2 рази зменшила кількість смертей в групі 20+ в Ангілії.... Пояснення просте Для того , щоб в групі 0-20 кількість смертей становила 0,0266% як це було до початку вакцинації , кількість смертей в групі 20+ повинна була бути на 150000 більшою... Отже 120 000 000 вакцин -спасли 150 000 осіб
Hotab написав:Я задаю конкретне питання: як ми застосуємо ці "інші фактори, щоб не застосовувати вакцинацію"?
Я ж казав - примітив.... А де я писав - відмінити вакцинацію ? Знайдеш - чи сам придумав, сам свою тупість опоненту приписав, сам приписане розвінчав Подивись в повідомленні вище.. В Англії і Уельсі 120 млн доз вакцини спасла 150 000 осіб..і це математика(статистика) В той самий час коли в Японії -врятованих ще на 150 000 більше( якщо враховувати кількість населення) Як бачиш Не однією вакциною світ виживав...
І останнє Для того щоб застосовувати фактори як мінімум потрібно а - спочатку повірити що вони існують б - потім їх вичислити(знайти_ г - і тільки наостаток спробувати їх використати...
При чому деякі фактори можуть бути корисними для одних... і шкідливими для інших Простий приклад У чукчів майже відсутня язва...хоча вони харчуються розплавленим жиром і мясом....а відсутня тому , що в них товстіші стінки шлунку... Тому для чукчі на півночі дієтичне харчування бананами=смерть в той час коли для негра африки,харчування мясом на розпеченому смальці - смерть два рази...
Інший приклад для американських індіанців горілка=алкоголізм а для європейців пофіг в той час коли для європейців наркотики це гарантія наркозалежності а для індіанців -простий стимулюючий фактор...
budivelnik написав:А де я писав - відмінити вакцинацію ?
Hotab написав:Я задаю конкретне питання: як ми застосуємо ці "інші фактори
Що нам робити з такою "корисною" інформацією, що "є інші фактори в деяких інших країнах"?? Можна у них було не вакцинувати , мабуть. Бо у них "кількість врятованих вакцинацією не така велика" . Але вони, на відміну від вас, цінують кожного свого громадянина, тому таки вакцинують.
А от для чого ваша інформація бритами і італійцям?? Що з нею робити?? А нам всім?? Ви повідомили всім відомі факти, що деякі країни мало вмирали від ковід. І???
budivelnik написав:Ви ж не знаєте правий я чи ні з моєю гіпотезою вигорання дров в багатті?
На чому грунтується теорія про кількість дров до багаття , і хто знає, скільки дров є у конкретній країні?? Дивним чином у країнах, які прокололись, дрова швидко скінчились відразу. У всіх ,хто не коловся, дров ставало все більше і зараз ще багато. Як нам використати теорію дров?? Чи дозволяє вона не вакцинувати??
budivelnik написав:Ну гляньте - і що? Ви ж не знаєте правий я чи ні з моєю гіпотезою вигорання дров в багатті?
при 86% вакцинации двумя дозами, свыше 50% уколотых бустером умирает на крайней волне короны значительно больше чем на начало вакцинации. может дрова выгорают вашей терминологией, может вакцинация не помогает.
budivelnik написав:Ну гляньте - і що? Ви ж не знаєте правий я чи ні з моєю гіпотезою вигорання дров в багатті?
при 86% вакцинации двумя дозами, свыше 50% уколотых бустером умирает на крайней волне короны значительно больше чем на начало вакцинации. может дрова выгорают вашей терминологией, может вакцинация не помогает.
Я смотрю тут ещё один жалобщик появился. Повторяю: Влияние факторов (в данном случае вакцинации) не изучают на цифрах на грани погрешности. Если 2020 год Ю.Корея прошла вообще без вспышки (закрылись, замоталась в маски, убрали всякие контакты) и в 50-млнной стране умерло от Ковид менее 1 тысячи человек, то любое снятие ограничений и увеличение социальных контактов даст вспышку. Что собственно и случилось не глядя на вакцинацию. Хотя в абсолютных цифрах у них все равно просто отличные результаты.
Есть масса стран с сотнями тысяч смертей и до и после вакцинации, на таких цифрах корректнее изучать влияние различных факторов.
А Корея.. Это как у нищего спросить "как на вас повлияло снижение цен на форель в этом году". У него как не было денег, так их и нет.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 05 лют, 2022 21:15, всього редагувалось 4 разів.
Дивись: оцей твій алгоритм з розрахунку зміни %, як алгоритм, може бути правильним, а може ні. Я, наприклад, ніколи не напружувався над твоїми чучхе (власними ексклюзивними твоїми "ідеями"), бо навіщо напружуватися стосовно тебе??? Твоїх Шнобелів...
Мені цілком достатньо макати тебе в твої наявні помилки. Навіть елементарні. Для спростування.
А лізти за твоїм проханням рахувати?! Окстись... Нема ніякого сенсу і тим паче бажання. Хоча б з однієї причини -- краще з розумним (фахівцями медицини в тому числі розвинутих країн) загубити, ніж з ТОБОЮ)) знайти.
Вже не кажучи про те, що доводити запропонованим тобою методом твої "ідеї" (типа -- самі порахуйте), тобто купитися на твій закид, -- це недоречно, м'яко кажучи. Особливо після отого твого кумедного (якщо я порахую ... І не порахував. Самозабанитися обіцяв і лише трохи витримав).
З логікою спробуй дружити. Перш ніж пропонувати та намагатися робити висновки такого.
detroytred написав:Раптом хоч раз правильно рлзрахує та зробе висновок
У нас в рукавах повно тузів. 18 лютого будемо питати у будівельника, чому в непривитій Україні в 2021 році знайшлось аж 130 тисяч дров, замість обіцяних ним "хоч вакцинуй, хоч не вакцинуй, хо вводь локдауни, хоч ні, але за рік від ковід помре не більше 20 тисяч українців". Де знайшлись дрова?? Брити свої передали?))
Доречі, брити і юарівці цікаві для порівняння. Активно катаються один до одного, Ромка навіть казав, що то брити привезли в ЮАР омікрон. Так ось..Населення відрізняється лише на 10%, у бритів трохи більше. .ЮАР в 2020 році зарив 100 тис. А брити 90 тисяч. Ну майже поряд. А в 2021 році привились брити і зарили 60 тисяч, а ЮАР забив на вакцинацію і зарив 200 тисяч. Дрова? Вік бритів молодший, ніж ЮАР?)) Медицина, яка в 2020 році у бритів не ловила мишей?)))
середній вік британців 40 років, середній вік юарівців 28 років. Вік 65 і старше в Британії 11+ млн, а в ЮАР 3.4 млн.
Нагадаю, до вакцинації помирали однаково, після неї - брити 60 тис vs 200 тисяч юар Картина маслом.
budivelnik написав:Подивись в повідомленні вище.. В Англії і Уельсі 120 млн доз вакцини спасла 150 000 осіб..і це ...
довідник "стеля" або "вологі фантазії будівельника".