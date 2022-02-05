Додано: Суб 05 лют, 2022 19:15

budivelnik написав: А де я писав - відмінити вакцинацію ? А де я писав - відмінити вакцинацію ?

Hotab написав: Я задаю конкретне питання: як ми застосуємо ці "інші фактори Я задаю конкретне питання: як ми застосуємо ці "інші фактори

budivelnik написав: Ви ж не знаєте правий я чи ні з моєю гіпотезою вигорання дров в багатті? Ви ж не знаєте правий я чи ні з моєю гіпотезою вигорання дров в багатті?

Що нам робити з такою "корисною" інформацією, що "є інші фактори в деяких інших країнах"??Можна у них було не вакцинувати , мабуть. Бо у них "кількість врятованих вакцинацією не така велика" . Але вони, на відміну від вас, цінують кожного свого громадянина, тому таки вакцинують.А от для чого ваша інформація бритами і італійцям?? Що з нею робити?? А нам всім?? Ви повідомили всім відомі факти, що деякі країни мало вмирали від ковід. І???На чому грунтується теорія про кількість дров до багаття , і хто знає, скільки дров є у конкретній країні??Дивним чином у країнах, які прокололись, дрова швидко скінчились відразу. У всіх ,хто не коловся, дров ставало все більше і зараз ще багато. Як нам використати теорію дров?? Чи дозволяє вона не вакцинувати??