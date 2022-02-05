Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4981498249834984 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 38 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 5% 2 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 45% 17 Зробив 2 щеплення і досить 8% 3 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 37% 14 Інше 5% 2 Всього голосів : 38 Додано: Суб 05 лют, 2022 22:06 Занимательная британская статистика... ):

https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpspr ... feb-nc.png

Мои выводы отсюда:

1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом (стойкий вакцинный иммунитет ), поэтому мы уже 8-й месяц наблюдаем их волну. Похожая волна наблюдается в США, но в отличие от UK там был спад в октябре и сейчас спад уже в три раза от пика, пока у Британии только в два раза.

2) до 31 января 2022 повторные позитивные тесты в статистику не включали, то есть мы видели уменьшенное кол-во случаев…? Сколько же их было на самом деле?



Аналогичная фигня под графиком смертности: «С 1 февраля 2022 цифры включают тех, кто умер после реинфицирования, в течение как минимум 90 дней после первого положительного теста. График смертности здесь:

https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpspr ... feb-nc.png

Выводы – вопросы:

1) Раньше вы куда этих жмуров включали?

2) То есть их было больше, чем мы видели в статистике на этом графике…? Мдааа… Меня настораживает сноска под графиком: «С 31 января 2022 цифры включают людей из Англии и Северной Ирландии, у которых были позитивные тесты снова после как минимум 90 дневного перерыва в тестировании.» График здесь (не грузится картинка почему-то):Мои выводы отсюда:1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом (стойкий вакцинный иммунитет), поэтому мы уже 8-й месяц наблюдаем их волну. Похожая волна наблюдается в США, но в отличие от UK там был спад в октябре и сейчас спад уже в три раза от пика, пока у Британии только в два раза.2) до 31 января 2022 повторные позитивные тесты в статистику не включали, то есть мы видели уменьшенное кол-во случаев…? Сколько же их было на самом деле?Аналогичная фигня под графиком смертности: «С 1 февраля 2022 цифры включают тех, кто умер после реинфицирования, в течение как минимум 90 дней после первого положительного теста. График смертности здесь:Выводы – вопросы:1) Раньше вы куда этих жмуров включали?2) То есть их было больше, чем мы видели в статистике на этом графике…? Мдааа… fler

Повідомлень: 2630 З нами з: 07.08.09 Подякував: 991 раз. Подякували: 1122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лют, 2022 22:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: поэтому мы уже 8-й месяц наблюдаем их волну. поэтому мы уже 8-й месяц наблюдаем их волну.

Я бы здесь даже не пробовал смягчать весь ужас!! Надо горькую правду читателям в глаза: "смертоносную, разрушительную волну в Британии, длящуюся 7 долгих месяцев"

Не вижу ни одной причины приукрашивать этот ужас,что там творится!!!



Вот!! 7 месяцев назад было лишь вот столько смертей:







А сейчас???

Вы только посмотрите, сколько сейчас!!!









И что им дала эта вакцинация??? За 7 месяцев 30 тысяч смертей!!! Неслыханно.





Украина, ноябрь 2021. Официально за месяц 22 тысячи ковидных смертей (Держстат). Избыточная смертость в этом нсяце 35 тысяч (Держстат).



За 7 месяцев 55+ тысяч официально, неофициально 85 тысяч

Население меньше в 1.8 раза.





fler написав: 1) Раньше вы куда этих жмуров включали? 1) Раньше вы куда этих жмуров включали?

Думаю, что раньше за ногу в̶ ̶Т̶е̶м̶з̶у в канаву стаскивали. Или писали в свидетельстве о смерти "он и не рождался". Потому у них избыточных даже меньше, чем официально ковидных.



"Господь-господь, Исус Христос"..







fler написав: 1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом 1) в Британии масса людей болеет повторно ковидом



Мда, бида. Нам тут антиваки обещали разок переболеть, "сжечь тех, кто дрова" , и погасить костер. А оказывается можно первый раз обуглиться, а второй и догореть. Вот беда так беда. Теория дров летит шкэрэберть.



Странно, но в недоколотой Украине тоже болеют многократно сейчас. Неужели как при переболеть, так и при привиться, иммунитет одинаково не вечный и даже не многолетний?? Хм...



И тут интересный выбор: каждые полгода-год колоться, или каждые полгода-год "обугливаться", надеясь,что не сгоришь в костре. Даж не знаю.... Я бы здесь даже не пробовал смягчать весь ужас!! Надо горькую правду читателям в глаза: "смертоносную, разрушительную волну в Британии, длящуюся 7 долгих месяцев"Не вижу ни одной причины приукрашивать этот ужас,что там творится!!!Вот!! 7 месяцев назад было лишь вот столько смертей:А сейчас???Вы только посмотрите, сколько сейчас!!!И что им дала эта вакцинация??? За 7 месяцев 30 тысяч смертей!!! Неслыханно.Украина, ноябрь 2021. Официально за месяц 22 тысячи ковидных смертей (Держстат). Избыточная смертость в этом нсяце 35 тысяч (Держстат).За 7 месяцев 55+ тысяч официально, неофициально 85 тысячНаселение меньше в 1.8 раза.Думаю, что раньше за ногу в̶ ̶Т̶е̶м̶з̶у в канаву стаскивали. Или писали в свидетельстве о смерти "он и не рождался". Потому у них избыточных даже меньше, чем официально ковидных."Господь-господь, Исус Христос"..Мда, бида. Нам тут антиваки обещали разок переболеть, "сжечь тех, кто дрова" , и погасить костер. А оказывается можно первый раз обуглиться, а второй и догореть. Вот беда так беда. Теория дров летит шкэрэберть.Странно, но в недоколотой Украине тоже болеют многократно сейчас. Неужели как при переболеть, так и при привиться, иммунитет одинаково не вечный и даже не многолетний?? Хм...И тут интересный выбор: каждые полгода-год колоться, или каждые полгода-год "обугливаться", надеясь,что не сгоришь в костре. Даж не знаю.... Hotab

Повідомлень: 7003 З нами з: 15.02.09 Подякував: 471 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4981498249834984 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7951 18903447

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